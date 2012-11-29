Анонс на 30 ноября

* 29-30 ноября Премьер-министр Украины Николай Азаров находится с двухдневным официальным визитом в Королевстве Норвегия. 30 ноября Н.Азаров посетит компании Telenor и Enty ASA. Также он проведет встречу с премьер-министром Норвегии Йенсом Столтенбергом и посетит энергетический парк «Акерсхус».

* Круглый стол на тему: "Проблемы фондирования и коммуникации банков: практики III-го квартала". Организатор - исследовательская компания "NOKs fishes". Участники: Олег Кононенко, директор компании "NOKs fishes"; Светлана Старенчук, руководитель аналитического департамента исследований банковского рынка исследовательской компании "NOKs fishes", Олег Савинов, руководитель аналитического департамента исследований инвестиционного рынка исследовательской компании "NOKs fishes".

* Пресс-конференция на тему: «Защита информации в Украине: актуальные угрозы», посвященная Всемирному дню защиты информации. Участники: президент МОО «Международное антитеррористическое единство» Александр Дичек; эксперт по вопросам кибербезопасности Олег Деревянко.

* Пресс-конференция на тему: "Научно-технологический центр в Украине утверждает предоставление финансовой помощи научным исследованиям на 35-м заседании членов Совета Правления". Организаторы: Научно-технологический центр в Украине (НТЦУ) и НТУУ "КПИ". Участники: Борис Гринев, член Совета Правления НТЦУ от Украины, зам.руководителя Госагентства по вопросам науки, инноваций и информатизации; посол Майкл Айник, исполнительный директор НТЦУ; Филлип Доллифф, и.о.члена Совета Правления НТЦУ от США; посол Трой Люляшник, Посольство Канады в Украине; Сорин Попа, и.о.члена Совета Правления НТЦУ от ЕС.

* Состоится международная технологическая встреча, в которой примут участие украинские ученые и партнеры Института физики из стран ЕС: представители Туринского университета (Италия), Университета Пьера и Марии Кюри (Франция ), Тартуского университета (Эстония), и всемирно признанные специалисты из передовых методов исследований в области нанотехнологий. Технологическая встреча организована Институтом физики НАН Украины и Европейским партнерами: Институт Физики Университета Тарту, Эстония, "European Profiles" SA, Греция, Университет Турина, Италия, Университет Пьера и Марии Кюри, Франция.

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