Дольче и Габбана обвиняют в уклонении от уплаты налогов

Итальянским дизайнерам Доменико Дольче и Стефано Габбана, владеющим домом мод Dolce & Gabbana, предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму более 500 миллионов долларов.

Их дело сегодня рассматривается в суде Милана, сообщате русская служба Би-Би-Си.

По данным следствия, дизайнеры продали бренды D&G и Dolce & Gabbana собственной компании Gado, созданной в Люксембурге в 2004 году, в три раза дешевле их рыночной стоимости.

Дизайнеры отрицают свою вину. Если же будет доказано обратное, им грозит до пяти лет тюремного заключения.