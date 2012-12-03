ТОП-10 (3 декабря)

Янукович подписал указ об отставке Азарова и Кабмина

Акцизы на нефтепродукты в первой декаде декабря останутся на базовом уровне

Литвин предлагает 6 декабря провести заседание ВР для принятия бюджета-2013

В Раде нет голосов для введения валютного сбора

Запорожский завод ферросплавов остановил производство

Депутаты предлагают ввести пенсионный сбор с продажи валюты для физ- и юрлиц

Министерству энергетики передадут 100% акций Одесской и Херсонской ТЭЦ

В Украине собрано 46 млн тонн зерна

В Украине за январь-ноябрь производство стали сократилось на 7%

«Метинвест» привлекает трехлетнее предэкспортное финансирование на 300 млн долл.

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Янукович подписал указ об отставке Азарова и Кабмина

Президент Украины Виктор Янукович сегодня подписал Указ «Об отставке премьер-министра Украины и Кабинета министров Украины».

Как говорится в документе, текст которого размещен на официальном сайте главы государства, «руководствуясь статьей 115 Конституции Украины и в соответствии с пунктом 9 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: принять отставку премьер-министра Украины Азарова Николая Яновича, имеющую следствием отставку всего состава Кабинета министров Украины. Принять отставку Кабинета министров Украины».

Указом Президент поручил Кабинету министров продолжать исполнять свои полномочия до начала работы вновь сформированного Кабмина.

Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Отдельно своими указами Президент освободил Бориса Колесникова от должности вице-премьер-министра Украины - министра инфраструктуры Украины

Сергея Тигипко - от должности вице-премьер-министра Украины - министра социальной политики Украины

Виктора Балогу - от должности министра чрезвычайных ситуаций Украины

Александра Лавриновича - от должности министра юстиции Украины

Петра Порошенко - от должности министра экономического развития и торговли Украины

Дмитрия Табачника - от должности министра образования и науки, молодежи и спорта Украины

Анатолия Близнюка - от должности министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Причиной освобождения вышеупомянутых министров в указах отмечается избрание их народными депутатами Украины.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров 19 ноября сообщил, что подал Президенту Украины В.Януковичу представление об освобождении министров, которые были избраны народными депутатами на парламентских выборах 28 октября.

По словам премьера, упомянутые в представлении члены правительства продолжат исполнять свои обязанности, пока глава государства не решит их дальнейшую судьбу.

В поданном В.Януковичу списке, кроме Н.Азарова (№1 в избирательном списке Партии регионов), также вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей Тигипко (№3 в списке ПР), вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис Колесников (№8 в списке ПР), министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник (№11 в списке ПР), министр юстиции Александр Лавринович (№12 в списке ПР), министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк (№15 в списке ПР).

Также в мажоритарных округах были избраны министр экономического развития и торговли Петр Порошенко (округ №12, Винницкая область) и министр чрезвычайных ситуаций Виктор Балога (округ №69, Закарпатская область).

Сегодня, 3 декабря, последний день подачи в ЦИК документов на регистрацию народных депутатов, избранных на выборах в Верховную Раду Украины 28 октября. Согласно законодательству, народный депутат не должен иметь никакой другой должности в государственных органах власти. Для того, чтобы зарегистрировать членов правительства, избранных депутатами, Президент должен был принять решение об их освобождении и опубликовать соответствующий указ.

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Акцизы на нефтепродукты в первой декаде декабря останутся на базовом уровне

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины не проводило расчета ставок акцизного налога на первую декаду декабря, оставив их на базовом уровне.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, среднее значение котировок нефти сорта Brent за предыдущую декаду (вторую декаду ноября) составило 109,3 долл. за баррель.

Как сообщал УНИАН, закон о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно корректировки ставок акцизного налога действует с 27 мая 2012 года.

Справка УНИАН. Корректирующая сумма к ставкам акцизного сбора не применяется в случае средней биржевой цены нефти в пределах 105-125 долл. за баррель.

Базовая ставка акциза для бензинов составляет 198 евро за тонну, для дизтоплива с содержанием серы до 0,2% – 98 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы от 0,035% до 0,2% – 75 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы от 0,005% до 0,035% – 68 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы до 0,005% – 46 евро за тонну.

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Литвин предлагает 6 декабря провести заседание ВР для принятия бюджета-2013

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин предлагает 6 декабря провести заседание парламента для принятия государственного бюджета на 2013 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов.

В.Литвин отметил, что сегодня правительство внесет в Верховную Раду проект бюджета на 2013 год. По его словам, необходимо, чтобы завтра ВР рассмотрела «предложения правительства к госбюджету, то есть представление госбюджета».

В.Литвин отметил, что после этого профильному комитету парламента нужно поручить проработать проект закона о госбюджете на 2013 год с тем, чтобы в четверг, 6 декабря, рассмотреть его на пленарном заседании.

По его словам, в четверг будет рассматриваться только один вопрос – проект госбюджета на 2013 год.

Ранее предусматривалось, что последнее заседание парламента состоится завтра, 4 декабря.

Как сообщал УНИАН, в сентябре с.г. Кабинет министров подал в Верховную Раду проект бюджета на 2013 год, который был рассчитан, исходя из прогноза темпов роста ВВП на уровне 4,5%, инфляции – 5,9%. Впоследствии документ был возвращен правительству на доработку.

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В Раде нет голосов для введения валютного сбора

На данный момент в парламенте нет необходимости количества голосов народных депутатов для принятия решения о введении сбора с валютных операций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин заявил на пресс-конференции.

По его словам, сегодня ему подали законопроект о введении 10-процентного сбора с валютных операций.

В.Литвин отметил, что «обмен мнениями по этому поводу с представителями фракций показал, что сегодня, на этот момент, голосов для принятия такого решения нет».

В свою очередь, лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов подчеркнул: «Сегодня утром вели довольно острую дискуссию по данному вопросу во фракции, и по-прежнему у нас остается много вопросов, поэтому сказать, что этот законопроект в ближайшее время имеет перспективы принятия, я бы такого не сказал».

Как сообщал УНИАН, 19 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно операций с иностранной валютой», которым предлагалось ввести 15% сбора в Пенсионный фонд с суммы операций по продаже наличной валюты. Впоследствии автор проекта Виталий Хомутынник отозвал его.

20 ноября Верховная Рада отложила рассмотрение этого законопроекта на неопределенный срок.

При этом глава Национального банка Сергей Арбузов заявил, что Нацбанк намерен настаивать на введение налога. В НБУ подчеркивают, что введение налога на продажу валюты направлено прежде всего на борьбу со спекуляциями на наличном валютном рынке.

Сегодня, 3 декабря, председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин сообщил, что в парламент был внесен законопроект о 10-процентном сборе с операций с валютой.

Автором данного законопроекта является внефракционный народный депутат Валерий Шаманов.

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Запорожский завод ферросплавов остановил производство

Запорожский завод ферросплавов - один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов и единственный на территории СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, а также металлический марганец, остановил производство.

Информацию об этом сегодня подтвердил УНИАН председатель правления ПАО «Запорожский завод ферросплавов» Павел Кравченко.

"С 1 декабря мы вынуждены были остановить производство. Завершили в ночь на 2 декабря плавки после чего все производственные цеха ЗЗФ остановили работу", - констатировал П. Кравченко.

По его словам причина произошедшего – "непрофессионализм и безответственность чиновников".

"Несмотря на прямое указание Президента, несмотря на два решения Кабмина и множество совещаний, на которых были приняты решения о необходимости поддержки ферросплавной отрасли и предоставления ферросплавщикам тарифа, аналогичного тому по которому электроэнергия поставляется на экспорт – нашим конкурентам, никаких конкретных шагов предпринято не было. В итоге, мы после работы в октябре-ноябре себе в убыток (его сумма порядка 20 млн грн), с 1 декабря вынуждены были остановить производство, т.к. в ситуации, когда доля электроэнергии в себестоимости продукции достигает 45%, наша продукция просто не может быть конкурентоспособной», - пояснил П.Кравченко.

По словам председателя правления ЗЗФ, на сегодняшний день руководство завода ищет возможности сохранить "коллектив профессионалов, работающих на предприятии".

"Пока мы отправили часть людей на простой, часть перевели на сокращенную рабочую неделю, еще часть задействована на обслуживании печи, которую мы оставили в работе, чтобы обеспечить экологическую бронь (ее остановка чревата экологическими последствиями). Пытаемся найти пути сохранения коллектива – коллектива профессионалов, работающих на заводе, т.к. в результате произошедшего под угрозой сокращения оказались более 2 тысяч человек, за каждым из которых стоят семьи", - рассказал руководитель предприятия.

Справка УНИАН. ПАО «Запорожский завод ферросплавов» – один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов. Доля внутреннего рынка в поставках ЗЗФ составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, Европейского Союза, Азии и Африки.

В 2011 г. предприятие сократило относительно 2010 г. объемы производства ферросплавов на 29,25% - до 300,127 тыс. тонн. В качестве основной причины проблем ЗЗФ неоднократно озвучивался перевод завода, на протяжении многих лет относившегося к 1-му классу потребителей электроэнергии, с 1 января 2011 г. на 2-й класс энергопотребления, согласно которому тариф на электроэнергию для ЗЗФ возрос на 35% - до 83 коп. за 1 кВт (без НДС). Согласно расчетам экспертов, за последние два года стоимость электроэнергии для ЗЗФ выросла на 74%, тогда как только на протяжении 2012 года мировые цены на ферросплавную продукцию снизились на 20%.

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Депутаты предлагают ввести пенсионный сбор с продажи валюты для физ- и юрлиц

В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта, которыми предлагается ввести сборы в Пенсионный фонд с операций по продаже наличной иностранной валюты как с физических, так и с юридических лиц.

Законопроектом №11470-1, автором которого является народный депутат Андрей Павловский, предлагается ввести 15% пенсионный сбор с операций по продаже наличной валюты

“С целью ограничения валютных махинаций юридических лиц, представляющих угрозу стабильности пенсионной системы и курса национальной валюты, предполагается отчисление юридическими лицами в Пенсионный фонд Украины при осуществлении операций по продаже иностранной валюты за наличную гривню сбора в размере 15 процентов от суммы операции”, - говорится в объяснительной записке к законопроекту.

При этом не уточняется, подпадают ли под действие указанной нормы коммерческие банки.

Также в парламенте зарегистрирован законопроект №11470 о введении 10% сбора в Пенсионный фонд Украины с суммы операций по продаже наличной иностранной валюты физическими лицами. Автором документа является народный депутат Валерий Шаманов.

Напомним, 15 ноября законопроект о введении пенсионного сбора с операций по продаже наличной валюты с физических лиц уже был зарегистрирован в Верховной Раде. Тогда предлагалось установить ставку сбора на уровне 15%. Однако, документ не выносился на рассмотрение в сессионный зал, так как его автор народный депутат Виталий Хомутынник отозвал законопроект.

В законопроекте под авторством В.Шаманова, как и в предыдущем варианте документа по введению сбора, предусмотрено, что освобождаются от его уплаты операции физлиц по продаже полученной из-за границы валюты в сумме, не превышающей в гривневом эквиваленте 150 тыс. грн в течение календарного месяца.

Предлагается также, чтобы норма о сборе не распространялась на операции по продаже инвалюты, которая снимается с депозитного счета срочностью не менее 30 дней, а также, полученной при выплате купонного дохода и от продажи или погашения казначейских обязательств, облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в иностранной валюте.

Как сообщалось, в понедельник лидер парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов дал понять, что на сегодня нет голосов для принятия решения о введении пенсионного сбора на операции с продажи валюты.

О негативных последствиях в случае введения такого сбора также высказались Сергей Тигипко и Петр Порошенко.

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Министерству энергетики передадут 100% акций Одесской и Херсонской ТЭЦ

Кабинет министров Украины своим постановлением № 1106 от 28 ноября т.г. обязал Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) передать в управление Министерству энергетики и угольной промышленности 100% пакеты акций ПАО "Херсонская ТЭЦ" и ПАО "Одесская ТЭЦ", сообщает правительственный сайт.

Как отмечается в постановлении, Херсонская и Одесская ТЭЦ должны быть переданы Минэнергетики в месячный термин.

Как сообщал УНИАН, постановлением КМУ №713 от 6 августа 2012 г. НАК "Нафтогаз Украины" было поручено в месячный срок передать ФГИУ для дальнейшей приватизации 100% пакеты акций ПАО "Херсонская ТЭЦ", ПАО "Одесская ТЭЦ", а также ПАО "Днепродзержинская ТЭЦ" и ПАО "Харьковская ТЭЦ-5". Последняя была реализована на приватизационном конкурсе малоизвестной киевской компании «Укристгаз» за 339,9 млн грн.

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В Украине собрано 46 млн тонн зерна

В Украине по состоянию на 3 декабря намолочено 46 млн тонн зерна с 14,8 млн га, что составляет 99% прогнозируемых к уборке площадей.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным министерства, средняя урожайность зерновых составляет 31,6 ц/га против 37,6 ц/га на аналогичную дату 2011 г.

К отчетной дате ведется уборка урожая кукурузы на зерно, сои и сахарной свеклы.

В частности, собрано 19,6 млн тонн кукурузы на зерно с 4,2 млн га (96% прогноза), средняя урожайность культуры составила 46,4 ц/га (62,9 ц/га в прошлом году).

Также собрано 2,4 млн тонн сои с 1,4 млн га (99% прогноза) при средней урожайности 16,7 ц/га ( 20,5 ц/га в 2011 г.)

Кроме того, выкопано 18,3 млн тонн сахарной свеклы с 454 тыс. га (99,8% прогноза), средняя урожайность - 403 ц/га (370 ц/га в 2011г.)

Как сообщал УНИАН, по обновленным прогнозным данным Минагропрода, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2012 году составит 46,2 млн тонн. В 2011 году урожай зерна составил 56,7 млн тонн.

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В Украине за январь-ноябрь производство стали сократилось на 7%

В Украине, по оперативным данным, за январь-ноябрь 2012 года производство стали сократилось относительно аналогичного периода 2011 года на 7%, или на 2,102 млн тонн –до 29,828 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Производство готового проката снизилось на 6%, или 1,637 млн тонн – до 24,503 млн тонн.

За 11 месяцев метпредприятия произвели 26,669 млн тонн общего проката, что на 8%, или на 2,457 млн тонн меньше, чем за 11 месяцев 2011 г.

Производство чугуна за январь-ноябрь сократилось относительно января-ноября 2011 г. на 1%, или на 333 тыс. тонн - до 26,171 млн тонн.

Производство метизов за отчетный период снизилось на 20%, или на 50 тыс. тонн – до 193 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2011 г. производство чугуна в Украине выросло по сравнению с 2010 г. на 6% - 28,879 млн тонн, стали – на 6% - до 34,689 млн тонн, проката - на 3% - до 31,677 млн тонн.

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«Метинвест» привлекает трехлетнее предэкспортное финансирование на 300 млн долл.

Metinvest B.V., материнская компания вертикально интегрированной группы горно-металлургических компаний «Метинвест», объявила о привлечении трехлетней кредитной линии на сумму 300 млн долларов, говорится в сообщении компании.

Ставка по кредитной линии составляет 5,25% годовых сверх LIBOR. Льготный период кредитования составляет один год.

«Средства кредита будут использованы для финансирования программы капитальных инвестиций группы «Метинвест», а также направлены на общекорпоративные цели. Deutsche Bank AG действовал в качестве координирующего организатора финансирования и букраннера», - сказано в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что Natixis и ING Bank N.V. выступили в качестве первоначальных организаторов финансирования и букраннеров, Raiffeisen Bank International AG – организатора финансирования.

«Как было заявлено в ходе обнародования наших финансовых результатов за первые шесть месяцев 2012 года, мы намеревались привлечь около 225 млн долл. до конца года. Мы очень довольны, что интерес, проявленный со стороны банков, позволил нам увеличить сумму кредитной линии до 300 млн долл», - сказано в сообщении со ссылкой на слова финансового директора «Метинвеста» Сергея Новикова.

С. Новиков добавил, что привлеченные средства помогут в реализации пересмотренной долгосрочной программы технического переоснащения производства, в которой основное внимание уделено быстроокупаемым инициативам и которая направлена на обеспечение высокого качества продукции, снижение себестоимости и повышение операционной эффективности.

Как сообщал УНИАН, «Метинвест» за 9 месяцев т.г. по сравнению с аналогичным показателем 2011 года сократил производство стали на 13% - до 9,58 млн тонн. Добыча угля «Метинвестом» за указанный период сократилась на 8% - до 9,284 млн тонн.

«Метинвест» — вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.

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