ТОП-10 (28 ноября)

Кабмин утвердил макропоказатели 2013 года: рост ВВП 3,4%, инфляция – 4,8%

Украина может отменить НДС на авиатопливо и авиабилеты на внутренних рейсах

Украинские аэропорты будут передаваться в концессию - Колесников

ФГИУ 19-21 декабря выставит на продажу пакеты «Хмельницк-», «Одесса-» и «Киевоблгаза»

Порошенко: соглашение с РФ о неприменении утилизационного сбора подпишут в ближайшее время

Украина и ЕЭК намерены постепенно отменять торговые барьеры

Украина рассчитывает найти решение для поставок газа из Катара

Минфин 30 ноября начнет продажу казначейских обязательств серии “Б”

ВТО призвала Украину отозвать заявку на пересмотр тарифов

Gas Natural заявляет, что соглашение по «LNG-терминалу» подписал не ее представитель

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Кабмин утвердил макропоказатели 2013 года: рост ВВП 3,4%, инфляция – 4,8%

Кабинет министров Украины утвердил макропоказатели социально-экономического развития Украины на 2013 год, согласно которым рост ВВП по итогу года ожидается на уровне 3,4%, инфляция – 4,8%.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии соответствующего решения на сегодняшнем заседании Кабмина журналистам сообщил первый заместитель министра экономического и торговли Анатолий Максюта. Также, сообщил А.Максюта, размер номинального ВВП утвержден на уровне 1 триллион 576 миллиардов гривень.

Напомним, Минэкономразвития снизило прогноз роста ВВП в 2013 году с ранее утвержденных 4,5% до 3,5%.

Премьер-министр Украины Николай Азаров прогнозирует рост валового внутреннего продукта в 2013 году на уровне около 3%.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины 12 сентября утвердил проект закона Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%. Проект бюджета-2013 рассчитан, исходя из утвержденных правительством еще в 2011 году макропоказателей, в частности: рост ВВП – 4,5%, показатель номинального ВВП – 1,688 трлн грн, инфляция – 5,9%.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин 15 сентября вернул правительству на доработку проект государственного бюджета на 2013 год.

По словам премьер-министра Украины Николая Азарова, правительство рассчитывает на принятие бюджета 2013 года до конца ноября.

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Украина может отменить НДС на авиатопливо и авиабилеты на внутренних рейсах

Украина может отменить НДС на авиатопливо и авиабилеты на внутренних рейсах с начала действия летнего расписания 2013 года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис Колесников, презентуя концепцию государственной целевой программы развития аэропортов до 2013 года.

«Есть поручение Президента отменить НДС на авиатопливо и продажу авиабилетов внутри страны. Я думаю, что это будет с летнего расписания 2013 года – с 27 марта», - сказал он.

Б.Колесников отметил, что на сегодняшний день министерство инфраструктуры ведет «сложные переговоры» с авиакомпаниями.

«Отмена НДС позволит снизить цену билетов на 16%, но никто не хочет летать внутри страны», - сказал он.

Напомним, в конце мая вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис Колесников сообщил, что правительство изучает возможность уменьшения стоимости авиабилетов на перелеты внутри страны более чем на 30%, в частности, за счет отмены НДС на авиатопливо.

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Украинские аэропорты будут передаваться в концессию - Колесников

Украинские аэропорты будут передаваться в концессию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в среду, 28 ноября, на брифинге сообщил вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис Колесников, презентуя концепцию Государственной целевой программы развития аэропортов.

«Будут аэропорты передаваться в концессию на взаимовыгодных условиях», - сказал он.

В то же время, Б.Колесников отметил, что «все (потенциальные концессионеры) хотят Львов и Донецк, и никто не хочет Луцк или Полтаву». При этом он добавил, что в мире существуют 4-5 компаний, которые могут управлять крупными аэропортами.

Также Б.Колесников сообщил, что концессионный конкурс по аэропорту «Борисполь» может быть объявлен до конца первого полугодия 2013 года.

«Июль-август – это крайний срок. Я думаю, что в первой половине 2013 года все будет закончено», – сказал он.

Б.Колесников также отметил, что проведение концессионного конкурса по аэропорту «Борисполь» позволит разработать механизм проведения таких конкурсов. «Следующие конкурсы будут легче», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 19 ноября одобрил Концепцию Государственной целевой программы развития аэропортов на период до 2023 года. В программу внесены аэропорты Симферополя, Севастополя, Днепропетровска, Одессы, Запорожья, а также отдельные объекты в других аэропортах.

Мининфраструктуры, вместе с заинтересованными центральными органами, должно разработать и подать в правительство в трехмесячный срок проект госпрограммы развития аэропортов на период до 2023 года.

Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Международный аэропорт «Борисполь» в январе-октябре 2012 года обслужил 7,392 млн пассажиров, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2011 года.

В 2011 году аэропорт «Борисполь» увеличил пассажиропоток на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн человек.

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ФГИУ 19-21 декабря выставит на продажу пакеты «Хмельницк-», «Одесса-» и «Киевоблгаза»

Фонд государственного имущества Украины выставит на продажу 19 декабря т.г. на фондовой бирже «Иннэкс» 0,998% пакет акций «Хмельницгаза».

Об этом сообщает официальное издание ФГИУ «Ведомости приватизации» от 28 ноября т.г.

Начальная цена выставляемого на продажу 0,998% пакета составляет 2 млн 212 тыс. грн.

ФГИУ также 20 декабря т.г. выставит на продажу на Украинской международной фондовой бирже 8,24% пакет акций ПАО «Киевоблгаз». Начальная цена выставляемого на продажу 8,24% пакета составляет 21 млн 701 тыс. грн.

Фонд госимущества также планирует 21 декабря т.г. выставить на продажу на фондовой бирже ПФТС 4,974% пакет акций ПАО «Одессагаз». Начальная цена выставляемого на продажу 4,974 % пакета составляет 14 млн 227 тыс. грн.

Справка УНИАН. ПАО по газоснабжению и газификации «Хмельницкгаз» (г. Хмельницкий) специализируется на транспортировке и подаче природного газа промышленным и теплоснабжающим предприятиям, потребителям бюджетной сферы, населению области.

25,99% акций ПАО «Хмельницкгаз» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 48,33% – ООО «Газтек» (г. Киев).

«Хмельницкгаз» завершил 2011 год с чистой прибылью 45,540 млн грн, тогда как за 2010 год чистый убыток предприятия составлял 18,096 млн грн.

ПАО по газоснабжению и газификации «Одессагаз» (г. Одесса) специализируется на транспортировке и подаче природного газа промышленным и теплоснабжающим предприятиям, потребителям бюджетной сферы, населению области.

ПАО «Киевоблгаз» (г. Боярка, Киевская обл.) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ в Киевской области.

33,24% акций ПАО «Киевоблгаз» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 31,0159% – ЗАО «КУА АПФ «Национальный резерв» (г. Киев).

«Киевоблгаз» завершил 2011 год с чистой прибылью 109,895 млн грн, тогда как за 2010 год чистый убыток предприятия составил 15,696 млн грн.

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Порошенко: соглашение с РФ о неприменении утилизационного сбора подпишут в ближайшее время

Россия еще не завершила внутригосударственные процедуры относительно соглашения с Украиной о взаимном неприменении утилизационного сбора на авто, его подписание должно произойти в ближайшее время.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в среду, 28 ноября, сказал министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Москве по итогам первого заседания «Диалога по торговым вопросам» между Евразийской экономической комиссией и правительством Украины. Данный документ полностью согласован. Мы задекларировали это во время встречи с министром промышленности и торговли России Д.Мантуровым. Остались внутригосударственные процедуры РФ, которые, я надеюсь, будут завершены в ближайшее время, и мы в течение несколько дней выйдем на формальное подписание этого соглашение", - сказал он.

При этом П.Порошенко добавил, что предполагается, что соглашение будет подписываться в Москве.

По его словам, это соглашение предусматривает взаимное неприменение утилизационного сбора в Украине в отношении произведенных в РФ, а в России - в отношении транспортных средств, произведенных в Украине.

П.Порошенко сообщил, что данное соглашение предусматривает жесткий контроль относительно страны происхождения товара.

По его словам, механизмы применения будут предусматриваться в соответствии с национальными законодательствами.

Напомним, с 1 сентября Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По оценке экспертов, действие этого сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже. Сбор был введен с целью защиты российского автопрома в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

В ответ 14 сентября Украина ввела утилизационный сбор на импортируемые из России автомобили и автобусы.

20 ноября Кабинет министров Украины одобрил законопроект о введении утилизационного сбора на автомобили, с преференциями для отечественных производителей.

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Украина и ЕЭК намерены постепенно отменять торговые барьеры

Украина и Евразийская экономическая комиссия намерены постепенно отменять торговые барьеры.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в среду, 28 ноября, сказал министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Москве по итогам первого заседания «Диалога по торговым вопросам» между ЕЭК и правительством Украины.

«Мы договорились, что в течение 3-4 месяцев мы проведем инвентаризацию существующих защитных мер на предмет их существенного сокращения и в среднесрочной перспективе – ликвидации», – сказал П.Порошенко.

По его словам, такой подход будет способствовать активизации торгового обмена.

П.Порошенко сообщил, что Украина отменила защитные меры по спичкам и в среду, 28 ноября, подписан приказ о допуске на рынок Таможенного союза украинских нержавеющих труб. Также определен формат по пересмотру защитных мер по карамели.

В свою очередь, А.Слепнев сообщил, что 6-7 декабря начнется первый раунд консультаций по определению формата торговли стальными трубами на следующий год.

«Это очень чувствительная позиция для Украины в нашей взаимной торговле, исчисляемая многими миллионами долларов», - сказал он.

«Мы обсудили ситуацию с существующими барьерами во взаимной торговле. К сожалению, отметили, что их много с каждой стороны, они копились долгое время. Это вызов для нашего диалога», - сказал А.Слепнев.

По его словам, в ходе переговоров стороны констатировали, что на фоне роста в 2011 году в этом году взаимная торговля не растет.

«Для этого есть вполне объективные причины - и в сфере энергетики, и считаем, что здесь есть большая поляна для совместных усилий по улучшению бизнес климата и снижения барьеров. Что должно помочь максимально использовать эффект от ратифицированного соглашения о зоне свободной торговли СНГ», - сказал А.Слепнев.

Напомним, в среду, 28 ноября, в Москве министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев и министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко провели первое заседание «Диалога по торговым вопросам».

«Диалог по торговым вопросам» учрежден в рамках «Меморандума о сотрудничестве по вопросам торговли между Евразийской экономической комиссией и правительством Украины», который был подписан в сентябре 2012 году.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью присоединения других стран).

ЕЭК имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения комиссии обязательны для исполнения на территории трех стран.

Основной задачей ЕЭК является обеспечение условий функционирования и развития Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также выработка предложений по дальнейшему развитию интеграции.

ЕЭК создана решением Президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 года.

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Украина рассчитывает найти решение для поставок газа из Катара

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что Украина рассчитывает найти необходимые решения для реализации поставок газа из Катара.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в столице Катара, отвечая на вопрос украинских журналистов о том, достигнуты ли конкретные договоренности по поводу поставок газа из Катара в Украину с транспортировкой через Турцию.

«Сейчас мы находимся в рабочем процессе», - отметил В.Янукович, добавив, что «такая тройка представителей Украины, Катара и Турции сегодня работает над практическими решениями».

«У нас есть надежда, есть энтузиазм. Найдем все необходимы решения», - сказал Президент.

По его словам, Украина рассчитывает, что Катар - крупнейший экспортер сжиженного газа в мире, станет одним из важных поставщиков сырья для проекта «LNG-терминал».

«Знаю, что представители Национального проекта «LNG-терминал» уже ведут предметные переговоры с компанией «Qatargas» по поводу поставок сырья в Украину», - сказал Глава государства.

Напомним, 26 ноября с.г. Украина подписала с компаниями Excelerate Energy LLC (США) и Gas Natural SDG, SA (Испания) соглашение о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG-терминал».

Кроме того, в понедельник, 26 ноября, Украина начала строительство газопровода длиной 65 км для соединения газотранспортной системы с будущим «LNG терминалом».

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по приему сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЕО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЕО строительства в Украине терминала по приему сжиженного природного газа (LNG-терминал).

В соответствии с ТЕО, проект может быть реализовано в течение 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Приблизительная стоимость строительства «LNG-терминала» составляет 846 млн. евро. Доля Украины в проекте составит 25%+1 акция.

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Минфин 30 ноября начнет продажу казначейских обязательств серии “Б”

Министерство финансов Украины 30 ноября т.г. начинает размещение казначейских обязательств на предъявителя в документарной форме серии “Б” объемом 100 млн долл. со сроком обращения 24 месяца, номинальной стоимостью 500 долларов США, процентной ставкой 8% годовых и уплатой купонов каждые шесть месяцев. Об этом сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, размер дохода по каждому купону является фиксированным и составляет 20 долларов США.

Как сообщал УНИАН, с 10 октября 2012 года Минфин начал размещение казначейских обязательств на предъявителя в документарной форме серии “А” общей номинальной стоимостью 100 млн долл. со сроком обращения 2 года, номинальной стоимостью одной бумаги - 500 долларов США, процентной ставкой 9,2% годовых и уплатой купонов каждые шесть месяцев.

Продажа казначейских обязательств для физических лиц осуществляется по всей территории Украины, почти в 500 учреждениях “Ощадбанка”.

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ВТО призвала Украину отозвать заявку на пересмотр тарифов

Участники Совета по торговле товарами Всемирной торговой организации (23 участника) на своем заседании 26 ноября приняли совместное заявление, призывающее Украину отозвать свою заявку на пересмотр тарифных ставок на широкий спектр товаров. Об этом сообщается на официальном сайте ВТО.

Заявление представила делегация Австралии. В нем, в частности, говорится: «В интересах развития многосторонней торговли и глобальной экономики мы призываем Украину отозвать свою заявку о пересмотре тарифов на широкий спектр продуктов, вмещающую 371 тарифную позицию и выходящую за рамки намерений ВТО относительно тарифных переговоров (Статья XXVIII соглашения ГАТТ от 1994 года)».

Участникам Совета, согласно заявлению, непонятно, какими будут компенсационные меры со стороны Украины. Кроме того, их беспокоит недостаток прозрачности со стороны Украины в этом вопросе.

Заявление подписали крупнейшие государства – участники ВТО, включая США, страны ЕС и Китай.

В сообщении ВТО учтена позиция Украины о том, что заявка является нормальной практикой и не свидетельствует о протекционизме. Украина, как сказано в сообщении ВТО, продолжит переговоры по пересмотру тарифов.

Как сообщал УНИАН, в октябре Украина обратилась в ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины почти на 371 товарную линию.

Это обращение вызвало обеспокоенность Европейской комиссии, поскольку по их мнению, такой шаг мог значительно повлиять на общий экспорт товаров из ЕС в Украину, который составляет почти 2 млрд евро в год. Также такие действия Украины, по мнению представителей ЕК, не соотносятся с намерениями заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕС. Кроме того, по мнению экспертов, а также представителей Госдепа США, такой шаг Украины мог свидетельствовать о подготовке ко вступлению в Таможенный союз.

Вместе с тем, уполномоченный по вопросам евроинтеграции Валерий Пятницкий утверждал, что обращение Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО) относительно пересмотра ставок таможенных пошлин не навредит переговорам по созданию зоны свободной торговли с Европейским Союзом (ЕС) и не связано с возможностью вступления в Таможенный союз (ТС).

Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года. Через три года после обретения членства в ВТО страны могут в течение еще 3-х лет изменять условия, принятые при подписании соглашения о членстве в этой организации.

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Gas Natural заявляет, что соглашение по «LNG-терминалу» подписал не ее представитель

Испанская компания Gas Natural заявляет, что человек, который в понедельник, 26 ноября, подписал соглашение о сотрудничестве между Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и компанией Gas Natural (Испания), не является ее представителем.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании Gas Natural.

«Человек, принимавший участие в событии, состоявшемся в понедельник в Киеве, не является представителем компании. В этой связи компания оставляет за собой право предпринять любые правовые действия, приемлемые по ходу расследования ситуации», - сказано в сообщении.

Компания еще раз подтвердила, что не подписывала никаких инвестиционных контрактов и не возглавляла никаких консорциумов по реализации данного проекта.

Как сообщал УНИАН, две испанские нефтегазовые компании – Gas Natural и Enagas – заявили в понедельник агентству Reuters, что пока не планируют инвестировать в терминал по приему и регазификации сжиженного природного газа («LNG-терминал») в Украине.Ранее в этот же день Украина подписала с компаниями Excelerate Energy LLC (США) и Gas Natural SDG, SA (Испания) соглашение о сотрудничестве в реализации национального проекта «LNG-терминал».

Соглашение подписали: председатель Госагентства по инвестициям Владислав Каськив, старший вице-президент Excelerate Energy LLC Эдвард Скотт и генеральный директор по внешним связям Gas Natural SDG, S.A. Джорди Гарсиа Табернеро.

Как уточнил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко, у компании Excelerate Energy LLC планируется арендовать плавучий завод по регазификации сжиженного газа, а компания Gas Natural SDG, SA (Испания) выступит инвестором реализации проекта.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа («LNG-терминал»).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Приблизительная стоимость строительства «LNG-терминала» составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25%+1 акция.

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