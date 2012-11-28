Украина - десятая с конца в Индексе верховенства права

Брюссель. Украина заняла 87-ю строку в Индексе верховенства права из 97 стран мира.

Об этом свидетельствуют результаты обнародованного в среду в Вашингтоне Индекса за 2012 год.

Индекс представил Проект мировой юстиции – неправительственной организации, цель которой заключается в продвижении верховенства права для развития сообщества возможностей и равенства в мире.

В докладе отмечается, что Украина получила свою 87-ю позицию из-за политического вмешательства правительства, безнаказанности и коррупции.

“Правительственные учреждения неэффективны в соблюдении выполнения законов, а суды, хотя и доступные, - неэффективны и коррумпированы. С другой стороны, страна получает достаточно высокую оценку в защите базовых гражданских свобод, таких как свобода религии, и является относительно безопасной в плане преступлений. Права собственности – слабые”, - отмечается в докладе в отношении Украины.

Индекс оценивает страны по показателям в восьми сферах, влияющих на состояние верховенства права. Среди них – пределы полномочий центральной власти, коррупция, безопасность, фундаментальные права, открытость правительства, регуляторная среда, гражданская и уголовная юстиция.

Доклад создается на основании опроса 97 тыс. граждан в 97 странах, а также более 2,5 тыс. экспертов.