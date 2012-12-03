В парламенте прогнозируют назначение нового Кабмина на 13-14 декабря

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин прогнозирует, что новый состав правительства может быть назначен уже 13-14 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос, когда будет назначен новый премьер-министр и, соответственно, правительство.

«Я прогнозирую, что это состоится на неделе после 12 декабря. Это будет 13 или 14 декабря, если у нас будет спокойный и взвешенный диалог в украинском парламенте», - сказал он.

При этом, по словам В.Литвина, новый премьер-министр будет назначен после избрания председателя Верховной Рады седьмого созыва.

Спикер также заметил, что Подготовительная группа по организации работы новоизбранной ВР должна предусмотреть эти вопросы, которые будут рассматриваться как первоочередные.

Вместе с тем В.Литвин добавил, что не знает, кто претендует на должность главы правительства.

"Со мной никто не вел консультаций и диалога по этому поводу. Очевидно, это нужно делать с будущим председателем Верховной Рады", - сказал он.

С В.Литвиным согласился также лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

«12 декабря состоится первое заседание. В зависимости от того, как будет складываться ситуация, 13-14 декабря мы можем принять соответствующие решения», - сказал А.Ефремов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 декабря, Президент Украины Виктор Янукович отправил в отставку премьер-министра Николая Азарова и Кабинет министров.