Анонс на 5 декабря

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Во время заседания Правительства запланировано проведение брифингов с участием председателя Госслужбы по вопросам инвалидов и ветеранов Владимира Маслакова, зам.председателя Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергея Дубовика.

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция Профсоюза работников Национальной академии наук Украины на тему: «Партия регионов: от лжи до развала НАН Украины», во время которой будут приведены факты отсутствия, вопреки пропагандистским клише власти, социальной защищенности ученых, а также невыполнения Правительством ранее достигнутых договоренностей об объеме финансирования НАН Украины в проекте Госбюджета на 2013 год. Пресс-конференция состоится накануне акции протеста - пикетирования Кабинета Министров и Верховной Рады Украины, которая запланирована на 6 декабря 2012 Участники: председатель профсоюза Анатолий Широков, зам.председателя Киевской региональной организации профсоюза Мирон Ковальчук (Институт геологических наук), член ЦК профсоюза Тамара Кузнецова (Института проблем материаловедения), член Президиума ЦК профсоюза Наталья Захарова (Национальная библиотека Украины), заместитель заведующего секретариатом Комитета ВР Украины по вопросам науки и образования Николай Шевченко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 289-0169; 050-330-3150. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция на тему: «Цены на новостройки Украины. Стало ли жилье доступнее?». Участники: Александр Ротов, председатель Совета директоров Конфедерации строителей Украины, Андрей Гусельников, председатель комитета Лиги оценщиков Украины.

* Пресс-конференция на тему: «Каким должен быть бюджет-2013?». Организатор - ГолосUA. Участники: Андрей Павловский, народный депутат, представитель фракции "БЮТ-Батьківщина"; Владислав Лукьянов, народный депутат, представитель фракции Партии регионов, Александр Яременко, экс-заместитель главы Нацбанка Украины; Виктор Суслов, экс-министр экономики, экс-председатель Госфинуслуг Украины.

* Круглый стол на тему: «АПК Украины: итоги 2012. Перспективы и риски в 2013 году». Организаторы: Международная инвестиционная компания SigmaBleyzer и аграрная компания Harmelia. Вопросы: Государственная аграрная политика в 2012 году - изменения по сравнению с 2011 годом. Протекционистская политика. Прогноз на 2013 год; Инвестициям в АПК Украины мешают системные проблемы, связанные с коррупцией, регуляторными барьерами, непредсказуемостью законодательного поля. Прогноз на 2013 год: что можно изменитьи др.. Приглашены: Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Владимир Лавренчук, председатель правления Райффайзен Банк Аваль; Жан-Жак Эрве, советник Правления ПАО «Креди Агриколь Банк» (Credit Agricole) Владимир Клименко, президент Украинской зерновой ассоциации, Сергей Стоянов, ген.директор Украинской аграрной конфедерации; Джон Шморгун, президент аграрной компании Harmelia; Владимир Лапа, ген.директор УКАБ, Вадим Бодаев, директор компании SigmaBleyzer.

* В рамках проекта «Встречи с известными личностями» состоится встреча первого Президента Украины Леонида Кравчука и 400 выпускников Малой академии наук Украины. Будет презентована модель успешного человека и формула успеха.

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