ДАЙДЖЕСТ СМИ за 29 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Налоговая готовится конфисковать валюту у менял» пишет: ГНСУ подготовила законопроект об усилении административной ответственности за незаконные операции с валютой и хочет сама следить за тем, как он будет работать...

http://delo.ua/finance/nalogovaja-gotovitsja-konfiskovat-valjutu-u-menjal-191115/

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«Дело» в публикации «Норвегия может стать поставщиком газа для Украины» пишет: аналитики убеждены, что если Киев и Осло все же договорятся о поставках газа, то наиболее вероятный вариант его доставки - по трансъевропейской сети через Германию, Чехию и Словакию…

http://delo.ua/ukraine/norvegija-mozhet-stat-postavschikom-gaza-dlja-ukrainy-191133/

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Также «Дело» в публикации «Главу госнацпроекта Каськива должны уволить за скандал с СПГ-терминалом - Гриценко» пишет: народный депутат от фракции НУ-НС Анатолий Гриценко выступает за увольнение главы госнацпроекта Владислава Каськива в связи со скандалом вокруг подписания меморандума о намерениях по созданию СПГ-терминала…

http://delo.ua/ukraine/glavu-gosnacproekta-kaskiva-dolzhny-uvolit-za-skandal-s-spg-ter-191129/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Кабинет министров взял курс на посадку», в котором пишет: в ожидании формирования нового состава Кабинета министров часть членов правительства уже перестали ходить на заседания. В атмосфере предстоящих кадровых ротаций руководство Кабмина сосредоточилось на подведении последних итогов работы и поделилось планами на будущее. Среди них - строительство аэродромных комплексов в малых городах и ликвидация платных туалетов на железнодорожных вокзалах…

http://www.kommersant.ua/doc/2078271

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «У правительства появилась мечта», в котором пишет: Кабмин одобрил новый прогноз развития экономики в 2013 году. Вопреки предыдущим заявлениям, в правительстве сохранили высокие оценки реального роста ВВП, однако существенно - на 111 млрд грн - снизили прогноз номинального ВВП. Такая коррекция снижает потенциальные доходы госбюджета более чем на 32 млрд грн, говорят эксперты. Поэтому Кабмин либо подготовит госбюджет с минимальным ростом государственных расходов, либо увеличит его дефицит и, как следствие, госдолг…

http://www.kommersant.ua/doc/2078274

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«Сегодня» в публикации «Арабы захотели украинский ячмень, а по газу еще торгуемся» подводит итоги визита Януковича в Катар…

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Araby-zahoteli-ukrainskiy-yachmen-a-po-gazu-eshche-torguemsya.html

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Также «Сегодня» в публикации «Азаров не дал выпить Порошенко, Бойко и Каськиву» пишет: Николай Янович якобы потребовал присутствия чиновников на заседании Кабмина, хотя у главы нацагентства был день рождения и, возможно, он планировал отметить праздник с коллегами в Дохе, где они находились с деловым визитом вместе с Президентом…

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Azarov-ne-dal-Poroshenko-Boyko-i-Kaskivu-vypit.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Махинации с землями в Минобороны прикрывали именами Героев России» пишет: для земельных афер в Краснодарском крае высокопоставленные чиновники Минобороны использовали не только свои связи, но и заслуги Героев России…

http://izvestia.ru/news/540532

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Также «Известия» в публикации «Киргизия просит МВД России отдать ей всю милицейскую форму» пишут: полицейские среднеазиатской страны также рассчитывают бесплатно получить от РФ технику и различное вооружение на миллиарды рублей…

http://izvestia.ru/news/540470

(УНИАН)