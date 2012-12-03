Нацагентство по Евро-2012 задолжало Киевскому театру оперетты 4,5 млн. грн.

Национальное агентство по вопросам подготовки к Евро-2012 задолжало Киевскому национальному академическому театру оперетты 4,5 млн. грн. за выполненные работы по подготовке учреждения к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу. Об этом сообщил председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр Бригинец.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Комиссии Киевсовета, в рамках Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу на реконструкцию Киевского национального академического театра оперетты было запланировано выделить 10 млн. грн. По факту из-за недостатка средств на сегодняшний день вместо полноценной реконструкции театра, в помещении проведены работы всего на 4,5 млн. грн., но и те до сих пор не выплачены государством.

«Чиновники-регионалы полностью в долгах перед культурой, Александр Попов до сих пор не может рассчитаться за проведенные работы по реконструкции Андреевского спуска, а Николай Азаров, как видите, задолжал Киевской оперетте. Как бы не вышло так, что вместе с запланированным расформированием Национального агентства «зависнут» долги перед учреждением культуры, которое выполнило работы по условиям договора, но не получило за это средства», - заявил А.Бригинец.

Депутат обратился к и.о. премьер-министра Украины Н.Азарову с требованием срочно рассчитаться с долгами перед Киевской опереттой.