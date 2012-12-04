ДАЙДЖЕСТ СМИ за 4 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» подает материал «Выплатами по международной "автогражданке" займется Моторное бюро» пишет: В Моторном (транспортном) страховом бюро будут собственноручно курировать процесс страховых выплат по "Зеленой карте"…

http://delo.ua/finance/vyplatami-po-mezhdunarodnoj-avtograzhdanke-zajmetsja-motornoe-bjur-191483/

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Также «Дело» публикует материал «Деловые итоги дня: На "ArcelorMittal Кривой Рог" пугают массовыми увольнениями», в котором пишет: На "ArcelorMittal Кривой Рог" пугают массовыми увольнениями, украинские продовольственные компанию начинают экспорт за границу, а украинцы живут в ожидании нового кризисна…

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-na-arcelormittal-krivoj-rog-pugajut-massovym-191484/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Депутаты держатся за валюту» пишет: В Партии регионов вчера заявили, что не видят перспективы принятия закона о налогообложении валютообменных операций в ближайшее время. Однако в парламенте уже появилась новая инициатива — о введении 10-процентного сбора в Пенсионный фонд с операций по продаже наличной иностранной валюты. Банкиры уверены, что даже такой сбор губителен для валютного рынка, и надеются, что документ все-таки не будет принят…

http://www.kommersant.ua/doc/2082426

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Гривну учат жить по правилам» пишет: В Национальном банке согласились с неизбежностью использования жестких административных мер с целью стабилизации ситуации на валютном рынке. Чтобы избежать девальвации гривны, в НБУ решили установить новые правила работы с иностранной валютой как для юридических лиц, обязанных продавать 50% валютной выручки, так и для физических…

http://www.kommersant.ua/doc/2082395

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Издание «Сегодня» в публикации «В Киеве не будет квартир на первых этажах» пишет: В Киевраде хотят сделать квартиры на нижних этажах нежилыми и отдать их под магазины, чтобы таким образом ликвидировать МАФы. Эксперты утверждают, что это будет выгодно всем…

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Construction-innovation-in-Kiev.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Таможенный союз для Украины становится все ближе» пишет: Украинские чиновники высшего ранга продолжают заверять в неизменности курса Украины в сторону Европы. Однако есть все основания ожидать, что ситуация будет развиваться совершенно в противоположном направлении. Причем подтверждение этого мы, возможно, сможем услышать уже в самое ближайшее время…

http://economics.unian.net/rus/detail/149026

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Также «УНИАН-экономика» в материале «Детское питание: бэби-бум "растит" производителя» пишет: Согласно официальной статистике, объемы производства детского питания в Украине набирают темп вслед за беби-бумом. На самом деле рынок растет только за счет «молочников». Сегмент детских пюре и соков сокращается, выпуском сухих смесей занимается лишь одно предприятие, а производством мясных и рыбных консервов для детей до сих пор никто не заинтересовался. Хотя в любом случае спрос на отечественное детское питание оставляет желать лучшего…

http://economics.unian.net/rus/detail/148923

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Российские СМИ

Издания «Ведомости» в публикации «Медведев снова обещает снижение цен на жилье и ипотеку» пишет: Правительство утвердило новую госпрограмму по доступному жилью, пообещав построить 25 млн кв. м по льготным ценам и к 2018 г. снизить стоимость ипотеки до уровня инфляции плюс 2,2%...

http://www.vedomosti.ru/realty/news/6768751/dostupnye_mechty

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Издание «Известия» в публикации «Счетная палата признала неэффективными госзакупки на 85 млрд рублей» пишет: всего за один квартал сумма госзакупок, проведенных с нарушениями закона, составила 85,1 млрд рублей. Об этом говорится в отчете Счетной палаты за II квартал 2012 года..

http://izvestia.ru/news/540816

(УНИАН)