Вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей Тигипко подтвердил, что написал заявление об отставке.

На вопрос корреспондента УНИАН написал ли он заявление, он ответил: «Да».

Напомним, премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании малого Кабмина 19 ноября сообщил, что подал Президенту Виктору Януковичу представление об увольнении министров, избранных народными депутатами на парламентских выборах 28 октября.

По словам премьера, упомянутые в представлении члены правительства продолжат исполнять свои обязанности, пока глава государства не решит их дальнейшую участь.

В поданном Президенту списке, помимо Н.Азарова (№1 в избирательном списке Партии регионов), также присутствуют вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей Тигипко (№3 в списке ПР), вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис Колесников (№8 в списке ПР), министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник (№11 в списке ПР), министр юстиции Александр Лавринович (№12 в списке ПР), министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк (№15 в списке ПР).

Тем не менее, по данным ZN.UA, В.Янукович намерен провести встречи с министрами, которые были избраны депутатами, чтобы определить дальнейшее место их работы – в исполнительной власти или в законодательной.

Как известно, согласно ст. 78 Конституции, народные депутаты не могут иметь другого представительского мандата или быть на государственной службе.

Для того, чтобы принять присягу народного депутата, министры должны оставить свои должности в Кабинете министров, предоставив в ЦИК до 3 декабря соответствующие документы.

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