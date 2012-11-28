Анонс на 29 ноября

* Пресс-конференция на тему: «Ведение аграрного бизнеса в Украине: перспективы 2013 года». Вопросы: аграрная политика Украины в 2013 году; рынки продукции АПК: первые итоги 2012 года и прогнозы на 2013 год; ресурсное и финансовое обеспечение агропроизводителей; эффективность и производительность сельхозпроизводства. Участники: президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Алекс Лисситса; директор департамента по управлению производством компании "КЕРНЕЛ" Юрий Пугач; советник по продаже техники представительства CLAAS в Украине Иван Паламар; исполнительный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Александр Вержиховский.

11-00 - Круглый стол на тему: «Правительство Украины: перезагрузка?». Организатор: Институт Горшенина. Каковы шансы Николая Азарова остаться премьер-министром Украины? Возможные перестановки в правительстве: оценка основных кандидатов. Миссия нового Правительства Украины. Сможет ли Правительство обеспечить выполнение социальных гарантий государства в условиях экономического кризиса? Участники: Инна Богословская, народный депутат Украины (Партия регионов); Андрей Сенченко, народный депутат Украины (БЮТ); Андрей Ильенко, член политсовета ВО Свобода; Вячеслав Пиховшек, журналист, политический аналитик.

* Пресс-конференция на тему: "Защита персональных данных при использовании антимошеннической системы обмена негативной информацией Эксчендж онлайн". Организаторы: Украинская Межбанковская Ассоциация членов платежных систем ЕМА, Госслужба Украины по вопросам защиты персональный данных и Ассоциация защиты персональных данных на тему: Участники: Владимир Козак, зам.председателя ГСЗПД; Александр Карпов, директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем "ЕМА"; Валерий Ржечицький, руководитель проектов Украинской ассоциации защиты персональных данных.

* Круглый стол на тему: «Какой будет банковская система в 2013 году?». Организатор - ОО «Лига финансового развития». Приглашены: Игорь Прасолов, председатель Совета НБУ; Валерий Прохоренко, зам.председателя НБУ; Борис Тимонькин, председатель правления ПАО «Укрсоцбанк», Сергей Мамедов, председатель правления АБ «Укргазбанк»; Роман Шпек, старший советник ПАО «Альфа-Банк» (Украина) Владимир Хлывнюк, председатель правления ПАО «Банк «Финансы и кредит», Александр Морозов, председатель правления АО «Брокбизнесбанк», Юрий Яременко, председатель правления ПАО «Старокиевский банк»; Александр Павлов, старший банкир ЕБРР, Александр Савченко, ректор "Международного института бизнеса" и другие ("Укринформ", ул. Б.Хмельницкого, 8/16).Новикова

* Пресс-конференция на тему: "Новые налоги на товары в упаковке – путь к повышению цен на потребительские товары для населения". Участники: президент Ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк; вице-президент Союза молочных предприятий Украины Николай Бутенко; председатель Совета национальных ассоциаций товаропроизводителей Украины Валентина Изовит; председатель правления Украинской Упаковочно-Экологической Коалиции Владимир Слабый; директор Лиги производителей пищевых продуктов Геннадий Кузнецов.

* Состоится презентация-обсуждение Национального проекта «Индустриальные парки Украины», которая начинает активную фазу реализации Национального проекта. Будут обнародованы цель и ключевые задачи проекта, а также состоится дискуссия с представителями международных консультационных компаний по подготовленному проекту технического задания на разработку технико-экономического обоснования Национального проекта. Во время встречи также будут обсуждены принципы и механизмы взаимодействия рабочей группы Проекта, которая будет включать представителей международных компаний, заинтересованных в успехе проекта. Модератор - руководитель Национального проекта «Индустриальные парки Украины» Руслан Свирский.

* Круглый стол на тему: "Макроэкономическая ситуация в вопросах и ответах". Участники: Ярослав Жалило, первый зам.директора Национального института стратегических исследований; Валерий Литвицкий, руководитель группы советников главы Национального банка Украины.

* 14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Предприятия захватывают, рестораны сжигают, на антирейдеров подают в суд: за этим стоит ближайшее окружение руководства страны?." Во время пресс-конференции будет названа фамилия Vip-чиновника, предоставлена ​​информация и материалы о его возможной причастности к громким рейдерским захватам ряда стратегических предприятий Украины. На примере уголовного преследования директора Антирейдерского союза предпринимателей Украины будет раскрыта схема, по которой есть возможность привлечь к уголовной ответственности любого защитника или общественного деятеля в стране. Будет обнародовано Обращение к Президенту Украины с просьбой вмешаться и разобраться в ситуации. Участники: директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины Андрей Семидидько, ген.директор ООО «Столичный», кадровый офицер запаса органов СБ Украины, пострадавший от рейдерских действий Олег Коляда и другие (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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