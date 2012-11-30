ДАЙДЖЕСТ СМИ за 30 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Биометрическим паспортам быть: Янукович подписал закон» пишет: закон о едином государственном демографическом реестре с утвержденными Верховной Радой поправками подписан Президентом...

http://delo.ua/ukraine/biometricheskim-pasportam-byt-janukovich-podpisal-zakon-191213/

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«Дело» в публикации «НБУ признал валютный ажиотаж» пишет: глава Совета НБУ Игорь Прасолов не стал отрицать, что всеобщие волнения по поводу курса гривни перешли все разумные границы…

http://delo.ua/finance/nbu-priznal-valjutnyj-azhiotazh-191202/

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Также «Дело» в публикации «Украинцы «сбрасывают» кредитные карты» пишет: по официальным данным, количество кредиток сократилось на 15% с начала года…

http://delo.ua/finance/ukraincy-sbrasyvajut-kreditnye-karty-191148/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Квоты испаряются», в котором пишет: страны-участницы Киотского протокола представили в Дохе (Катар) несколько проектов обязательств по сокращению выбросов парниковых газов во втором периоде его действия - до 2020 года. Украинская делегация планирует отстаивать возможность переноса неиспользованной квоты при сокращении эмиссии парниковых газов на 20%. Эксперты не исключают, что новое соглашение в Катаре не будет подписано, поскольку большинство стран имеет противоположные позиции по обязательствам…

http://www.kommersant.ua/doc/2079003

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украинцы идут в номера», в котором пишет: регулятор телеком-рынка разработал правила, по которым будет предоставляться услуга смены оператора с сохранением номера. Она будет бесплатной и удобной для абонентов, но затратной для операторов. Документ предусматривает создание компании, которая будет взимать с частных операторов плату за каждый звонок на номера пользователей сервиса…

http://www.kommersant.ua/doc/2078864

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«Сегодня» в публикации «Новый закон о рекламе должен укрепить имидж гривни» пишет: украинцев хотят приучить к национальной валюте вместо у.е.

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Novyy-zakon-o-reklame-dolzhen-ukrepit-imidzh-grivni.html

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Также «Сегодня» в публикации «Британский посол советует Украине даже и не думать о Таможенном союзе» пишет: союз Киева и Брюсселя будет, по словам дипломата, более мудрым решением…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Britanskiy-posol-sovetuet-Ukraine-dazhe-i-ne-dumat-o-Tamozhennom-soyuze.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Скандал с LNG-терминалом: допонтовались» пишет: после первого шока от скандала с испанской Gas Natural и проектом «LNG-терминал» ситуация стала проясняться. Практически на 100% понятно, что все произошло из-за элементарного «понтовства» украинской власти. Первый шаг Украины к энергетической независимости пришелся... на грабли

http://economics.unian.net/rus/detail/148698

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Почту России» просят обойтись без мигрантов» пишет: организация должна повышать зарплату гражданам России, а не искать дешевую рабочую силу за рубежом - подчеркивается в письме депутатов Госдумы руководству почтового ведомства…

http://izvestia.ru/news/540559

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Также «Известия» в публикации «Счетная палата: на АТЭС брали втридорога за коммуналку» пишут: поставщики теплоэнергии признались, что повысили тариф непосредственно к саммиту АТЭС-2012…

http://izvestia.ru/news/540616

(УНИАН)