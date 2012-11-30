Госналогслужба обновила ведомственный музей

Государственная налоговая служба Украины торжественно открыла обновленный музей налоговой службы, увеличив количество залов до пяти и оснастив его кинозалом и современным интерактивным оборудованием. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Первыми посетителями обновленного музея, согласно сообщению, наряду с действующими чиновниками и бывшими руководителями налогового ведомства, стали пятиклассники киевской школы №21. Предполагается, что экскурсии для школьников, в том числе учеников специализированных «налоговых» классов, станут в музее постоянными.

По случаю открытия обновленного музея глава налоговой Александр Клименко, в частности, отметил: «Мы не просто сберегли свою историю – мы стремимся передать ее следующим поколениям. Двери нашего музея открыты для школьников Киева и других городов Украины. Мы работаем над тем, чтобы экскурсии в музей стали элементов учебных программ, как обычных школьников, так и учеников специализированных «налоговых» классов».

Напомним, что при поддержке ГНСУ в Украине созданы 237 специализированных «налоговых» классов, ученики которых углубленно изучают особенности налоговой системы и налоговой дисциплины. Кроме того, налоговая совместно с Министерством образования и науки Украины разрабатывает программу и учебники для общеобразовательного курса «Основы налогообложения» для учеников 5-11 классов.