Анонс на 4 декабря

* Состоится Первая конференция Forbes "Международная торговля: возможности для экспорта". Участники: Ирина Акимова, первый зам.главы АПУ; Валерий Пятницкий, Правительственный уполномоченный по вопросам евроинтеграции Украины; Евгений Ромащин, ген.директор, НПК «Горные машины», Алена Выболдина, руководитель отдела по торговой политике Евромета, Брюссель, Бельгия; Руфат Алимарданов, региональный менеджер в Украине и Беларуси, Международная финансовая корпорация (МФК), группа Всемирного банка; Ильдар Салеев, директор по стратегии, НПК «Горные машины»; Валерий Мунтиян, правительственный уполномоченный Украины по вопросам сотрудничества с РФ.

* 10-30 - В УНИАН состоится презентация результатов независимого исследования рынка почтовой логистики в Украине в 2011 году, проведённого Украинской ассоциацией директ маркетинга совместно с консалтинговой компанией «NSBC». Всеукраинское независимое исследование рынка почтовой логистики (комплекса услуг по выемке, перевозке и доставке писем, бандеролей и пакетов, а также пакетов весом до 30 кг) проводится второй год подряд. Цель исследования изучение и мониторинг состояния рынка почтовой логистики, соотношение в его структуре писем и посылок, определение рейтинга 10 крупнейших операторов, а также прогноз этого рынка на ближайший год. Темы: как изменился рынок почтовой логистики в 2011 году; какие наметились тенденции развития рынка почтовой логистики на ближайшие 2-3 года; какие существуют сдерживающие факторы для развития конкурентной среды в этой сфере; рейтинг крупнейших почтово-логистических операторов в Украине. Участники: Валентин Калашник, президент Украинской ассоциации директ маркетинга; Андрей Прокопенко, управляющий партнер НСБК «Украинский прорыв»; Ярослав Пелых, эксперт НСБК «Украинский прорыв»; Павел Богданов, зам.ген.директора УГППС «Укрпочта»; Ирина Холод, директор по маркетингу «Новая почта»; Александр Лисовец, директор по развитию «Новая почта»; Евгений Глазов, директор POSTMAN; Александр Чумак, директор Укркурьер; Дмитрий Беляков, начальник отдела продаж и обслуживания клиентов дистанционной торговли, Росан/Міст-експрес (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 097-727-47-06, malaj@uadm.com.ua

* Начнет работу традиционная Прямая линия читателей газеты «Комсомольская правда в Украине» и главы Киевавтодора Георгия Глинского на тему: «Готовы ли коммунальные службы столицы к зиме?». Вопросы: Чем в этом году будут посыпать дороги зимой? Какой процент киевских дорог требуют срочного ремонта?

* Пресс-конференция на тему: "Первые итоги действия законодательства о защите персональных данных: достижения и ответственность". Участники: зам.председателя Госслужбы по защите персональных данных Владимир Козак; секретарь Комитета по вопросам информационных технологий Американской торговой палаты Вадим Шестаков; юрист АО "Волков и Партнеры" Марианна Бек; генеральный директор EGAR Technology Украины Сергей Тарасенко ("Интерфакс-Украина", ул . Рейтарская 8/5-А). Нужна аккредитация. Телефон: 067 232 00 48, e-mail: zakon@interfax.kiev.ua.

* Состоится брифинг замминистра социальной политики Украины - руководителя аппарата Вячеслава Коломийца для представителей СМИ. В 14-00 - прямая телефонная линия Кабинета Министров при участии В.Коломийца, а также специалистов Министерства. Телефон "горячей линии" - 254-05-65.

* Состоится брифинг на тему: «Критическая ситуация в железнодорожном пригородном пассажирском секторе и пути ее решения».

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63