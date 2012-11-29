Количество комитетов в новой Верховной Раде может возрости до 30-ти.

Об этом сообщает “КоммерсантЪ - Украина” (№ 195 от 29 ноября).

В частности, издание отмечает, что в связи с тем, что 28 ноября представители оппозиции покинули заседание рабочей группы по подготовке к проведению первой сессии новоизбранного парламента в знак протеста против отказа рассматривать вопрос о персональном голосовании народных депутатов, стороны приступили к формированию парламентских комитетов.

По информации газеты, чтобы удовлетворить пожелания представителей партий, число комитетов планируется увеличить с 26 минимум до 30.

В Партии регионов не исключают, что наиболее острой будет дискуссия в подгруппе, отвечающей за численность комитетов. "Сейчас комитетов 26, но есть вероятность, что их будет за 30. Оппозиция может публично возмущаться, но препятствовать не будет", - сказал "Коммерсанту" один из участников переговоров.

Издание отмечает, что от созыва к созыву число комитетов возрастает - в Верховной Раде IV созыва их было 24, V созыва - 26, VI созыва - 28 (после прихода Партии регионов к власти в 2011 году два комитета, которые возглавляли оппозиционные депутаты, были сокращены).