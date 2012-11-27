Анонс на 28 ноября

* Заседание Кабинета министров Украины.

* Откроется итоговая годовая выставка изобретательства «Будущее Украины», на которой будут представлены более 100 украинских разработок. В частности, изобретатель из г.Ривне продемонстрирует дешевый солнечный концентратор, изготовленный из DVD дисков, из Николаева представят экспериментальный блок питания от солнца, а также прибор для незрячих и биорезонансный электростимулятор для повышения иммунитета и др. Авторы разработок получат ценные подарки.

* 10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Новый вкус Молдовы: перспективы молдавских вин в Украине». Молдавский винный рынок переживает новый виток развития. В отрасли осуществляются серьезные реформы – разрабатывается новое законодательство, производители переориентируются на новые экспортные рынки. Старая система, при которой виноделы были ориентированы на производство «количественного вала», меняется на цель достигнуть «качественный результат». Сегодня Украина стала одним из перспективных экспортных рынков для молдавских вин. На пресс-конференции будет представлено современное состояние молдавского рынка вина, проведены презентации виноделен Молдовы, а также будут озвучены планы по выходу молдавских компаний на украинский рынок и представлена их продукция, которая завоевала всемирное признание. Участники: Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Украине Ион Стэвилэ; главный редактор журналов «Акциз» и «Винофест» Ксения Пасечник; зам. директора миссии в Украине, Белоруссии и Молдове Анн Мари Ястишок; старший менеджер проекта, USAID Moldova Сержиу Ботезату; винодел, Chimislia wineries Дорин Мындру; Viniumwines Марко Тиггельман (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация: (094) 925 67 60, ksenia@az-ua.com.ua.

* Состоится презентация на тему: «Знакомство с работой столичной службы занятости». Организатор - Киевский городской центр занятости. Участники: Людмила Золотова, первый замдиректора Киевского городского центра занятости; Зоя Ярмоленко, директор Деснянского районного центра занятости, Александр Ганиев, начальник отдела информации, связям с общественностью и СМИ. Участники мероприятия могут посетить экскурсию по Институту подготовки кадров государственной службы занятости Украины, которую проведет Юрий Маршавин, первый проректор института.

* Состоится пресс-конференция на тему: «Возобновляемая энергетика в Украине: почему закон заслуживает вето». Участники: председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков, председатель правления Украинской биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха, председатель Ассоциации участников альтернативных видов топлива и энергии Украины Виталий Давий.

* Круглый стол на тему: "Модель "экономического человека" и поведение украинских потребителей финансовых услуг". Приглашены: Олександр Мертенс, к.е.н., доцент; Макс Гольцберг, профессор бизнес-школы МИМ-Киев, академик Международной академии менеджмента; Дмитрий Леонов, преподаватель КНЕУ, председатель Совета Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса; Олег Мозговой, д.э.н., профессор, зав.кафедрой международных финансов КНЭУ; Алексей Шнеер, психолог-консультант, бизнес-тренер; Елена Франковская, директор по продажам, член правления Platinum Bank; Галина Жукова, директор по розничному бизнесу и сети ПАО "Креди Агриколь Банк" и др.

* Пресс-конференция, посвященная внедрению инновационной технологии оплаты банковскими картами Visa payWave. Организаторы: МакДональдз Украина, компания Visa и Ощадбанк. Приглашены: Светлана Георбелидзе, глава офиса Visa в Украине; Оксана Чопа, старший директор по производству и обучению компании МакДональдз в Украине; Антон Тютюн, зампредседателя правления Ощадбанка.

* На портале ЛІГА.net состоится Интернет-конференция Василия Кисиля,старшего партнера и Олега Макарова, управляющего партнера ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры" на тему: "Развитие рынка юридических услуг в Украине: основные тренды, итоги и прогнозы. Критерии выбора юридического консультанта".

* Состоится пресс-конференция на тему: «Как застраховать жизнь и здоровье в травматический зимний период?». Участники: Леонид Хорин, ген. директор Ассоциации страховщиков Украины (АСУ) Александр Залетов, зам. председателя совета Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ).

* Состоится пресс-конференция Ассоциации украинских банков на тему: "Результаты деятельности банковской отрасли и угрозы от законодательных инициатив НБУ." Участники: Станислав Аржевитин, председатель совета Ассоциации украинских банков, народный депутат Украины, член Комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики; Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков, вице-президента Центрально-Евразийской банковской федерации, заслуженный экономист Украины.

* Состоится заседание Подготовительной депутатской группы (ул. Грушевского, 5, зал совещаний, вход через 9-й подъезд).

* Пресс-конференция заведующего отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского научно-исследовательского института гидрометеорологии, доктора физико-математических наук, профессора Вазира Мартазинова - "Погодные условия зимы 2012-2013 годов".

* 14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Город профессий KidsWill в новом ТРЦ ART MALL". Весной 2013 года в новом ТРЦ «ART MALL» будет открыт уникальный для Украины образовательно-развлекательный комплекс для детей - Детский город профессий «KidsWill» - город с площадью и улицами, где есть больница, пожарная станция, банк, рестораны, магазины, радио, телевидение и многие другие учреждения, где дети от 3 до 14 лет могут «примерить» на себя профессию пожарного, строителя, милиционера, репортера, актера, врача, кулинара, радио-ведущего, пилота и многие другие. Детский город профессий «Kidswill» будет расположен в новом ТРЦ ART MALL в Киеве, на пересечении улиц Академика Заболотного и Столичного шоссе. ТРЦ ART MALL предложит своим посетителям уникальную концепцию развлекательной зоны. Участники: Владимир Тарновский, концептолог проекта "KidsWill"; Владислав Холодов, концептолог проекта "KidsWill"; Наталия Живицкая, руководитель проекта "KidsWill"; Юлия Ванченко, маркетинговый директор ТРЦ "Art Mall".

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