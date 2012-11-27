Президентом ТВі стал Портников
17:45, 27 ноября 2012Разное
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Президентом телеканала ТВі (телекомпания “Телерадиосвит”) стал Виталий Портников.
Наталия Катеренчук заняла должность генерального директора канала. Ранее эту должность занимал Николай Княжицкий, который избран народным депутатом Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.
В соответствии с решением редакционного совета телеканала, Н.Княжицкий стал председателем редакционного совета на общественных началах.
В редакционный совет канала входят также В.Портников, Н.Катеренчук, Артем Шевченко, Мирослав Маринович, Адам Михник, Мартын Войцеховский, Ладислав Снопко.
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