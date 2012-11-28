Все избранные в Раду от Партии регионов члены Кабмина подали в отставку

Все члены Кабинета министров Украины, избранные в Верховную Раду 7-го созыва от Партии регионов, подали заявления о своей отставке с занимаемых постов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис Колесников, отвечая на вопрос, подал ли он заявление об отставке в связи с избранием народным депутатом Украины.

"Партия выиграла (на выборах в парламент - УНИАН). Все члены правительства написали заявления, и, по итогам формирования большинства после начала работы Верховной Рады, Президент Украины сделает соответствующие выводы: заслушает отчеты министров и сделает свои выводы по формированию нового состава Кабинета министров", - сказал Б.Колесников.

В то же время, говоря о том, кто может занять его должность в случае перехода в Верховную Раду, Б.Колесников сказал: "Я не думаю, что это имеет большое значение. Главное - это развитие отрасли. Поэтому я не придаю особого значения, кто придет на мое место".

Как сообщал УНИАН, по данным ZN.ua, премьер-министр Украины Николай Азаров 19 ноября сообщил, что подал Президенту Украины Виктору Януковичу представление об увольнении министров, которые были избраны народными депутатами на парламентских выборах 28 октября.

По словам премьера, упомянутые в представлении члены правительства продолжат исполнять свои обязанности, пока глава государства не решит их дальнейшую судьбу.

В поданном В.Януковичу списке, кроме Н.Азарова (№1 в избирательном списке Партии регионов), также вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей Тигипко (№3 в списке ПР), вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Б.Колесников (№8 в списке ПР), министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник (№11 в списке ПР), министр юстиции Александр Лавринович (№12 в списке ПР), министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк (№15 в списке ПР).

Что касается избранных в мажоритарных округах министра экономического развития и торговли Петра Порошенко (округ №12, Винницкая область) и министра чрезвычайных ситуаций Виктора Балоги (округ №69, Закарпатская область), они должны лично написать заявления об отставке.

20 ноября В.Балога поблагодарил сотрудников МЧС за работу в связи с избранием его в парламент, а следовательно с завершением пребывания в должности министра. «В связи с избранием меня народным депутатом Украины завершается мое пребывание в должности министра чрезвычайных ситуаций Украины», - отметил В.Балога.

27 ноября В.Балога на своей странице в Facebook написал, что подал заявление об отставке с поста министра чрезвычайных ситуаций. "Единственное заявление, которое я подписывал в последнее время, касалось прекращения моих полномочий как министра", - написал В.Балога и разместил фотокопию заявления, датированного 13 ноября.

27 ноября П.Порошенко сообщил, что не подавал Президенту заявление об отставке в связи избранием народным депутатом Украины. На уточняющий вопрос, будет ли он писать заявление, П.Порошенко сказал: "Когда решение будет принято, вы об этом узнаете".