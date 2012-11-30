Елисеев: ЕС не будет запрещать въезд иностранцам без биометрических паспортов

Брюссель. Посол Украины при ЕС Константин Елисеев заявляет, что ЕС не собирается запрещать въезд иностранцам без биометрических паспортов.

Об этом говорится в его комментарии, текст которого передан УНИАН.

“Распространенная в отдельных украинских СМИ информация о якобы введении Европейским Союзом с 1 июня 2013 года требования о наличии у граждан третьих государств, в т.ч. граждан Украины, биометрического проездного документа не отвечает действительности”, - подчеркивается в комментарии.

“В то же время наличие биометрического проездного документа будет условием безвизового въезда в ЕС после принятия Европейским Союзом решения об отмене виз для граждан Украины», - отметил К.Елисеев.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 ноября, автор Закона «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус», народный депутат от Партии регионов Василий Грицак заявил, что с 1 июня 2013 года украинцев могут не пустить в страны ЕС без биометрических паспортов.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины 2 октября приняла закон о введении электронных биометрических паспортов.

19 ноября Президент Украины Виктор Янукович возвратил этот закон в парламент со своими предложениями.

20 ноября ВР приняла закон о биометрических паспортах в новой редакции с предложениями Президента.

Законом, в частности, предусматривается введение электронных паспортов - документов с электронным носителем биометрической информации для выезда за границу в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации (ІCАО). Законом предлагается установить, что паспорт гражданина Украины изготовляется в форме карточки, которая содержит бесконтактный электронный носитель информации, причем выдается он не позже, чем через 30 календарных дней со дня оформления заявления-анкеты на его получение.

В электронный паспорт вносятся: название государства, название документа, фамилия и имя лица, пол, гражданство, дата рождения, уникальный номер записи в реестре, номер документа, дата окончания срока действия документа, дата выдачи документа, название уполномоченного органа, выдавшего документ, место рождения, фотография и подпись лица. В паспорт по письменному заявлению могут быть внесены данные родителей или опекунов лица.

29 ноября Президент Украины подписал Закон № 5492-VI «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус».