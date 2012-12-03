ДАЙДЖЕСТ СМИ за 3 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» подает материал «Ринат Ахметов: Мои амбиции - сделать все намного лучше. Но если меня попросят сделать это на следующий день - обманывать не буду: я не в состоянии…» подает интервью Рината Ахметова, который рассказал, почему он решил бороться с туберкулезом в стране, о чем важно не забывать, занимаясь благотворительностью, и как он намерен решать экологическую проблему в Мариуполе…

http://delo.ua/opinions/rinat-ahmetov-moi-ambicii-sdelat-vse-namnogo-luchshe-no-esli-191396/

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Также «Дело» публикует материал «Налог на продажу валюты равносилен налогу на воздух - Пинзеник», в котором пишет: экс-министр финансов Виктор Пинзеник прогнозирует серьезную девальвацию гривны. А налоги на продажу валюты и обязательная конвертация валютной выручки являются абсурдными и никак не помогут решить проблемы…

http://delo.ua/ukraine/nalog-na-prodazhu-valjuty-ravnosilen-nalogu-na-vozduh-pinzenik-191368/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Неуставные отношения» пишет: стремление Украины изменить таможенные пошлины на импорт 371 товара натолкнулось на жесткое неприятие членов Всемирной торговой организации (ВТО), поскольку оно фактически является пересмотром условий членства. США публично подтвердили свою обеспокоенность беспрецедентной проблемой, которая уже вынудила 23 участника ВТО, включая ЕС и Китай, попросить Украину отозвать заявку. Но в украинском правительстве не намерены менять свою позицию. И хотя страна имеет право на пересмотр, положительный исход переговоров маловероятен, говорят эксперты…

http://kommersant.ua/doc/2081550

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Городам ограничивают подачу газа для отопления населения» пишет: в Ассоциации городов Украины заявили о том, что НАК «Нафтогаз Украины», используя свое монопольное положение, безосновательно останавливает поставку природного газа для нужд населения. Города, по информации ассоциации, еженедельно получают предупреждения от облгазов об отключении предприятий теплокоммунэнерго от поставок газа…

http://kommersant.ua/doc/2081744

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Издание «Сегодня» в публикации «Каждый третий украинец не пришел за тысячей СССР» пишет: 25 декабря закончат выплаты по советским вкладам в 2012 году. Пока их получили 4,2 миллиона вкладчиков из 6 миллионов…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Kazhdyy-tretiy-ukrainec-ne-prishel-za-tysyachey-SSSR.html

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Также «Сегодня» в публикации «Циклон с Балкан усложнит украинцам жизнь» пишет: после мокрого снега и гололеда Украину ждут морозы…

http://www.segodnya.ua/ukraine/Ciklon-s-Balkan-uslozhnit-ukraincam-zhizn.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Баланс недели: «LNG-терминал», Международный валютный фонд и НДС-облигации» подает обзор главных событий прошедшей недели...

http://economics.unian.net/rus/detail/148966

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Жители «новой Москвы» будут платить за холод» пишет: в новостройках на присоединенных к столице территориях планируется устанавливать кондиционеры китайского производства...

http://izvestia.ru/news/540657

(УНИАН)