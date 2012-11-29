ТОП-10 (29 ноября)

Кабмин изменил источник финансирования адресной помощи

АМК обнародовал список компаний, которым советует не завышать цены на лекарства

«СКМ» приобрела 31,1% «Донецккокса»

Каськив готов уйти в отставку из-за скандала

Фюле верит в возможность подписания Соглашения об ассоциации с Украиной в ноябре

Корпоратизацию «Укртрансгаза» и «Укргазвыдобування» намерены завершить еще в 2012 году

Приватизацию теплогенерации и облэнерго планируют завершить до конца 2013 года

Янукович подписал закон о биометрических паспортах

МВФ пока не определился с условиями дальнейшего сотрудничества с Украиной

МВФ прогнозирует снижение золотовалютных резервов НБУ до 24 млрд долл. до конца года

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Кабмин изменил источник финансирования адресной помощи

Кабинет министров принял решение избавить солидарную пенсионную систему от несвойственных ей расходов - выплаты ежемесячной адресной помощи, которая теперь будет финансироваться за счет средств государственного бюджета. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины, со ссылкой на решение правительства, принятое на заседании 28 ноября.

Как сказано в сообщении, изменения в соответствующее постановление Кабмина были внесены по инициативе вице-премьер-министра – министра социальной политики Украины Сергея Тигипко.

«Как известно, выплата ежемесячной государственной адресной помощи осуществляется за счет средств, из которых выплачиваются пенсии и государственная социальная помощь. Поскольку эти выплаты не свойственны солидарной системе, правительство приняло решение осуществлять выплаты за счет средств государственного бюджета, что помимо прочего даст возможность решить вопрос взаиморасчетов Фонда социального страхования и Пенсионного фонда Украины», - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 года Президент Украины Виктор Янукович высказался за то, чтобы именно в этом году было разработано и начато внедрение действенной и справедливой системы адресной социальной помощи. При этом премьер-министр Николай Азаров заявил, что помощь должна быть адресной и при этом ощутимой.

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АМК обнародовал список компаний, которым советует не завышать цены на лекарства

Антимонопольный комитет Украины обнародовал список компаний, которым рекомендовал не завышать цены на лекарства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМКУ, рекомендации даны с целью предотвращения нарушением конкурентного законодательства на фармацевтическом рынке, в частности, в периоды повышения спроса на лекарственные средства в связи с ростом уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Соответствующие обязательства выдвинуты ООО «Гледфарм ЛТД», ООО «БАДМ», ООО «Оптима-Фарм ЛТД», ПрАО «Лекхим-Харьков», ООО «Фармпланета», ООО «Юрия-фарм», АООТ «Галичфарм», ПрАО «Киевский витаминный завод», ООО «ФРА-М», ЗАО НПЦ «Борщаговский химико-фармацевтический завод», ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье», ООО «ДКП «Фармацевтическая фабрика», ОАО «Киевмедпрепарат», ПрАО «Фармак», ООО «Опытный завод «ГНЦЛЗ», ООО «АВС ЛОГИСТИК ПАРК», ПрАО «Альба Украина», ПТП МП фирма «Эдельвейс», ООО «Вента.ЛТД», ООО «Оптовая компания «Дарница».

О результатах рассмотрения рекомендаций указанные участники рынка должны сообщить Комитету в 15-дневный срок со дня их получения.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября государственный уполномоченный АМК Михаил Русинский проинформировал, что комитет предупредил участников рынка лекарственных средств о недопустимости завышения цен.

Он подчеркнул, что АМКУ подготовил проект обязательных для рассмотрения рекомендаций крупнейшим участникам указанных рынков с целью предотвращения нарушением конкурентного законодательства. Рекомендации будут касаться недопущения необоснованного повышения цен на лекарства и создания их дефицита, в частности, в периоды повышения спроса на лекарственные средства.

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«СКМ» приобрела 31,1% «Донецккокса»

Крупнейшая в Украине финансово-промышленная компания System Capital Management Limited (СКМ), принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, приобрела 31,129% акций (77 537 919 штук) предприятия «Донецккокс». Соответствующее сообщение предприятия опубликовано в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Как сообщается, по состоянию на 27 ноября компании СКМ принадлежит 31,129% акций «Донецккокса».

Как сообщал УНИАН, ранее СКМ приобрел 26% акций «Запорожкокса».

Справка УНИАН. Компания СКМ сконцентрирована в горно-металлургической, энергетической, финансовой сферах бизнеса, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, глинодобыче, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, торговле медикаментами, машиностроении и транспортном бизнесе.

В группу СКМ входят компании «Метинвест» и ДТЭК, Первый Украинский Международный Банк и Ренессанс-Капитал, АСКА и АСКА-Жизнь, телекоммуникационная группа Vega, Медиа группа "Украина" и издательский холдинг "Сегодня Мультимедиа", ЭСТА Холдинг (недвижимость), Украинский Ритейл (розничная торговля), UMG (добыча глин), Параллель (оператор рынка нефтепродуктов), HarvEast (сельское хозяйство), Украинский Аптечный Холдинг, машиностроительный холдинг "Горные машины", транспортный холдинг "Портинвест, транспортно-экспедиторская компания "Лемтранс" и другие.

100% акций компании СКМ принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.

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Каськив готов уйти в отставку из-за скандала

Глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив готов уйти в отставку, если это поможет убрать все барьеры в реализации проекта строительства в Украине LNG-терминала.

Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

«Если это (отставка - УНИАН) будет способствовать реализации проекта – какие вопросы? Для меня вообще строительство LNG-терминала – это не вопрос моей судьбы, это стратегический вопрос для Украины, который не реализовывался 20 лет, - сказал В.Каськив. - Все, что мешает реализации проекта, я готов снять».

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 26 ноября, Украина подписала с компаниями Excelerate Energy LLC (США) и Gas Natural SDG, SA (Испания) соглашение о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG терминал».

Как уточнял тогда журналистам министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко, у компании Excelerate Energy LLC планировалось арендовать плавучий завод по регазификации сжиженного газа, а компания Gas Natural SDG, SA (Испания) должна была выступить инвестором реализации проекта.

Однако через несколько часов после подписания договоров компания Gas Natural SDG опровергла свое участие в проекте, заявляя, что подписант соглашения с испанской стороны не является представителем компании.

При этом сам подписант - Джорди Бонвеи – позднее в комментарии УНИАН признал, что действительно не имел полномочий подписывать какие-либо соглашения от имени компании.

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Фюле верит в возможность подписания Соглашения об ассоциации с Украиной в ноябре

Стокгольм. Комиссар ЕС по расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле верит в возможность подписания Соглашения об ассоциации с Украиной в ноябре 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Стокгольме во время выступления на Форуме гражданского общества и «Восточного партнерства».

«Я верю, что Вильнюсский саммит («Восточного партнерства» – УНИАН) может увидеть подписание Соглашения об ассоциации, включая глубокую и всестороннюю зону свободной торговли с Украиной», - сказал он.

«Однако для того, чтобы это произошло, сильная приверженность Европейского Союза продолжать политическую ассоциацию и экономическую интеграцию с Украиной должна отражаться в определенных действиях украинского правительства и нового парламента по хорошо известным и неоднократно выраженным озабоченностям», - добавил Ш.Фюле.

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Корпоратизацию «Укртрансгаза» и «Укргазвыдобування» намерены завершить еще в 2012 году

До конца текущего года планируется завершить корпоратизацию дочерних предприятий НАК «Нафтогаз Украина» - «Укртрансгаз» и «Укргазвыдобування».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Макуха в четверг, 29 ноября, в Осло в ходе встречи премьер-министра Украины Николая Азарова с представителями нефтегазовых компаний Норвегии.

«До конца этого года мы планируем завершить корпоратизацию дочерних предприятий «Укртрангаза» и «Укргазвыдобування», - сказал он.

В.Макуха также отметил, что проводится реформирование НАК «Нафтогаз Украины» и сейчас идет работа по выделению непрофильных активов компании.

«По нашему мнению, это позволит существенно повысить эффективность работы компании, прозрачность ее операций и сделает ее более привлекательной для инвесторов», - сказал В.Макуха.

В.Макуха находится в составе делегации, сопровождающей Н.Азарова в ходе его официального визита в Норвегию 29-30 ноября.

Как сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» объявила тендер на разработку плана по реформированию компании.

Согласно тендерной документации, целью и задачами работы являются предоставление предложений относительно наиболее оптимальных вариантов реструктуризации НАК «Нафтогаз Украины» по основным направлениям деятельности компании и ее дочерних предприятий (добыча, транспортировка и реализация газа и нефти) в рамках выполнения программы реформирования газового сектора, а также разработка проектов правовых актов, необходимых для правового урегулирования требований Директивы 2003/55/ЕС по каждому из направлений.

Напомним, 28 апреля 2012 года Президент Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О трубопроводном транспорте» относительно реформирования нефтегазового комплекса».

Законом внесены изменения в статью 7 Закона Украины «О трубопроводном транспорте».

Изменениями предусмотрено, что реорганизация (слияние, присоединение, деление, выделение, преобразование) государственных предприятий, дочерних предприятий Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», осуществляющих деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, и НАК «Нафтогаз Украины» осуществляется по решению Кабинета министров Украины исключительно с целью и во исполнение обязательств, взятых Украиной в соответствии с Законом Украины «О ратификации Протокола о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического Содружества».

Кроме того, законом установлено, что приватизация государственных предприятий, дочерних предприятий НАК «Нафтогаз Украины», осуществляющих деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, НАК «Нафтогаз Украины», а также предприятий, учреждений, организаций, образованных в результате их реорганизации, запрещается.

Кроме того, 13 июня 2012 г. Кабмин принял распоряжение № 360-р «О реорганизации дочерних компаний Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины». Распоряжение правительства предусматривает реорганизацию дочерней компании «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины» путем превращения в Публичное акционерное общество «Укргазвыдобування» и реорганизацию дочерней компании «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» в ПАО «Укртрансгаз». В документе отмечается, что управление корпоративными правами относительно публичных акционерных обществ осуществляет НАК «Нафтогаз Украины» по согласованию с Министерством энергетики и угольной промышленности Украины в соответствии с законодательством.

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Приватизацию теплогенерации и облэнерго планируют завершить до конца 2013 года

До конца 2013 года в Украине планируется завершить приватизацию предприятий тепловой генерации и облэнерго.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Макуха сегодня в ходе встречи премьер-министра Украины Николая Азарова с представителями нефтегазовых компаний Норвегии.

«До конца следующего года мы планируем завершить приватизацию тепловой генерации и облэнерго и приступить к переходу к новой модели рынка двусторонних договоров и балансирующего рынка», - сказал В.Макуха.

Он отметил, что такой переход позволит привлечь инвестиции в развитие этой отрасли.

Напомним, с начала года в Украине были проданы самые крупные энергогенерирующие активы, основным покупателем которых стал ДТЭК, входящий в финансово-промышленную группу СКМ Рината Ахметова.

В начале сентября т.г. Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начал подготовку к продаже государственных пакетов акций Днепродзержинской, Херсонской, Одесской и Харьковской ТЭЦ. На продажу планируется выставить 93,06% акций ПАО "Днепродзержнская ТЭЦ", 93,09% ПАО "Херсонская ТЭЦ", 94,48% ПАО "Харьковская ТЭЦ-5" и 93,57% ПАО "Одесская ТЭЦ".

Ранее ФГИУ заявлял, что планирует выставить госпакеты акций этих четырех ТЭЦ в третьем квартале 2012 года.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением №162 от 23 февраля 2011 года исключил из перечня предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, ряд облэнерго. Среди них 19 областных энергоснабжающих компаний (облэнерго) и «Киевэнерго». А также тепловые энергогенерирующие компании «Днипроэнерго» (Запорожье), «Захидэнерго» (Львов), «Центрэнерго» (Киевская обл.) и «Донбассэнерго» (Донецк).

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Янукович подписал закон о биометрических паспортах

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон № 5492-VI «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус».

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 2 октября приняла закон о введении электронных биометрических паспортов.

19 ноября Президент вернул закон в парламент со своими предложениями.

20 ноября Верховная Рада приняла закон в новой редакции с предложениями Президента. За него проголосовали 243 народных депутата из 355 зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил представитель главы государства в Верховной Раде Юрий Мирошниченко, предыдущую редакцию закона Президент не мог подписать по ряду причин. В частности, предыдущей версией закона предусматривалась выдача значительного количества документов, которые должны были использоваться на территории Украины. В частности, документами, оформление которых предусматривается с применением средств Единого государственного демографического реестра, удостоверяющих личность и подтверждающих ее специальный статус, наряду с удостоверением водителя, удостоверением личности без гражданства для выезда за границу, видом на постоянное жительство, видом на временное жительство, карточкой мигранта, удостоверением беженца и проездным документом беженца являются также другие документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее специальный статус, определенные законами Украины, при этом их название Законом не определяется.

Кроме того, по словам Ю.Мирошниченко, также не согласовывается со ст. 35 Конституции Украины норма закона, которой только декларируется право лиц, по своим религиозным убеждениям отказывающихся от внесения информации в бесконтактный электронный носитель, который будет вмонтирован в соответствующие бланки документов.

Ю.Мирошниченко отметил, что по Конституции Украины каждому человеку гарантируется право на свободу мировоззрения и вероисповедания.

Кроме того, добавил он, не отвечает требованиям стандартов Международной организации гражданской авиации норма закона относительно возможности продления действия удостоверения личности моряка и выдача удостоверения члена экипажа сроком до пяти лет.

Ю.Мирошниченко отметил, что глава государства считает неприемлемым внесение изменений в Бюджетный кодекс, согласно которым плату за предоставление административных услуг предлагается отнести к собственным поступлениям бюджетных учреждений, поскольку плата за предоставление таких услуг принадлежит к доходам общего фонда государственного бюджета.

Верховная Рада поддержала предложения Президента и исключила эти нормы из закона.

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МВФ пока не определился с условиями дальнейшего сотрудничества с Украиной

Международный валютный фонд пока не определился с условиями продолжения сотрудничества с Украиной и не называет сроки визита технической миссии МВФ в Украину.

Об этом, отвечая на вопрос агентства УНИАН, заявил директор департамента по международным отношениям МВФ Джерри Райс.

«Что я могу сказать в отношении Украины, так это то, что власти высказывают интерес к возобновлению программы сотрудничества с МВФ, однако условия сотрудничества еще не обсуждались. И мы пока не получали от украинской стороны предложения направить в страну миссию для переговоров», - сказал Д.Райс

Как сообщал УНИАН, 2 ноября Д.Райс заявил, что МВФ с нетерпением ждет взаимодействия с новым правительством Украины. Тогда же в Киеве завершила работу техническая миссия МВФ, однако о результатах проделанной работы не сообщалось.

В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, в случае если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда (МВФ), существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к понижению рейтингов.

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МВФ прогнозирует снижение золотовалютных резервов НБУ до 24 млрд долл. до конца года

Эксперты Международного валютного фонда прогнозируют снижение золотовалютных резервов Национально банка Украины до 24 млрд долл. до конца текущего года и сохранение тенденции на снижение в 2013-2014 годах.

Об этом говорится в отчете МВФ, которым располагает УНИАН.

«Золотовалютные резервы, как ожидается, упадут до уровня 24 млрд долларов (40% краткосрочного долга) к концу 2012 года. При этом в 2013-2014 годах резервы также останутся на низком уровне (27% краткосрочного долга), что определенно отразится на оценках уверенности инвесторов», - говорится в отчете МВФ.

По мнению экспертов Фонда, негативным тенденциям будут способствовать как внутриэкономические проблемы - снижение экспортной выручки, риски оттока капиталов - так и объективные внешние опасности. При этом дефицит платежного баланса в следующем году, согласно отчету, может составить 5,5% ВВП, преимущественно из-за большого объема импорта энергоносителей, а среднегодовой показатель инфляции - 5%. Объем внешнего и внутреннего долга составит, по расчетам МВФ, - 65 и 35% ВВП соответственно.

Курс гривни, по словам экспертов МВФ, на сегодняшний день переоценен в среднем на 8-13% и потому Фонд предлагает снизить курс национальной валюты к доллару на 13% для достижения бездефицитного платежного баланса.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в октябре сократились на 8,4% - до 26,812 млрд долл., при этом за январь-октябрь т.г. резервы снизились почти на 16%, или на 4,983 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.). Этот объем эксперты уже назвали критическим для экономики Украины.

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