Фюле верит в возможность подписания Соглашения об ассоциации с Украиной в ноябре
Стокгольм. Комиссар ЕС по расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле верит в возможность подписания Соглашения об ассоциации с Украиной в ноябре 2013 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Стокгольме во время выступления на Форуме гражданского общества и «Восточного партнерства».
«Я верю, что Вильнюсский саммит («Восточного партнерства» – УНИАН) может увидеть подписание Соглашения об ассоциации, включая глубокую и всестороннюю зону свободной торговли с Украиной», - сказал он.
«Однако для того, чтобы это произошло, сильная приверженность Европейского Союза продолжать политическую ассоциацию и экономическую интеграцию с Украиной должна отражаться в определенных действиях украинского правительства и нового парламента по хорошо известным и неоднократно выраженным озабоченностям», - добавил Ш.Фюле.
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