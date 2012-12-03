Эксперты об отставке правительства

Отставка правительства не окажет влияния на экономику Украины

Принятие Президентом Украины отставки правительства не окажет влияния на экономику страны.

Такое мнение в комментарии агентству УНИАН высказал руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен.

«Никакого влияния на экономику и на курс гривни отставка правительства не окажет», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович сегодня подписал указ «Об отставке премьер-министра Украины и Кабинета министров Украины».

В документе отмечается, что «руководствуясь статьей 115 Конституции Украины и в соответствии с пунктом 9 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: принять отставку премьер-министра Украины Азарова Николая Яновича, имеющую следствием отставку всего состава Кабинета министров Украины. Принять отставку Кабинета министров Украины».

Указом Президент поручил Кабинету министров продолжать исполнять свои полномочия до начала работы вновь сформированного Кабмина.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее, 19 ноября, премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что подал Президенту Украины представление об освобождении министров, которые были избраны народными депутатами на парламентских выборах 28 октября.

По словам премьера, упомянутые в представлении члены правительства продолжат исполнять свои обязанности, пока глава государства не решит их дальнейшую судьбу.

В поданном В.Януковичу списке, кроме Н.Азарова (№1 в избирательном списке Партии регионов), также вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей Тигипко (№3 в списке ПР), вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис Колесников (№8 в списке ПР), министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник (№11 в списке ПР), министр юстиции Александр Лавринович (№12 в списке ПР), министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк (№15 в списке ПР).

Также в мажоритарных округах были избраны министр экономического развития и торговли Петр Порошенко (округ №12, Винницкая область) и министр чрезвычайных ситуаций Виктор Балога (округ №69, Закарпатская область).

Сегодня, 3 декабря, последний день подачи в ЦИК документов на регистрацию народных депутатов, избранных на выборах в Верховную Раду Украины 28 октября. Согласно законодательству, народный депутат не должен иметь никакой другой должности в государственных органах власти. Для того чтобы зарегистрировать членов правительства, избранных депутатами, Президент должен был принять решение об их освобождении и опубликовать соответствующий указ.

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Отставка правительства не повлияет на ход сотрудничества с МВФ

Отставка премьер-министра Украины Николая Азарова и Кабинета министров Украины, которую сегодня принял Президент Украины Виктор Янукович, не повлияет на ход сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Такое мнение УНИАН высказал экономист Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь.

Напомним, глава представительства МВФ в Украине Макс Альер в прошлую пятницу заявил, что миссия Фонда посетит Украину 7-17 декабря 2012 года во главе с Кристофером Джарвисом для переговоров по новому соглашению stand-by.

«Я считаю, что отставка правительства на то, что будет решать МВФ, не повлияет», - сказал А.Жолудь.

По его словам, основной проблемой во взаимодействии МВФ и Украины является повышение цен на газ для населения, а этим формально занимается соответствующий регулятор, а не правительство.

Справка УНИАН. В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности, относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, в случае, если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда (МВФ), существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к понижению рейтингов.

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Эксперт называет экономические реформы главной задачей нового правительства

Экономические реформы являются основным вызовом для правительства, независимо от того, кто его возглавит.

акое мнение в комментарии УНИАН высказал глава правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

По его словам, экономические вызовы, стоящие перед страной, вынуждают идти на обновление правительства и вновь констатировать необходимость реформ. «Сама по себе отставка правительства – логична с юридической точки зрения. Чтобы люди вернулись на работу в правительство, они должны принять присягу, а принять присягу они смогут только тогда, когда будут освобождены с предыдущего места работы. Однако на сегодня перед страной стоят вызовы, которые надо решать любому составу правительства. Мы возвращаемся к теме реформ. То ли это будет скорректированный пакет реформ Президента, то ли общий, совместно выписанный пакет реформ – трудно сказать. В любом случае надо будет что-то делать», - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что речь идет об обновлении системы государственных финансов, вопросах, связанных с бизнес-климатом, системой соцобеспечения, валютной политикой.

Отдельный пункт – сотрудничество с МВФ. «Сейчас истекает предыдущая программа сотрудничества и надо вести новые переговоры», - сказал эксперт и добавил, что переговоры будут вестись по двум направлениям – относительно новых условий сотрудничества и администрирования уже накопленного долга.

«Есть набор задач, и если мы хотим, чтобы ситуация в экономике улучшалось, нужно решать обозначенные задачи. Кто это будет делать – не столь важно», - подчеркнул эксперт. По его мнению, с каждым днем и с каждым годом ситуация только усложняется. «Я не сторонник апокалиптических сценариев, но чем дольше мы откладываем реформу, тем сложнее будет справляться с внешними факторами, тем большей будет цена изменений, которые придется делать, если мы хотим быть нормальной страной», - уверен И. Бураковский.

При этом он подчеркнул, что нынешний экономический спад – не первый в украинской истории. «Это не первая в нашей истории ситуация, когда год заканчивается с проблемами, когда и бюджет не принят, и непонятно что дальше. Думаю, что мы опять-таки будем говорить о заимствовании, о перераспределении средств по бюджетным статьям, о задержках выплат. Инструментарий тут широкий. Но все это лишь подтверждает мою концепцию: до тех пор у нас не проведут реформы, пока не будут решены фундаментальные вещи, проблемы будут выстреливать в том или ином формате. Это не является проблемой одного правительства, это то, что мы накопили за многие годы. Нереформированная экономика больно реагирует на внешние шоки. И потому в историю войдут те люди, которые проведут необходимые изменения», - сказал эксперт.

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Отставка правительства не повлияет на валютный рынок — эксперт

Принятие Президентом Украины отставки правительства Азарова не повлияет на украинский валютный рынок.

Такое мнение в комментарии агентству УНИАН высказал руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко.

«По нашим оценкам, возможная отставка правительства – это больше техническая процедура. Кардинальных изменений в проводимой экономической политике в государстве не произойдет. Поэтому, вряд ли данные события отразятся на валютном рынке», - сказал Н.Ивченко.

Он отметил, что относительной стабильности валютного рынка будут способствовать недавно введенные законодательные меры административного ограничения спроса и увеличения предложения на валютном рынке со стороны НБУ.

«В таких условиях резкие колебания курса доллара в стране на фоне возможной отставки правительства маловероятны», - говорит Н.Ивченко.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович 3 декабря подписал указ «Об отставке премьер-министра Украины и Кабинета министров Украины».

В документе отмечается, что «руководствуясь статьей 115 Конституции Украины и в соответствии с пунктом 9 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: принять отставку премьер-министра Украины Азарова Николая Яновича, имеющую следствием отставку всего состава Кабинета министров Украины. Принять отставку Кабинета министров Украины».

Указом Президент поручил Кабинету министров продолжать исполнять свои полномочия до начала работы вновь сформированного Кабмина.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее, 19 ноября, премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что подал Президенту Украины представление об освобождении министров, которые были избраны народными депутатами на парламентских выборах 28 октября.

По словам премьера, упомянутые в представлении члены правительства продолжат исполнять свои обязанности, пока глава государства не решит их дальнейшую судьбу.

В поданном В.Януковичу списке, кроме Н.Азарова (№1 в избирательном списке Партии регионов), также вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей Тигипко (№3 в списке ПР), вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис Колесников (№8 в списке ПР), министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник (№11 в списке ПР), министр юстиции Александр Лавринович (№12 в списке ПР), министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк (№15 в списке ПР).

Также в мажоритарных округах были избраны министр экономического развития и торговли Петр Порошенко (округ №12, Винницкая область) и министр чрезвычайных ситуаций Виктор Балога (округ №69, Закарпатская область).

3 декабря - последний день подачи в ЦИК документов на регистрацию народных депутатов, избранных на выборах в Верховную Раду Украины 28 октября. Согласно законодательству, народный депутат не должен иметь никакой другой должности в государственных органах власти. Для того чтобы зарегистрировать членов правительства, избранных депутатами, Президент должен был принять решение об их освобождении и опубликовать соответствующий указ.

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Янукович вынужден обновить правительство в связи с предстоящими президентскими выборами – эксперт

Президент Украины Виктор Янукович вынужден обновить состав правительства в связи с подготовкой к предстоящим президентским выборам, намеченным на 2015 год, и, по сути, сделать из Кабмина свой избирательный штаб. Такое мнение в комментарии УНИАН выразил политолог Тарас Березовец.

«Янукович отправил в отставку весь состав Кабмина намеренно. Таким образом, он подвел черту под всеми обязательствами перед «старыми донецкими», Ахметовым, Фирташем. Теперь он заводит новую команду и с чистого листа начинает формирование нового состава Кабинета министров. А следующий состав Кабмина – это избирательный штаб кампании 2015 года. Янукович начинает эту кампанию уже сейчас», - отметил Т.Березовец.

При этом он подчеркнул, что в Кабмин, вероятнее всего, вернутся премьер Николай Азаров, а также министры образования и науки Дмитрий Табачник и инфраструктуры Борис Колесников.

«Николай Азаров свой пост сохранит, как минимум в течение нескольких месяцев, а то и года. Ему нет альтернативы. Вернутся в Кабмин Дмитрий Табачник и Борис Колесников. Все остальные уйдут работать в парламент», - уверен эксперт.

При этом, отвечая на вопрос, могут ли нынешний глава НБУ Сергей Арбузов или секретарь СНБО Андрей Клюев возглавить правительство, политолог сказал: «Виктор Янукович не будет назначать Сергея Арбузова, дабы не повторять опыт Сергея Кириенко, бывшего премьер-министра России, при котором случился дефолт 1998 года. В Украине вероятность негативного сценария развития экономики в 2013 году очень высока. А кроме того, парламентское большинство не поддержит представителя так называемой «молодой команды», - уверен Т.Березовец. «Что же касается Андрея Клюева, то сейчас рассматриваются три варианта его назначения – на должность премьер-министра, первого вице-премьер-министра или главы Администрации Президента», - подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, В.Янукович 3 декабря подписал указ «Об отставке премьер-министра Украины и Кабинета министров Украины».

Как указывается в документе, «руководствуясь статьей 115 Конституции Украины и в соответствии с пунктом 9 части первой статьи 106 Конституции Украины, постановляю: принять отставку премьер-министра Украины Азарова Николая Яновича, следствием которой является отставка всего состава Кабинета министров Украины».