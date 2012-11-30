ТОП-10 (30 ноября)

Азаров заявляет, что Украина будет закупать у РФ не более 20 млрд куб. м газа в год

Госказначейство уверяет, что средств для выполнения плановых расходов бюджета достаточно

В Украине повысились минимальные розничные цены на водку и коньяк

«Энергоатом» возобновил переговоры со «Сбербанком России» о достройке ХАЭС

Госинвестпроект заявляет о «полном урегулировании» недоразумения с Gas Natural Fenosa

Миссия МВФ посетит Украину 7–17 декабря

Дефицит платежного баланса Украины увеличился в 2 раза

В АП говорят, что с 1 декабря прокуратура будет меньше вмешиваться в работу предпринимателей

Норвегия заинтересована в сотрудничестве с Украиной в газовой сфере

Metro продает свою сеть Real в Восточной Европе французской Auchan за 1,1 млрд евро

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Азаров заявляет, что Украина будет закупать у РФ не более 20 млрд куб. м газа в год

Украина в ближайшие годы намерена закупать у России не более 20 млрд кубометров газа в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, выступая на украинско-норвежском бизнес-форуме.

«Мы поставили задачу в ближайшие годы покупать максимум 18-20 млрд куб. газа», – сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября министр угольной промышленности Украины Юрий Бойко сказал, что Украина уже проинформировала Россию о намерении в 2013 году снизить импорт российского газа до 18 млрд кубометров с 27,5 млрд кубометров в текущем году. Однако официальной заявки на закупку в следующем году 18 млрд кубометров газа "Нафтогаз" еще не подал.

Российская сторона ранее заявляла, что время для переговоров по объемам закупок топлива на этот год уже упущено: годовой контрактный объем может быть изменен не позднее чем за полгода до начала поставок. Таким образом, контрактное количество газа на 2013 год могло быть изменено в срок до 1 июля.

Справка УНИАН. Контракт "Газпрома" и "Нафтогаза" содержит условие "бери или плати", которое распространяется на 80% объема закупки газа, предусмотренного по договору. Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 миллиарда кубометров, Украина должна оплатить не менее 41,6 миллиарда кубометров газа.

Действующий долгосрочный контракт "Нафтогаза" и "Газпрома" предусматривает штрафные санкции при закупке газа ниже минимального объема.

В 2009 году «Газпром» и госхолдинг "Нафтогаз Украины" подписали 10-летнее соглашение, по которому за недобор Украиной топлива предполагаются штрафы в размере 300 процентов от стоимости в зимний период и 150 процентов - летом.

"Газпром" также неоднократно заявлял, что контракты 2009 года обязывают Украину платить по меньшей мере за 33 миллиарда кубических метров газа в год.

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Госказначейство уверяет, что средств для выполнения плановых расходов бюджета достаточно

На счетах Госказначейства объем финансовых ресурсов, который вместе с остатком валютных средств составляет более 11 млрд грн, является достаточным для выполнения запланированных показателей Государственного бюджета Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

*** Украина во второй декаде ноября 2012 года разместила 10-летние еврооблигации на общую сумму 1,250 млрд долл. с доходностью на уровне 7,8% годовых. Согласно информации, обнародованной на сайте Госказначейства, остаток средств на Едином казначейском счете (ЕКР) на 1 ноября т.г. составлял 1,762 млрд грн, что является наименьшим показателем с начала 2010 года.

Ведомство объясняет, что осуществление оперативного управления на основе внедренной системы прогнозирования позволяет сегодня иметь более низкие остатки средств на едином казначейском счете и оперативно их использовать.

Как сообщал УНИАН, расходы госбюджета в январе-октябре составили 302,631 млрд грн, или 73% от планового показателя в 413,605 млрд грн на весь 2012 год. В т.ч. расходы общего фонда составили 262,225 млрд грн, что, соответственно, также составляет 73% от запланированной суммы расходов в 360,501 млрд грн на весь 2012 год.

Напомним, 19 ноября профсоюзы заявили, что для осуществления в 2012 году всех выплат бюджетникам не хватает около 10 млрд грн.

28 ноября премьер-министр Николай Азаров распорядился провести всеукраинское селекторное совещание по вопросам возникшей задолженности по зарплате бюджетникам. При этом Н.Азаров сказал, что руководители регионов должны проинформировать, как использовались за последние месяцы бюджетные средства. Глава правительства отметил, что есть неединичные случаи, когда отдельные чиновники, рассчитывая, что с выплатой заработной платы правительство всегда поможет, используют финансовые ресурсы не на первоочередные цели.

***По данным Государственной службы статистики, в Украине общая задолженность по выплате заработной платы на 1 ноября т.г. сократилась по сравнению с 1 октября на 3%, или 30 млн грн, и составила 896,906 млн грн.

Вице-премьер-министр Сергей Тигипко 29 ноября заявил, что долги по зарплатам работникам бюджетной сферы будут ликвидированы в ближайшие недели.

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В Украине повысились минимальные розничные цены на водку и коньяк

В Украине с 26 ноября увечен минимальный размер оптово-отпускных и розничных цен на коньяк и водку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины в Киеве.

Согласно сообщению, цены повышены в соответствии с постановлением Кабинета министров №1017 от 7 ноября 2012 года.

По предоставленной ГНСУ информации, минимальная розничная цена на водку объемом 0,5 л теперь составляет 28,5 грн (минимальная оптовая — 19,636 грн), 0,75 л — 42,75 грн (оптовая — 29,45 грн), 1 л — 57 грн (39,272 грн).

Минимальная розничная цена на 3-звездочный коньяк повышена до 19,45 грн за 0,25 л (оптовая — до 12,45 грн), до 38,9 грн за 0,5 л (оптовая — до 24,9 грн) и до 58,35 грн за 0,75 л (оптовая — 37,35 грн).

На 4-звездочный коньяк установлены следующие минимальные розничные цены: 21,95 грн за 0,25 л (оптовая — 14,05 грн), 43,9 грн за 0,5 л (28,1 грн) и 65,85 грн за 0,75 л (42,15 грн).

Минимальная розничная цена 5-звездочного коньяка объемом 0,25 л теперь составляет 24,7 грн (оптовая — 15,81 грн), 0,5 л — 49,4 грн (31,62 грн), 0,75 л — 74,1 грн (47,43 грн).

Минимальные розничные цены на вино в стеклянной таре объемом 0,7 л и в другой таре объемом 1 л остались на прежнем уровне.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в ноябре т.г. принял постановление, согласно которому минимальная розничная цена на коньяк c ноября 2012 года увеличивается на 17-20% — до 38,9-49,4 грн за 0,5 л, а минимальная розничная цена на водку повышается в два этапа: с ноября 2012 года — на 9,2%, до 28,5 грн за 0,5 л, и с 1 марта 2013 года еще на 5,6% — до 30,1 грн за 0,5 л.

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«Энергоатом» возобновил переговоры со «Сбербанком России» о достройке ХАЭС

Государственное предприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, возобновило переговорный процесс со «Сбербанком России» о финансировании проекта строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Об этом идет речь в ответе на запрос УНИАН, подписанном исполняющим обязанности президента НАЭК «Энергоатом» Висарионом Кимом.

«С начала ноября текущего года ГП НАЭК «Энергоатом» возобновил переговорный процесс с ОАО «Сбербанк России» о выделении финансирования проекта строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС», - сказано в сообщении. При этом уточняется, что на данный момент ведутся подготовительные работы по формированию условий будущего соглашения.

Вместе с тем, «Энергоатом» отрицает информацию о том, что подписание кредитного соглашения со «Сбербанком России» о финансировании данного проекта задерживается по вине украинской стороны.

«Эта информация не соответствует действительности. На сегодня в ГП «НАЭК «Энергоатом» продолжаются переговоры с ОАО «Сбербанк России» по финансированию проекта строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в начале октября т.г. в интервью агентству генеральный представитель ГК «Росатом» на территории Украины Александр Мертен заявил, что проект кредитного соглашения находится в «Энергоатоме», куда его направил «Сбербанк России». По словам А.Мертена, Россия в первую очередь заинтересована в выдаче украинской стороной государственных гарантий для покрытия рисков кредитования.

6 сентября текущего года Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой атомной электрической станции».

Справка УНИАН. Строительство двух энергоблоков ХАЭС было приостановлено в 1990 году после объявления Верховной Радой моратория на строительство новых АЭС на территории Украины. Строительная готовность энергоблока №3 ХАЭС составляет 75%, №4 - 28%. При сооружении строительных конструкций энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС было освоено 17% общей проектной стоимости.

9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392.

13 марта 2012 года Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯР) согласовала технико-экономическое обоснование строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

6 мая премьер-министр Украины Николай Азаров после встречи с Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром России Дмитрием Медведевым сообщил, что руководство России подтвердило готовность выдать кредит на достройку третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.

31 мая заместитель генерального директора ГК «Росатом» - директор Блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров сообщил, что схема кредитования строительства третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС еще не определена, однако возможно выделение межгосударственного кредита.

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Госинвестпроект заявляет о «полном урегулировании» недоразумения с Gas Natural Fenosa

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины заявляет о «полном урегулировании» недоразумения с испанской нефтегазовой компанией Gas Natural Fenosa в связи с подписанием 26 ноября соглашения о сотрудничестве в реализации проекта «LNG-терминал».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба агентства.

Gas Natural Fenosa проинформировала украинскую сторону, что Джорди Сарда Бонвеи (Jordi Sarda Bonvehi), 26 ноября подписавший соглашение с Госинвестпроектом от имени этой компании, не владел соответствующими полномочиями.

В свою очередь, Госинвестпроект принял к сведению информацию Gas Natural Fenosa и отметил, что подписанное соглашение не предусматривало каких-либо финансовых или юридических обязательств.

Также Госинвестпроект сообщает, что обратился к президенту компании «Gas Natural Fenosa» Сальвадора Габарро Серра (Salvador Gabarrо Serra) с предложением о личной встрече для обсуждения перспектив сотрудничества.

Как ранее сообщал УНИАН, 26 ноября Украина подписала с компанией Gas Natural SDG, SA (Испания) соглашение о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG-терминал». В частности, компания должна была выступить инвестором реализации проекта.

Изначально планировалось, что документ от испанской стороны подпишет директор по внешним связям Gas Natural SDG, S.A. Джорди Гарсиа Табернеро.

Однако из-за того, что он не смог по неназванным причинам быть на церемонии, документ подписал Джорди Бонвеи, который, как позже заявила компания, не работает в Gas Natural и является профессиональным коммерческим представителем, представляет интересы Gas Natural, Enegas, других испанских компаний.

Джорди Бонвеи спустя несколько дней после подписания соглашения признал, что не имел права подписывать этот документ.

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Миссия МВФ посетит Украину 7–17 декабря

Миссия Международного валютного фонда посетит Украину 7-17 декабря 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в представительстве МВФ со ссылкой на главу представительства Макса Альера

«По просьбе властей в Украину прибудет миссия МВФ во главе с Кристофером Джарвисом 7-17 декабря для переговоров по новому соглашению stand-by», - сказал М. Альер

Как сообщал УНИАН, вчера директор департамента МВФ по международным делам не называл дату приезда миссии МВФ в Украину, поскольку Фонд не получал приглашений с украинской стороны. При этом премьер-министр Николай Азаров утверждал, что миссия прибудет в Украину 6 декабря

Справка УНИАН. В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, в случае если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда (МВФ), существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к понижению рейтингов.

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Дефицит платежного баланса Украины увеличился в 2 раза

Дефицит платежного баланса Украины за январь-октябрь 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличился в 1,9 раза - до 2,797 млрд долл.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

В октябре т.г. дефицит составил 1,999 млрд долл., что в 1,8 раза больше, чем в сентябре т.г., и на 27,7% больше, чем в октябре 2011 г.

По данным НБУ, дефицит текущего счета в октябре т.г. составил 1,619 млрд долл., сохранившись приблизительно на прошлогоднем уровне.

По данным НБУ, в октябре экспорт товаров составил 6,3 млрд долл., что на 8,1% больше, чем в октябре 2011 года. Рекордными за весь период статистических наблюдений были объемы экспорта продукции АПК: рост был обеспечен за счет экспорта зерновых культур (в три раза выше, чем в прошлом году) и масла и масличных культур (в 1,6 раза больше). Благодаря этому доля АПК в структуре экспорта товаров в октябре выросла до 32,6%.

В сообщении регулятора указывается, что стабильно высоким был экспорт продукции машиностроения (годовые темпы роста - 25,1%) благодаря значительному спросу со стороны России. По причине низкого спроса и цен на мировых товарных рынках экспорт металлургической продукции был на 19,7% меньше, чем в прошлом году.

Объемы импорта товаров составили 8,1 млрд долл., что на 3,4% выше, чем в октябре 2011 года. Рост был обусловлен значительным неэнергетические импортом (вырос на 9,7%) через поставки продукции АПК (выросли на 30,9%) и химической продукции (выросли на 16,3%).

Счет операций с капиталом и финансовых операций в октябре был сформирован с дефицитом в размере 380 млн долл. из-за высокого спроса на наличные средства в иностранной валюте со стороны населения. Одновременно с начала года сальдо капитального и финансового счета оставалось положительным - 8,3 млрд долл. (за соответствующий период прошлого года - 6 млрд долл.).

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в октябре составил 391 млн долл.

Приток прямых иностранных инвестиций в Украину с начала года составил 6,4 млрд долл., что на 10,9% больше, чем за 10 месяцев 2011 года. В реальный сектор экономики было направлено 92% этих объемов.

В НБУ констатируют, что по причине усиления девальвационных ожиданий накануне выборов прирост наличной валюты вне банков в октябре увеличился до 1,9 млрд долл. Однако в целом за 10 месяцев 2012 года прирост наличной валюты составлял 7,3 млрд долл., что на 19,2% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

В октябре дефицит сводного платежного баланса был профинансирован за счет резервных активов, кроме того, состоялось очередное плановое погашение кредита МВФ в размере 408 млн долл. В результате международные резервы сократились до 26,8 млрд долл.

США, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,0 месяца.

Справка УНИАН. Дефицит сводного платежного баланса Украины по итогам 2011 года составил 2,448 млрд долл. по сравнению с профицитом 5,031 млрд долл. за 2010 год.

Дефицит текущего счета увеличился до 9,280 млрд долл. (5,5% от ВВП) по сравнению с 3,018 млрд долл. (2,2% от ВВП) в 2010 году.

В 2011 году профицит финансового и капитального счета составил 6,8 млрд долл. (в 2010 году - 8 млрд долл.).

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В АП говорят, что с 1 декабря прокуратура будет меньше вмешиваться в работу предпринимателей

С 1 декабря вступают в силу изменения в законы, которые снизят уровень вмешательства прокуратуры в работу предпринимателей.

Об этом заявил советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Андрей Портнов, комментируя вступление в силу с 1 декабря Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам усовершенствования деятельности прокуратуры», сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

По словам А.Портнова, согласно изменениям, остановка предпринимательской деятельности по инициативе прокурора может быть осуществлена только по результатам состязательного судебного разбирательства.

«Убежден, что участие в отношениях между прокурором и субъектом предпринимательской деятельности такого субъекта как суд позволит уменьшить влияние органов прокуратуры на ведение хозяйственной деятельности”, - сказал А.Портнов.

Он также сказал, что Президент Украины неоднократно отмечал необходимость минимизировать давление правоохранительных органов на предпринимателей, а потому положения этого закона имеют важное значение для реализации инициатив главы государства и получения положительных экономических результатов.

Кроме того, сказал он, закон лишает прокуратуру права вносить предписания и протесты, принятие которых требовало от физических и юридических лиц безусловного и безотлагательного выполнения требований прокурора. А.Портнов отметил, что с 1 декабря внесение акта прокурорского реагирования больше не будет означать автоматической остановки или прекращения действия нормативно-правового акта, разрешительных документов, остановки выполнения работ или предоставления услуг и не возлагать на лицо дополнительных обязанностей, которые оно должно немедленно исполнить.

«Такой законодательный подход к последствиям внесения акта прокурорского реагирования позволит существенно уменьшить их общее количество», - подчеркнул советник Президента Украины.

Важным нововведением нового закона, по его словам, также является положение, которое предусматривает, что реагирование на обращения физических и юридических лиц может осуществляться только после их предварительного рассмотрения компетентными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления или же непринятия ими в установленные сроки решений по этим вопросам. Такой подход, по мнению А.Портнова, существенно снизит уровень вмешательства прокуратуры в предпринимательскую деятельность, в частности в тех сферах, надзор за законностью которой осуществляют другие контролирующие органы.

«Прокурор не должен подменять собой органы государственного надзора (контроля), выполнять их функции и путем издания актов прокурорского реагирования устранять нарушения, которые относятся к сфере ведения этих органов», - подчеркнул А.Портнов.

Он также обратил внимание на то, что положения закона закрепляют требование относительно осуществления полномочий прокурора по выявлению нарушений закона исключительно после принятия мотивированного постановления, в котором должны быть четко изложены основания для их осуществления. Обязанность предоставления лицу постановления, относительно которого прокурор совершает предусмотренные законом действия, и закрепленное за ним право на обжалование этого постановления в суде, по его словам, также будут способствовать усилению судебного контроля за деятельностью органов прокуратуры и лучшей защите интересов физических и юридических лиц.

Важными, по мнению советника Президента, являются также нормы, которые ограничивают возможность органов прокуратуры инициировать пересмотр судебных решений по нововыявленным обстоятельствам.

«Положение нового закона в сочетании с уже действующими в Украине нормами, которые закрепляют предельный срок для пересмотра судебных решений по нововыявленным обстоятельствам, существенно усилят гарантии лица на то, что полученное им судебное решение будет исполнено и не сможет быть пересмотрено по истечении значительного промежутка времени. Практика отмены судебных решений через три или более лет должна отойти в прошлое как подрывающая доверие граждан в возможность украинского правосудия защитить их права и интересы», - сказал А.Портнов.

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Норвегия заинтересована в сотрудничестве с Украиной в газовой сфере

Осло. Норвегия заинтересована в сотрудничестве с Украиной, а, в частности, в газовой сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в пятницу, 30 ноября, в Осло на совместной с премьер-министром Норвегии Йенсом Столтенбергом пресс-конференции.

«Потенциал сотрудничества имеется в трех областях. Во-первых, поставки газа или напрямую, или через спотовый рынок Европы. Во-вторых, участие норвежских компаний в освоении украинских месторождений газа, а крупные месторождения в Украине есть. В-третьих, норвежские компании могли бы участвовать в развитии транспортной инфраструктуры», - сказал Й.Столтенберг.

Что касается возможности закупки Украиной сжиженного газа в Норвегии, то этим вопросом, отметил премьер, занимаются исключительно норвежские коммерческие структуры, работающие на рынке.

Правительство Норвегии, подчеркнул Й.Столтенберг, лишь создает условия для возможности расширения клиентов.

«Мы готовы расширять круг своих клиентов по поставкам газа», - подчеркнул Й.Столтенберг.

Напомним, 30 ноября, выступая на украинско-норвежском бизнес-форуме, Н.Азаров заявил, что Украина готова обсуждать с Норвегией вопрос о поставках сжиженного газа на «LNG-терминал», который планируется построить под Одессой.

«Мы рассчитываем, что после завершения строительства (терминала – УНИАН) мы будем иметь возможность покупать примерно 10 млрд кубометров сжиженного газа по действующим, как мы ориентируемся, спотовым ценам, которые сейчас примерно в 2,5 раза ниже, чем российский газ, который мы закупаем. И здесь мы тоже могли бы сотрудничать с Норвегией в этом плане», – сказал Н.Азаров.

26 ноября Украина начала строительство газопровода длиной 65 км для соединения газотранспортной системы с будущим «LNG-терминалом».

Общая стоимость строительства газопровода составляет 1 млрд 151 млн грн.

Строительство планируется выполнять в два этапа. Первый этап – строительство газопровода длиной 42 км. Реализация этого этапа позволит получать от «LNG-терминала» газ в объеме до 5 млрд кубических метров в год.

Второй этап – строительство газопровода длиной 23 км, который позволит принимать от «LNG-терминала» газ в максимальном объеме до 13,35 млрд кубических метров в год.

Строительство газопровода будет осуществляться собственными силами госкомпанией «Укртрансгаз».

Кроме того, 30 ноября на этом же форуме Н.Азаров заявил, что Украине интересен опыт Норвегии по разработке газа на морском шельфе.

«Здесь нам опыт компаний Норвегии по разработке своих собственных месторождений на шельфе чрезвычайно важен», - сказал Н.Азаров.

В Украине разведку и добычу нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей специализируется компания «Черноморнефтегаз», входящая в состав НАК «Нафтогаз Украины».

В настоящее время на балансе ГАО «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) находится 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: по природному газу – 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.

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Metro продает свою сеть Real в Восточной Европе французской Auchan за 1,1 млрд евро

Варшава. Один из крупнейших ритейлеров в мире немецкая Metro Group договорилась о продаже своей сети гипермаркетов в Восточной Европе, в том числе, двух гипермаркетов в Украине, французской группе Auchan за около 1,1 млрд евро, объявила пресс-служба компании в пятницу.

Cогласно сообщению компании, которым располагает УНИАН, Metro рассчитывает, что сделка после соответствующих разрешений антимонопольных органов будет закрыта в 2013 году.

"Продажа Real Eastern Europe группе Auchan включает 91 гипермаркет в Польше, России, Румынии и Украине, в том числе, 14 собственных магазинов", - отметила пресс-служба.

В будущем гипермаркеты real,- будут работать под брендом Auchan

Metro объяснила продажу своих активов в Восточной Европе желанием сконцентрироваться на развитии своего бизнеса в Германии.

Компания также сообщила, что сделка позволит получить ей 600 млн евро наличными и сократить чистый долг на 1,5 млрд евро.

Выручка от покупаемых Auchan гипермаркетов, где работает 20 тыс. человек, в прошлом году достигла 2,6 млрд евро.

Auchan на данный момент в Польше, Румынии, России и Украине управляет 98 гипермаркетами, трудоустраивая 65 тыс. сотрудников.

Справка УНИАН. ООО «реал,- Гипермаркет Украина» является дочерней компанией real,- International Holding GmbH, входящей в состав МETRO Group.

Компания real,- создана в 1992 году в Германии. Сегодня 439 магазинов компании работают в Германии, Польше, Турции, России и Румынии.

В Украине сеть представлена двумя гипермаркетами в Одессе и Киеве. Средняя торговая площадь гипермаркетов real,- составляет около 8,5 тыс. кв. м, ассортимент – 35 тыс. артикулов.

METRO Group – одна из крупнейших торговых компаний мира, объединяющая несколько торговых подразделений: METRO/Makro Cash & Carry, гипемаркеты real,- Media Markt, Saturn и универмаги Galeria Kaufhof. Группа оперирует 2,2 тыс. магазинами в 32 странах.

Компания «Ашан» была создана в 1961 году Жераром Мюлье в Рубе (Франция). Сегодня группа компаний «Ашан» представлена в 12 странах мира, включает в себя 1403 гипер- и супермаркета. Выручка компании в 2011 году составила 44,4 млрд евро, чистая прибыль - 810 млн евро. Инвестиции Auchan в 2011 году составили 1,6 млрд евро (без учета затрат на приобретение активов).

В Украине компания работает с 2008 года. На сегодня сеть включает 8 гипермаркетов - в Киеве (4), Макеевке (Донецкой области), Кривом Роге, Запорожье, селе Сокольники (Львовская обл.).

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