Акимова отказалась от депутатского мандата и решила остаться в АП - источник

Первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова приняла решение отказаться от депутатского мандата и остаться работать в Администрации Президента.

Об этом УНИАН сообщил источник в АП.

«Ирина Акимова приняла решение остаться работать в Администрации Президента», - сказал источник.

Как сообщал УНИАН, И.Акимова была избрана народным депутатом Украины по списку Партии регионов под №6.

Сегодня, 3 декабря, последний день подачи в ЦИК документов на регистрацию народных депутатов, избранных на выборах в Верховную Раду Украины 28 октября. Согласно законодательству, народный депутат не должен иметь никакой другой должности в государственных органах власти.

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