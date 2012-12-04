Янукович едет в Туркменистан на заседание Совета глав государств СНГ

Президент Украины Виктор Янукович 4-5 декабря планирует посетить с рабочим визитом Туркменистан для участия в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

Об этом сообщил глава Администрации Президента Украины Сергей Левочкин, информирует пресс-служба Президента.

В ходе мероприятия участники обменяются мнениями о ключевых направлениях деятельности СНГ, а также актуальных вопросах многостороннего сотрудничества, в частности, в политической, социально-экономической и гуманитарной сферах.

По результатам заседания, отметил С.Левочкин, ожидается подписание ряда документов, направленных на последующее развитие сотрудничества в рамках Содружества.

«Отдельные вопросы, которые будут рассматриваться в ходе заседания Совета глав государств СНГ, являются актуальными для Украины. Речь идет, в частности, об объявлении 2013 года Годом экологической культуры и охраны окружающей среды в СНГ и о подготовке к празднованию 70-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», - подчеркнул он.

Программа визита также предусматривает проведение встреч Президента Украины с главами государств-участников СНГ с целью обсуждения важных аспектов двустороннего взаимодействия.