ТОП-10 (27 ноября)

Азаров не исключает нулевой или отрицательный показатель ВВП в этом году

Еврогруппа и МВФ выделят финпомощь Греции в размере 43,7 млрд евро

Доходная часть бюджета-2012 выполнена не будет, заявляет Порошенко

Дефицит госбюджета в январе-октябре вырос в 2,6 раза - до 33,2 млрд грн

Азаров заявляет, что Украина не намерена менять планы по пересмотру пошлин в ВТО

Минфин привлек в госбюджет 503 млн грн от продажи ОВГЗ

Украина сократила импорт газа из РФ на 28%

Украина сократила транзит российского газа на 20%

Украина сократила производство бензина на 41%, дизтоплива - на 46%

В Кабмине хотят смягчить монетарную политику для роста экономики

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Азаров не исключает нулевой или отрицательный показатель ВВП в этом году

Премьер-министр Украины Николай Азаров не исключает нулевой или отрицательный показатель ВВП по итогам текущего года. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во вторник, 27 ноября, на съезде Федерации работодателей Украины.

«Мы ориентировались на экономический рост примерно в 3,5%. Хорошо, если будем иметь плюс по завершению года», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, согласно консенсус-прогнозу, подготовленному экспертами и опубликованному на сайте Министерства экономического развития и торговли, рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2012 году составит не более 1%. Согласно прогнозу, в 2013 году рост ВВП составит 2,9%. консенсус-прогнозе.

Напомним, что в августе консенсус-прогноз устанавливал рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2012 году на уровне 2,3% вместо 3,2% прогнозируемых в апреле текущего года.

В ноябре Всемирный банк заявил, что может ухудшить свой макроэкономический прогноз по Украине по результатам 2012 года.

В июле Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Украины на уровне 2%.

Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%.

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Еврогруппа и МВФ выделят финпомощь Греции в размере 43,7 млрд евро

Страны еврозоны и представители Международного валютного фонда пришли к соглашению о выделении 43,7 млрд евро финансовой помощи Греции.

«Это не просто деньги. Это обещание лучшего будущего для народа Греции и стран зоны евро в целом», - заявил глава еврогруппы Жан-Клод Юнкер.

Глава МВФ Кристин Лагард поприветствовала сделку, которая «сделает существенный вклад в устойчивость ее (Греции - ред.) долга».

Ранее стало известно, что было решено сократить государственный долг Греции до 124% ВВП к 2020 году, пишет «Газета.Ru».

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Доходная часть бюджета-2012 выполнена не будет, заявляет Порошенко

Доходная часть государственного бюджета на 2012 год выполнена не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр экономического развития и торговли Петр Порошенко.

«План доходов бюджета 2012 года выполнен не будет, и никогда не проводился секвестр бюджета в декабре», - сказал П.Порошенко.

В связи с этим он отметил, что решение по секвестру бюджета обычно принимается по итогам 9 месяцев.

П.Порошенко отметил, что 4 квартал 2012 года показал резкое падение экспорта Украины, что отразилось на показателях. В тоже время П.Порошенко подчеркнул, что госбюджет имеет достаточно средств, чтобы профинансировать социальные статьи. «Есть риск недофинансирования части капитальных инвестиций», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, по мнению эксперта Института экономических исследований и политических консультаций Александры Бетлий, правительство Украины вряд ли пойдет на проведение секвестра государственного бюджета.

Она отметила, что обнародованные Министерством финансов Украины данные относительно ситуации с выполнением госбюджета пока не дают оснований рассчитывать на соблюдение плановых показателей.

«При просмотре бюджетных показателей в конце марта - начале апреля правительство решило базировать оценки на слишком оптимистичных показателях. В результате были утверждены очень завышенные показатели доходов государственного бюджета. Замедление экономики сделало фактически невозможным выполнение доходов этого года. В частности, речь идет о вероятном невыполнении доходов по большинству источников и, прежде всего, по налогу на добавленную стоимость (НДС)» - отметила А.Бетлий.

«Правительство вряд ли пойдет на секвестр бюджета. Больше всего доходы и расходы бюджета не будут выполнены по годовому плану. При этом дефицит бюджета будет выше предусмотренного в Законе (в Законе о госбюджете на текущий год - УНИАН) показателя» - сообщила эксперт.

Также А.Бетлий напомнила, что правительству удалось привлечь дополнительное финансирование благодаря дополнительному выпуску еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долл.

Справка УНИАН. Дефицит госбюджета Украины в январе-сентябре 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличился в 3 раза - до 24,381 млрд грн. Общий фонд госбюджета за 9 месяцев т.г. выполнен с дефицитом 22,115 млрд грн, что в 2 раза больше, чем за 9 месяцев 2011 года.

Согласно действующей редакции Закона «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 372,331 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 320,598 млрд грн, расходы - 404,298 млрд грн, в частности расходы общего фонда - 351,194 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 31,129 млрд грн, в т.ч. дефицит общего фонда - 27,245 млрд грн.

Бюджет рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, курса гривни - 8 грн за один доллар.

В начале ноября Президент Украины одобрил увеличение дефицита госбюджета 2012 года на 7,7 млрд грн для погашения задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию для населения.

Секвестр – пропорциональное сокращение расходов бюджета за исключением защищенных статей, проводимое в случае превышения предельного размера дефицита бюджета в течение времени, оставшегося до конца текущего года.

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Дефицит госбюджета в январе-октябре вырос в 2,6 раза - до 33,2 млрд грн

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-октябре 2012 года увеличился в 2,6 раза по сравнению с соответствующим периодом 2011 года — до 33,203 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По данным министерства, только в октябре дефицит госбюджета вырос на 36%, или на 8,822 млрд грн.

Общий фонд госбюджета за 10 месяцев т.г. выполнен с дефицитом 31,276 млрд грн, что в 2,4 раза больше, чем за 10 месяцев 2011 года. При этом в Минфине заявляют, что бюджетной росписью на указанный период предусмотрен дефицит в размере 41,333 млрд грн.

В январе-октябре 2012 года доходы госбюджета составили 273,502 млрд грн - 73% от планового показателя в 373,960 млрд грн на весь 2012 год. В том числе поступления за январь-октябрь т.г. в общий фонд госбюджета составили 230,561 млрд грн при запланированном показателе на 2012 год — 322,226 млрд грн.

Поступления налога на добавленную стоимость в общий фонд составили 150,818 млрд грн, что на 8,7% больше, чем за соответствующий период 2011 года. Бюджетное возмещение НДС денежными средствами увеличилось на 11% и составило 39,572 млрд грн.

Общий фонд государственного бюджета получил 42,566 млрд грн налога на прибыль предприятий, что на 2,7% больше, чем годом ранее.

Акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) в общий фонд поступило 19,514 млрд грн, что на 7,6% больше аналогичного периода 2011 года.

Расходы госбюджета в январе-октябре составили 302,631 млрд грн, или 73% от планового показателя в 413,605 млрд грн на весь 2012 год. В т.ч. расходы общего фонда составили 262,225 млрд грн, что, соответственно, также составляет 73% от запланированной суммы расходов в 360,501 млрд грн на весь 2012 год.

В январе-октябре 2012 года на покрытие дефицита Пенсионного фонда для выплаты пенсий за счет средств государственного бюджета было перечислено 12,302 млрд грн.

За указанный период из госбюджета было предоставлено кредитов в сумме 5,245 млрд грн, сумма возвращенных кредитов составила 1,171 млрд грн.

В январе-октябре 2012 года погашение основной суммы долга государственного бюджета составило 54,883 млрд грн, в т.ч. погашение внутреннего долга — 29,941 млрд грн, внешнего — 24,943 млрд грн.

Государственные заимствования в госбюджет были осуществлены в объеме 92,179 млрд грн, в т.ч. в общий фонд — 88,201 млрд грн. На внутреннем рынке было привлечено 59,926 млрд грн, от внешних источников поступило 32,253 млрд грн.

За январь-октябрь 2012 года от приватизации в госбюджет поступило 5,662 млрд грн.

Сводный бюджет за январь-октябрь 2012 года выполнен с дефицитом в сумме 29,184 млрд грн. Доходы сводного бюджета составили 353,685 млрд грн, расходы — 378,768 млрд грн.

Справка УНИАН. Согласно действующей редакции Закона «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 373,960 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 322,227 млрд грн, расходы — 413,605 млрд грн, в частности расходы общего фонда — 360,501 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован в размере 38,807 млрд грн, в т.ч. дефицит общего фонда — 34,923 млрд грн.

Бюджет рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, курса гривни - 8 грн за один доллар.

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Азаров заявляет, что Украина не намерена менять планы по пересмотру пошлин в ВТО

Украина не намерена менять планы по пересмотру пошлин в рамках членства во Всемирной торговой организации, несмотря на негативную реакцию некоторых членов ВТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, выступая во вторник, 27 ноября, на съезде Федерации работодателей Украины.

«Отступит ли правительство от своих предложений? Конечно, нет. Будем вести переговоры, будем договариваться. Это наше право, предусмотренное уставом. И мы это право должны использовать в полном объеме. Нравится это кому-то или не нравится, мы этим будем заниматься», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что Украина вступила в ВТО не с самыми лучшими условиями. И добавил, что виновные известны.

«В принципе, можно найти персонально ответственных за такие нормы. Есть указ тогдашнего президента Виктора Ющенко, который поощрил где-то 70 человек. Давайте опубликуем этот указ, и спросим с тех, кто отвечал за такие подходы, которые формировались при вступлении в ВТО. А нам с вами от этого легче будет или нет? Так давайте не будем тогда вспоминать», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, Украина в сентябре обратилась в ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины на 371 товарную линию.

Это обращение вызвало обеспокоенность Европейской комиссии, поскольку может значительно повлиять на общий экспорт товаров из ЕС в Украину, который составляет почти 2 млрд евро в год. Также такие действия Украины, по мнению представителей ЕК, не соотносятся с намерениями заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕС.

Кроме того, по мнению экспертов, а также представителей Госдепа США, такой шаг Украины может свидетельствовать о подготовке ко вступлению в Таможенный союз.

23 ноября премьер-министр Николай Азаров сказал, что Украина найдет компромисс в переговорах со Всемирной торговой организацией об изменении условий присоединения к ней.

«Мы сейчас ведем конкретные переговоры и пытаемся найти компромиссные решения. И я думаю, что мы этого достигнем », - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что переговоры о присоединении Украины к ВТО продолжались 16 лет, в разные годы разные правительства согласовали «не лучшие» условия присоединения к секторальным соглашениям, в результате присоединение состоялось «в целом на недостаточно выгодных для нашего государства условиях».

Именно поэтому, отметил премьер, Украина инициировала пересмотр большого количества позиций по присоединению к ВТО.

Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года.

Через три года после обретения членства в ВТО страны могут в течение еще 3-х лет изменять условия, принятые при подписании соглашения о членстве в этой организации.

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Минфин привлек в госбюджет 503 млн грн от продажи ОВГЗ

Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 503,025 млн грн на внеплановом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 27 ноября.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Минфин доразместил 3-летние индексированные ОВГЗ на сумму 503,025 млн грн, под 9,2% годовых. Была подана только одна заявка на покупку госбумаг.

Как сообщал УНИАН, Минфин привлек 20 ноября в госбюджет 74,099 млн долл. и 506,685 млн грн от продажи ОВГЗ. Средства в гривнях были привлечены в результате размещения стандартных 5-летних ОВГЗ под 14,3% годовых. Сумма в долларах США была привлечена от продажи 2-летних бумаг, номинированных в долларах США, по которым была снижена доходность до 8,5% с 9,3%.

Справка УНИАН. По состоянию на 27 ноября объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составлял 192,863 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 105,435 млрд грн, в собственности банков - 71,927 млрд грн, нерезидентов - 6,056 млрд грн.

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Украина сократила импорт газа из РФ на 28%

Украина за 10 месяцев 2012 года сократила импорт газа из Российской Федерации по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 28,2% - до 27,75 млрд куб. м.

Об этом сообщается в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности.

При этом, по данным Минэнергоугля, в октябре импорт газа из РФ увеличился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,17 млрд куб. м.

Напомним, Украина за девять месяцев 2012 года увеличила импорт российского газа в денежном выражении на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 10,434 млрд долларов.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко заявил, что Украина в текущем году сократит поставки российского газа до 26 млрд куб. м, и оплата будет производиться только за данный объем.

Ранее заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев заявил, что «Газпром» рассчитывает, что Украина закупит в этом году 40 млрд куб. м газа.

Контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» содержит условие «бери или плгопо договору. Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 млрд куб. м, Украина должна была бы оплатить не менее 41,6 млрд куб. м газа. Действующий долгосрочный контракт «Нафтогаза» и «Газпрома» предусматривает штрафные санкции при закупке газа ниже минимального объема.

Цена на российский газ для НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м с 426 долл. за тыс. куб. м.

В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м, в третьем – 426 долларов.

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Украина сократила транзит российского газа на 20%

Украина в январе-октябре 2012 года сократила транзит российского газа до 69,196 млрд куб. м, что на 20,2% меньше показателя за аналогичный период 2011 года, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, в октябре объем транзита по сравнению предыдущим месяцем уменьшился на 2,2% - до 6,443 млрд куб. м.

Как ранее сообщал УНИАН, в июне 2012 года «Газпром» предоставил «Нафтогазу Украины» аванс в размере 2 млрд долл. за транзит газа, что обеспечило украинской стороне оборотные средства для закупки газа с целью закачки в подземные хранилища газа.

Перед началом отопительного сезона компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, накопила в подземных хранилищах около 20 млрд куб. м газа.

Справка УНИАН. Транзит газа по территории Украины осуществляет «дочка» НАК «Нафтогаз Украины» - компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором национальной газотранспортной системы. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

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Украина сократила производство бензина на 41%, дизтоплива - на 46%

Украина в январе-октябре текущего года сократила производство бензина по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 41% - до 1,391 млн тонн, а дизельного топлива - на 45,7% - до 1,179 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, производство бензина в октябре 2012 года снизилось по сравнению с октябрем 2011 г. на 51,4% - до 97,4 тыс. тонн, а дизельного топлива — на 46,9%, до 87 тыс. тонн.

Производство мазута в стране за 10 месяцев текущего года снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 63,3% - до 623,5 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) в январе-октябре 2012 года сократили объем первичной переработки нефти до 3,7 млн тонн, что на 49,5% меньше показателя аналогичного периода 2011 года.

Справка УНИАН. В Украине находится шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

В 2011 году поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ сократились на 16,1%, по сравнению с 2010 годом, до 9,255 млн тонн. В прошлом году НПЗ переработали 9,049 млн тонн нефтяного сырья, что на 18,4% меньше, чем за 2010 год.

В украинском правительстве в настоящее время ведется дискуссия о необходимости введения таможенных пошлин на ввоз импортных нефтепродуктов для стимулирования отечественной нефтепереработки.

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В Кабмине хотят смягчить монетарную политику для роста экономики

Правительство выступает за смягчение монетарной политики, что позволит привлечь дополнительные ресурсы для кредитования реального сектора экономики и будет способствовать ее росту.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров на съезде Федерации работодателей Украины.

«У нас есть серьезные возможности для смягчения монетарной политики, чтобы облегчить работу нашего бизнеса на внутреннем рынке. Мы завершаем разработку комплекса мероприятий и уже начинаем их реализовывать для активизации денежного обращения в стране», - сказал Н.Азаров.

При этом он заверил, что смягчение монетарной политики не приведет к росту инфляции и не повлияет на стабильность валютного курса.

«Мы считаем, что определенные риски есть, но эти риски по сравнению с необходимостью роста экономики являются допустимыми, то есть мы способны поддерживать стабильность нашего валютного курса и одновременно увеличивать объемы кредитования экономики», - отметил премьер.

Н. Азаров подчеркнул, что правительство занимает позицию максимального невмешательства в дела бизнеса. «Предварительные решения по жесткой валютной и монетарной политике принимались в условиях дестабилизации на валютном рынке, но сейчас платежный баланс выравнивается, и, безусловно, все эти меры будут отменяться», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины своим постановлением №479 от 16 ноября «Об установлении размера обязательной продажи поступлений в иностранной валюте» ввел обязательную продажу 50% валютной выручки.

На прошлой неделе в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно операций с иностранной валютой», которым предлагается ввести 15% сбор в Пенсионный фонд с суммы операций по продаже наличной валюты. 20 ноября Верховная Рада отложила рассмотрение данного законопроекта на неопределенный срок.

В НБУ подчеркивают, что введение налога на продажу валюты направлено прежде всего на борьбу со спекуляциями на наличном валютном рынке.

Справка УНИАН. В Украине денежная масса в октябре сократилась на 0,7% (с начала года увеличилась – на 6%) – до 727 млрд грн, монетарная база сократилась на 0,9% (с начала года выросла на 2,4%) – до 245,6 млрд грн.

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