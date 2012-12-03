Янукович подписал указ об отставке Азарова и Кабмина

Президент Украины Виктор Янукович сегодня подписал Указ «Об отставке премьер-министра Украины и Кабинета министров Украины».

Как говорится в документе, текст которого размещен на официальном сайте главы государства, «руководствуясь статьей 115 Конституции Украины и в соответствии с пунктом 9 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: принять отставку премьер-министра Украины Азарова Николая Яновича, имеющую следствием отставку всего состава Кабинета министров Украины. Принять отставку Кабинета министров Украины».

Указом Президент поручил Кабинету министров продолжать исполнять свои полномочия до начала работы вновь сформированного Кабмина.

Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Отдельно своими указами Президент освободил Бориса Колесникова от должности вице-премьер-министра Украины - министра инфраструктуры Украины

Сергея Тигипко - от должности вице-премьер-министра Украины - министра социальной политики Украины

Виктора Балогу - от должности министра чрезвычайных ситуаций Украины

Александра Лавриновича - от должности министра юстиции Украины

Петра Порошенко - от должности министра экономического развития и торговли Украины

Дмитрия Табачника - от должности министра образования и науки, молодежи и спорта Украины

Анатолия Близнюка - от должности министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Причиной освобождения вышеупомянутых министров в указах отмечается избрание их народными депутатами Украины.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров 19 ноября сообщил, что подал Президенту Украины В.Януковичу представление об освобождении министров, которые были избраны народными депутатами на парламентских выборах 28 октября.

По словам премьера, упомянутые в представлении члены правительства продолжат исполнять свои обязанности, пока глава государства не решит их дальнейшую судьбу.

В поданном В.Януковичу списке, кроме Н.Азарова (№1 в избирательном списке Партии регионов), также вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей Тигипко (№3 в списке ПР), вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис Колесников (№8 в списке ПР), министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник (№11 в списке ПР), министр юстиции Александр Лавринович (№12 в списке ПР), министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк (№15 в списке ПР).

Также в мажоритарных округах были избраны министр экономического развития и торговли Петр Порошенко (округ №12, Винницкая область) и министр чрезвычайных ситуаций Виктор Балога (округ №69, Закарпатская область).

Сегодня, 3 декабря, последний день подачи в ЦИК документов на регистрацию народных депутатов, избранных на выборах в Верховную Раду Украины 28 октября. Согласно законодательству, народный депутат не должен иметь никакой другой должности в государственных органах власти. Для того, чтобы зарегистрировать членов правительства, избранных депутатами, Президент должен был принять решение об их освобождении и опубликовать соответствующий указ.

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