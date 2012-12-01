Янукович готовит увольнение руководителей ряда регионов - СМИ

Президент Украины Виктор Янукович готовит увольнение председателей ряда госадминистраций.

Об этом изданию "Зеркало недели. Украина" сообщили источники в Администрации Президента.

По информации собеседников газеты, претендентами на увольнение являются руководители восьми регионов: Борис Климчук (Волынская обл.), Сергей Рыжук (Житомирская обл.), Михаил Вышиванюк (Ивано-Франковская обл.), Николай Круглов (Николаевская обл.), Эдуард Матвийчук (Одесская обл.), Александр Удовиченко (Полтавская обл.), Владимир Яцуба (Севастополь), Николай Костяк (Херсонская обл.).

Как отмечает издание, ранее Президент уволил с должности председателя Винницкой ОГА Николая Джигу, который недавно был избран в Верховную Раду. Потому его отставка является понятной хотя бы с формальной точки зрения, а вот причина недовольства остальными пока еще до конца не понятна.

"На президентском столе лежат и карта результатов выборов Партии регионов, и отчет об итогах социально-экономической деятельности областей. Какой документ окажется отправной точкой процесса принятия кадровых решений, не известно. Какими аргументами будет оперировать Виктор Федорович, подбирая новых председателей ОГА, - тоже. Януковичу нужны максимально лояльные кадры. С другой стороны, экономический кризис вынуждает власть прагматически подходить к кадровой политике в системе исполнительной власти", - пишет издание.