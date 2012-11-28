ДАЙДЖЕСТ СМИ за 28 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» подает материал «Работодатели сказали Азарову в лицо правду о налогах и Колесникове», в котором пишет: в Киеве прошел IX съезд Федерации работодателей Украины. Выступающие предприниматели открыто жаловались на проблемы с возвратом налогов…

http://delo.ua/ukraine/rabotodateli-skazali-azarovu-v-lico-pravdu-o-nalogah-i-kolesniko-190985/

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Также «Дело» публикует материал «У Каськива умудрились не проверить, кто подписывает международные соглашения», в котором пишет: представитель Испании, подписавший документ по украинскому СПГ-терминалу, некий Хорди Сарда Бонвеи от имени Gas Natural SDG, оказался лицом, не принадлежащим к руководству компании…

http://delo.ua/ukraine/u-kaskiva-umudrilis-ne-proverit-kto-podpisyvaet-mezhdunarodny-190990/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Долги превратят в бумагу» пишет: в Кабинете министров, как и прежде, намерены решать проблему невыполнения доходов бюджета за счет бизнеса. Правительство рассматривает возможность возврата к практике возмещения НДС-облигациями. Объем выпуска еще не определен, как и ставка доходности бумаг. Не все предприятия соглашаются с таким предложением, поскольку в условиях высоких дисконтов при продаже ценных бумаг бизнес получает убытки…

http://kommersant.ua/doc/2077557

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Алексей Пертин: мы планируем стать крупнейшим частным добытчиком газа в стране» пишет: несмотря на общее ухудшение бизнес-климата в Украине, местные финансово-промышленные группы продолжают наращивать инвестиции и совершать сделки M&A. Так, с начала года "Смарт-холдинг" купил у немецкого Сommerzbank украинский Банк Форум, получил в собственность гостиницу "Спорт", начал реализацию проекта Balaklava Green и удвоил пакет заказов в судостроении. Генеральный директор "Смарт-холдинга" Алексей Пертин рассказал изданию, что компания не намерена останавливаться и готова к покупке новых активов…

http://kommersant.ua/doc/2077568

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Издание «Сегодня» в публикации «Депозиты украинцев оказались под замком» пишет: высокие проценты по вкладам вызвали перебои с их выплатой…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Depozity-ukraincev-okazalis-pod-zamkom.html

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Также «Сегодня» в публикации «Под Киевом люди отдали за квартиры сотни тысяч, а теперь – «ни жилья, ни надежды» пишет: без квартир в новом доме остались 168 семей. Люди еле выживают - снимают жилье и платят ипотеку за недостроенные метры…

http://www.segodnya.ua/economics/realty/Pod-Kievom-lyudi-otdali-za-kvartiry-sotni-tysyach-a-teper-ni-zhilya-ni-nadezhdy.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Назад в СССР: за валютное «выживание» хотят сажать» пишет: власть снова пытается возвратить уголовное преследование «валютчиков», которых, учитывая предлагаемое новаторство с 15% сбором в Пенсионный фонд от продажи валюты, появится немало. Но законодатель не вводит специальную норму. И здесь следует исправить допущенную «понятийною» ошибку...

http://economics.unian.net/rus/detail/148451

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Также сайт «УНИАН-экономика» в материале «Лайфовых страховщиков «попросят» сброситься на государственный фонд» пишет: в Украине собираются создать государственный Фонд гарантирования страховых выплат по договорам страхования жизни. Но выделение госсредств на его формирование не предусмотрено. Наполнять его будут исключительно страховщики. При этом участие в Фонде - обязательное условие присутствия на рынке...

http://economics.unian.net/rus/detail/148392

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Табачные лоббисты остановили Минздрав» пишет: рассмотрение антитабачного законопроекта перенесено из-за проекта-двойника...

http://izvestia.ru/news/540400

(УНИАН)