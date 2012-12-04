Яценюк: диалог с властью возможен только после освобождения Тимошенко и Луценко

Народный депутат, председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявляет, что диалог между властью и оппозицией возможен только после освобождения экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и экс-главы МВД Юрия Луценко.

Об этом он заявил вчера в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

«Мы готовы вести диалог, только Тимошенко и Луценко неудобно вести этот диалог из-за решетки. Выпустите Ю.Тимошенко и Ю.Луценко и остановите политические преследования. Мы будем вести прозрачный и честный и публичный диалог», - подчеркнул А.Яценюк.

«Если вы отстаиваете европейские позиции, если вы хотите, чтобы Украина была действительно страной успеха и развития, мы готовы вместе идти в Европейский Союз, подписывать соглашение, мы готовы, чтобы Украина ежедневно становилась лучше», - сказал он.

А.Яценюк отметил, что оппозиция выступает категорически против Таможенного союза. По его словам, Президент Украины Виктор Янукович недавно подписал закон о референдуме не только для того, чтобы иметь возможность «узаконить свое правление пожизненно через проведение референдумов». Еще одна цель власти, по его словам, - узаконить присоединение Украины к Таможенному союзу и дать гарантии России, что в случае прихода оппозиции к власти соглашение о Таможенном союзе не будет отменено.

«Правительству и Президенту не удастся затянуть Украину в новый Советский союз. Мы этого не допустим. Этого не хочет народ Украины», - заявил А.Яценюк.