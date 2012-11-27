Президентом ТВі стал Портников

Президентом телеканала ТВі (телекомпания “Телерадиосвит”) стал Виталий Портников. Наталия Катеренчук заняла должность генерального директора канала. Ранее эту должность занимал Николай Княжицкий, который избран народным депутатом Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала. В соответствии с решением редакционного совета телеканала, Н.Княжицкий стал председателем редакционного совета на общественных началах. В редакционный совет канала входят также В.Портников, Н.Катеренчук, Артем Шевченко, Мирослав Маринович, Адам Михник, Мартын Войцеховский, Ладислав Снопко.

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