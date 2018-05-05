Баланс недели: "LNG-терминал", Международный валютный фонд и НДС-облигации

Несмотря на достаточную освещенность этой темы, обойти мега-событие этой недели, конечно же нельзя. Речь пойдет о скандале с национальным проектом, который имел все шансы стать эпохальным, неким поворотным пунктом в истории становления энергонезависимости нашей страны. Но, как это часто бывает в нашей истории, превратился в бурлеск и фарс.

Нацпроект с "подмоченной" репутацией

Если коротко: именно в этот понедельник председатель Госагентства по инвестициям Владислав Каськив подписал историческое по всем параметрам соглашение о реализации национального проекта «LNG-терминал» с компаниями Excelerate Energy LLC и Gas Natural SDG. Как уточнял тогда журналистам министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко, у компании Excelerate Energy LLC планировалось арендовать плавучий завод по регазификации сжиженного газа, а компания Gas Natural SDG, SA (Испания) должна была выступить инвестором реализации проекта. Однако уже вечером того же дня пресса сообщила, что компания Gas Natural SDG опровергла свое участие в проекте. На следующий день скандал разгорелся с еще большей силой, когда начали выяснять, а с кем же собственно было подписано данное соглашение. Собственно выяснение личностей и обстоятельств подписания данной сделки растянулись практически до конца недели. Как результат, Джорди Бонвеи, который от имени испанской компании Gas Natural подписал соглашение, признал, что не имел права подписывать этот документ. В свою очередь, Владислав Каськив заявил, что готов уйти в отставку, "если это (отставка - ред.) будет способствовать реализации проекта". Таков, вкратце, ход событий этого громкого скандала.

Подытожив эти события, можно долго и просторно распространяться на счет того, что в Украине государственным чиновником высокого ранга может стать каждый, кто имеет хорошие связи, и для этого совершенно не нужно быть профпригодным, или говорить, что северные соседи не спят. Конечно, все эти вещи имеют право на жизнь, но также не стоит забывать, что решение вопросов о легитимизации тех или иных правительственных решений путем привлечения представителей якобы авторитетных международных институтов имеет в Украине долгую и славную историю.

Очередное улучшение

На этой неделе правительство утвердило макропоказатели на 2013 год. Рост ВВП ожидается на уровне 3,4%, инфляция - 4,8%. Аналитики сразу же отметили, что утвержденный показатель роста ВВП очень близок к официальному прогнозу Международного валютного фонда (3,5%). Но даже этот прогноз, по мнению экспертов, слишком оптимистичный. Так, по оценке главного экономиста Dragon Capital Елены Белан, экономика Украины в следующем году будет расти медленнее, прогнозируемый рост ВВП составит примерно 2,5% г/г по сравнению с 0% в этом году. Эксперт также ожидает, что потребительские цены вырастут к концу 2013 на 10% г/г (по сравнению с 1,5% в 2012 г.), что будет вызвано повышением коммунальных тарифов, более низким урожаем с/х культур и ослаблением курса гривны. Эксперт также отметила, что консервативный прогноз номинального ВВП может свидетельствовать о готовности правительства координировать бюджетный процесс с МВФ.

Кстати, на этой неделе появилась информация о том, что миссия МВФ посетит Украину 7-17 декабря для проведения переговоров по поводу условий дальнейшего сотрудничества.

Валютный курс обещают гибко зафиксировать

На этой неделе глава Национального банка четко артикулировал, что закон о введении 15% сбора с продажи физлицами наличной валюты все-таки необходимо принять. "Этот закон, я настаиваю, будет хорошо защищать интересы людей. Мы сначала сделаем разъяснения, чтобы люди увидели, какими будут позитивы этого закона. И когда это будет сделано, мы будем поддерживать", - отметил Сергей Арбузов.

В связи с этим стоит напомнить, что, по мнению ряда экспертов, подобные действия могут только навредить сотрудничества Украины с МВФ, а некоторые эксперты даже считают, что продвижение данного закона свидетельствует о том, что украинское правительство считает идею возобновления сотрудничества с МВФ малоосуществимой. Наверно, ни для кого не секрет, что именно Международный валютный фонд выступает последовательным сторонником дерегуляции в сфере курсовой политики и гибкого валютного курса.

Кстати, согласно обнародованному на этой неделе отчету Международного валютного фонда, курс гривны на сегодня переоценен в среднем на 8-13% и поэтому Фонд предлагает снизить курс национальной валюты к доллару на 13% для достижения бездефицитного платежного баланса.

Эксперты МВФ также ожидают, что золотовалютные резервы Национального банка упадут до уровня 24 миллиардов долларов (40% краткосрочного долга) до конца 2012 года. При этом, по мнению экспертов Фонда, в 2013-2014 годах резервы также останутся на низком уровне (27% краткосрочного долга), что "безусловно, скажется на оценках уверенности инвесторов". По мнению экспертов Фонда, негативным тенденциям способствуют как внутриэкономические проблемы - снижение экспортной выручки, риски оттока капиталов - так и объективные внешние опасности. Объем внешнего и внутреннего долга составит, по расчетам МВФ, - 65 и 35% ВВП соответственно.

ВТО и Украина: "обострение" сотрудничества

На этой неделе в информационном пространстве снова возник наиболее острый на данный момент вопрос во взаимоотношениях Украины с еще одной авторитетной международной институцией - Всемирной торговой организацией. ВТО на своем заседании 26 ноября приняла заявление, в котором призвала Украину отозвать заявку на пересмотр тарифных ставок на 371 товарную позицию, которую украинская сторона направила в октябре этого года.

«В интересах развития многосторонней торговли и глобальной экономики мы призываем Украину отозвать свою заявку о пересмотре тарифов на широкий спектр продуктов, которая содержит 371 тарифную позицию и выходит за рамки намерений ВТО по тарифным переговорам», - говорится в данном заявлении. Участникам Совета ВТО, согласно заявлению, непонятно, какими будут компенсационные меры со стороны Украины. Кроме того, их беспокоит отсутствие прозрачности со стороны Украины в этом вопросе. Данное заявление подписали крупнейшие государства - участники ВТО, включая США, страны ЕС и Китай. Украина, как сказано в сообщении ВТО, продолжит переговоры по пересмотру тарифов.

НДС снова "на передовой"

А теперь что касается нашей традиционной головной боли - речь, конечно же, пойдет о возвращении НДС. В начале недели глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Фирташ призвал правительство в 2013 году вернуться к практике выпуска НДС-облигаций, или их аналога.

«Мы предлагаем выпустить НДС-облигации. Они дадут нам два выхода: иметь процентную ставку и возможность частично компенсировать убытки, а, кроме того, получим инструмент для реальных залогов и кредитов ", - сказал Д.Фирташ.

Со своей стороны премьер-министр Николай Азаров словно только и ждал такого предложения и позитивно отозвался о возможности его реализации чуть ли не с 1 января 2013 года.

Чтобы понять, почему именно сейчас прозвучал призыв к возвращению финансового инструмента, который буквально пару лет назад уже применялся в Украине, стоит посмотреть данные по задолженности по НДС, обнародованные на этой неделе той же Федерацией работодателей Украины. Таким образом, на 1 октября 2012 общая задолженность государства перед бизнесом по НДС составила 40 млрд грн (!). Ситуация, как видим, более чем критическая, и очевидно правительству необходимо принимать какие-то решения. Вот только остается открытым вопрос, насколько эффективным в сегодняшней ситуации будет применение НДС-облигаций.

По словам специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергея Фурсы, возвращение к НДС-облигациям позволит бизнесу получить в свое распоряжение хоть какой-то ресурс. Вопрос только в том, сможет ли бизнес так же эффективно и быстро избавиться от облигаций, как это он сделал в 2010 году, и с таким же невысоким дисконтом. По мнению специалиста, сегодня трудно ожидать спрос на эти бумаги. Прошлый раз активные покупки со стороны нерезидентов позволили продать рыночным игрокам практически сразу весь объем выпуска. Сейчас, по словам специалиста, с учетом девальвационных ожиданий инвесторы будут требовать гораздо больший уровень дисконта, что может оказаться неприемлемым для предприятий. В то же время, если отечественные банки смогут получать оперативное рефинансирование под эти бумаги, то они сами могут сгенерировать высокий объем спроса.

Виталий Неборак (УНИАН)