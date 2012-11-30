Анонс на 3 декабря

* Состоится презентация Отчета о мировом развитии 2013 года, посвященного вопросам занятости. Будет презентовано исследование «В поисках возможностей: Каким образом мобильная рабочая сила может способствовать процветанию Украины». Участники: Чимяо Фан, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы; Йеско Хентшель, ведущий автор отчета о мировом развитии 2013 года, г.Вашингтон; Паоло Белли, координатор сектора человеческого развития Представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове; Йоханнес Коеттл, старший экономист сектора экономики человеческого развития Всемирного банка, г.Вашингтон.

* Круглый стол на тему: «Мировой экономический кризис и Украина: экономика, реформы, антикризисные мероприятия власти». Участники: действительный член Римского клуба, Мировой академии искусства и науки, Иностранный член Национальной академии наук Украины Богдан Гаврилишин, председатель Комитета экономистов Украины, проректор Европейского университета Андрей Новак, директор Института массовой информации Виктория Сюмар; политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества Владимир Горбач; директор Международного института демократий Сергей Таран.

* Пресс-конференция на тему: «Интернет-торговля: законность и гарантии». Организатор - ГолосUA. Участники: заместитель генерального директора «Allergo Group Ukraine» Максим Шварев, основатель, генеральный директор первого в Украине онлайн-гипермаркета "Аbo.ua" Иван Марченко, партнер адвокатского объединения "Солодко и партнеры" Елена Сотник и представитель Госпотребстандарта.

* Пресс-конференция, на которой будет представлен официальный перевод на украинский язык Международных стандартов оценки (МСО 2011), сделанный крупнейшей в Украине Всеукраинской саморегулируемой организацией оценщиков "Украинское общество оценщиков". Участники: Алексей Амфитеатров, председатель Совета Украинского общества оценщиков, FRICS; Сергей Овчаров, партнер RICS в Украине, FRICS; Иван Нестеренко, председатель Аудиторской Палаты Украины; Александр Драпиковский, член Совета Украинского общества оценщиков, Международный консультант по вопросам оценки и регулирования рынка недвижимости и др.

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