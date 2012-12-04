ТОП-10 (4 декабря)

Правительство предлагает принять госбюджет-2013 с дефицитом 3,2% ВВП

В 2013 году Украина планирует осуществить заимствования на 135,5 млрд грн

Кабмин предлагает прожиточный минимум 1,108 тыс. грн, минималку - 1,147 тыс. грн

Верховная Рада готовит изменения в налогообложение на фондовом рынке

ВР 6 декабря проведет свое последнее заседание, на котором примет бюджет

Доходы госбюджета в январе-ноябре выросли на 7,5%

Кабмин прогнозирует увеличение в 2013 году транзита газа через Украину до 110 млрд куб. м

Поступления от приватизации в 2013 г. должны составить 10,9 млрд грн – проект бюджета

В бюджете-2013 заложена цена российского газа в размере 417 долл.

Переговоры о создании консорциума инвесторов LNG-терминала продолжаются

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Правительство предлагает принять госбюджет-2013 с дефицитом 3,2% ВВП

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде Украины принять закон о Государственном бюджете Украины на 2013 год с предельным объемом дефицита 50,4 миллиарда гривень, что составляет 3,2% от прогнозируемого на 2013 год номинального ВВП в объеме 1,576 триллиона гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в поданном правительством на рассмотрение ВР проекте Госбюджета.

Как сообщал ранее УНИАН, Кабинет министров Украины 12 сентября утвердил проект закона Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%. Проект бюджета-2013 рассчитан, исходя из утвержденных правительством еще в 2011 году макропоказателей, в частности: рост ВВП – 4,5%, показатель номинального ВВП – 1,688 трлн грн, инфляция – 5,9%.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин 15 сентября вернул правительству на доработку проект государственного бюджета на 2013 год.

Ранее премьер-министр Украины Николай Азаров говорил, что правительство рассчитывает на принятие бюджета 2013 года до конца ноября.

3 декабря на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов председатель ВР Владимир Литвин предложил во вторник, 4 декабря, на заседании парламента лишь рассмотреть проект государственного бюджета на 2013 год и заслушать выступления народных депутатов, а в четверг, 6 декабря, принять госбюджет и после этого закрыть последнюю сессию Верховной Рады шестого созыва.

По словам лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова, проект государственного бюджета на 2013 год предусматривает курс доллара 8,5 грн/долл., инфляцию 0 более 6%, ВВП – 3,6%.

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В 2013 году Украина планирует осуществить заимствования на 135,5 млрд грн

Украина в 2013 году планирует осуществить заимствования на уровне 135,530 миллиарда гривен для финансирования дефицита Госбюджета на уровне 50,432 миллиарда гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в проекте закона о Государственном бюджете Украины на 2013 год, который подан правительством на рассмотрение Верховной Радой.

Внутреннее заимствование в 2013 году планируется осуществлять исключительно в общий фонд на уровне 92,863 млрд грн. Общая сумма внешних заимствований запланирована на уровне 42,668 млрд грн.

В следующем году погашение госдолга запланировано в сумме 81,068 млрд грн, в том числе погашение внутренних обязательств – 45,474 млрд грн, внешних – 35,595 млрд грн. Предельный объем государственного долга Украины на конец 2013 года планируется в сумме 483,032 млрд грн. Кроме того, в следующем году правительство планирует предоставить государственные гарантии на сумму в 50 млрд грн. Поступление от приватизации государственного имущества планируется в сумме 10,9 млрд грн.

Как сообщал ранее УНИАН, в поданном правительством на рассмотрение ВР проекте Госбюджета планируется предельный объем дефицита 50,4 миллиарда гривень, что составляет 3,2% от прогнозируемого на 2013 год номинального ВВП в объеме 1,576 триллиона гривень.

В сопроводительном документе к законопроекту указывается, что бюджет на 2013 год рассчитан исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: ВВП – 1,576 триллиона гривень, темпы роста ВВП – 3,4%, инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%, индекс цен производителей (декабрь к декабрю) – 5,5%, фонд оплаты труда – 482,3 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 25,130 млрд грн.

Согласно Среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2012-2014 гг., прогнозный объем заимствований в 2013 году прогнозный объем заимствований предполагался на уровне 82 млрд грн.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2011 году вырос на 9% и на 31 декабря 2011 года составил 473,12 млрд грн., или 59,22 млрд долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 октября 2012 года составил 492,97 млрд грн, или 61,675 млрд долл., что на 0,6% меньше показателя на конец сентября 2012 года.

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Кабмин предлагает прожиточный минимум 1,108 тыс. грн, минималку - 1,147 тыс. грн

Кабинет министров Украины предлагает на 2013 год установить прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 января 2013 года – 1,108 тыс. гривень, с 1 декабря – 1,176 тыс гривень. Минимальную зарплату планируется установить на уровне 1,147 тыс. грн с 1 января и 1,218 тыс. грн - с 1 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в проекте Госбюджета на 2013 год, который правительство подало на рассмотрение ВР.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров предлагает Верховной Раде принять закон о Госбюджете Украины на 2013 год с предельным объемом дефицита 50,4 млрд грн, что составляет 3,2% от прогнозируемого на 2013 год номинального ВВП в объеме 1,576 трлн грн.

Доходы Госбюджета на 2013 год предлагается установить на уровне 361,51 млрд грн, в том числе доходы общего фонда – 315,224 млрд грн. Расходы Госбюджета предлагается запланировать на уровне 410,661 млрд грн, в том числе расходы общего фонда – 363,65 млрд грн.

Предельный объем дефицита общего фонда Госбюджета планируется установить на уровне 44,535 млрд грн.

В сопроводительном документе к законопроекту указывается, что бюджет на 2013 год рассчитан исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: ВВП – 1,576 триллиона гривень, темпы роста ВВП – 3,4%, инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%, индекс цен производителей (декабрь к декабрю) – 5,5%, фонд оплаты труда – 482,3 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Согласно закону о Государственном бюджете на 2012 год, с 1 октября 2012 г. прожиточный минимум в Украине составляет 1 060 грн. С 1 декабря он будет повышен до 1 095 грн.

Законом также установлена с 1 октября 2012 года минимальная заработная плата в месячном размере - 1 тыс. 118 грн. С 1 декабря размер минимальной зарплаты будет повышен до 1 134 грн; в почасовом размере: с 1 октября минимальная зарплата составляет 6,7 грн, с 1 декабря - 6,8 грн.

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Верховная Рада готовит изменения в налогообложение на фондовом рынке

Верховная Рада во вторник может рассмотреть во втором чтении законопроекты, предусматривающие внесение изменений в систему налогообложения на фондовом рынке, что может привести к серьезным изменениям в структуре рынка.

Согласно подготовленному пакету законов, все накопленные к 1 января 2013 года убытки по операциям с ценными бумагами будут обнулены. А к новому финансовому результату от сделок с ценными бумагами будут применяться общие правила налогообложения (учет в валовых расходах 25% отрицательного финансового результата от операций с ЦБ) с несколькими исключениями. Другие новшества - более низкий, 10-процентный, налог на прибыль от операций с биржевыми ценными бумагами. А также снижение в два раза (с 3 до 1,5%) акциза с оборота по операциям со всеми внебиржевыми бумагами. За исключения же из общих правил налогообложения сейчас идет активный торг.

Перечень поправок, подготовленных различными лоббистскими группами, сведен в один документ. Его в ходе второго чтения налоговых законопроектов будет выносить на обсуждение парламентариев депутат из фракции Партии регионов Юрий Воропаев. В перечне поправок предлагается определить, что расходы, понесенные плательщиками налогов при покупке ценных бумаг до 1 января 2013 года, в полном объеме будут учитываться при продаже таких ценных бумаг в новом году. При этом статус ЦБ (биржевые или внебиржевые) будет определяться их состоянием не на момент покупки в предыдущих периодах, а на момент продажи. Таким образом, для ухода от налога с оборота внебиржевых ЦБ участники финансового рынка будут стимулироваться к выводу этих бумаг на биржу. При этом взаимозасчитывать прибыль и убытки от операций с внебиржевыми и биржевыми бумагами законодатель запрещает. В то же время относительно других норм законопроекта все еще продолжаются торги, так как фондовики не до конца удовлетворены предложенными нормами.

По данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, общий объем внебиржевых операций с ценными бумагами (векселями и акциями) по итогам 2011 года составил около 1 трлн грн.

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ВР 6 декабря проведет свое последнее заседание, на котором примет бюджет

Последнее заседание Верховной Рады шестого созыва состоится 6 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие решения о внесении изменений в календарный план проголосовали 237 народных депутатов из 345, зарегистрированных в сессионном зале.

Также предполагается, что сегодня вечернего пленарного заседания в парламенте не будет. Вместо этого депутаты сегодня и завтра будут работать в комитетах над проектом государственного бюджета на 2013 год.

При этом 6 декабря состоится пленарное заседание для принятия бюджета в целом, а после этого состоится закрытие текущей сессии ВР.

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Доходы госбюджета в январе-ноябре выросли на 7,5%

Доходы государственного бюджета Украины в январе-ноябре 2012 года, по оперативным данным, составили 305,5 млрд грн, что на 7,5% больше показателя аналогичного периода 2011 года, говорится в сообщении Государственной казначейской службы Украины (Госказначейство).

«За январь-ноябрь 2012 года в общий и специальный фонды госбюджета Украины поступило 305,5 млрд грн (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета), что на 21,3 млрд грн, или на 7,5% больше, чем за соответствующий период 2011 года», - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Госказначейства.

Также указывается, что в общий фонд госбюджета в январе-ноябре поступило 259,2 млрд грн, что на 7,9% превышает аналогичный показатель прошлого года. В спецфонд госбюджета за данный период поступило 46,3 млрд грн (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета).

Кроме того сообщается, что за январь-ноябрь т.г. возмещено налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму 43,9 млрд грн, в том числе в автоматическом режиме - 21,5 млрд грн.

Справка УНИАН. Согласно действующей редакции Закона «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 372,331 млрд грн, в т.ч.доходы общего фонда - 320,598 млрд грн, расходы - 404,298 млрд грн, в частности расходы общего фонда - 351,194 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 31,129 млрд грн, в т.ч. дефицит общего фонда - 27,245 млрд грн.

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Кабмин прогнозирует увеличение в 2013 году транзита газа через Украину до 110 млрд куб. м

Кабинет министров Украины в проекте госбюджета на 2013 год прогнозирует увеличение транзита газа через территорию Украины до 110 млрд кубометров.

Об этом говорится в проекте Госбюджета на 2013 год, который правительство подало на рассмотрение ВР.

Согласно документу, при предусмотренной Налоговым кодексом ставке рентной платы 1,67 грн за 1 тыс. куб. м на 100 км расстояния и среднего расстояния транзитной транспортировки природного газа - 1180,68 км - поступления от рентной платы в бюджет-2013 должны составить 2 млрд 168,9 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-октябре 2012 года сократила транзит газа до 69,196 млрд куб. м, что на 20,2% меньше показателя за аналогичный период 2011 года.

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» в 2011 году увеличила транзит природного газа в страны Европы на 5,9%, по сравнению с 2010 годом, до 101,098 млрд. куб. м.

Транзит газа по территории Украины осуществляет «дочка» НАК «Нафтогаз Украины» - компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором национальной газотранспортной системы. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

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Поступления от приватизации в 2013 г. должны составить 10,9 млрд грн – проект бюджета

Поступления от приватизации в 2013 году должны составить 10 млрд 900 млн грн.

Об этом говорится в законопроекте №11000 «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», внесенном правительством в парламент 3 декабря 2012 года.

Напомним, годовой план поступлений от приватизации в 2012 году установлен на уровне 10 млрд грн.

За 11 месяцев т.г. от приватизации реально поступило около 6 млрд грн, что составляет 60% от годового плана.

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В бюджете-2013 заложена цена российского газа в размере 417 долл.

В проекте государственного бюджета на 2013 год предусмотрена цена на российский газ в размере 417 долл. за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

«По-моему, в проекте бюджета-2013 заложена цена в 417 долларов за российский газ”, - сказал он.

По словам А.Ефремова, это та цена, которая существует и на данный момент.

При этом, отметил он, что касается цены газа из Европы, то там «слишком маленькие объемы» для того, чтобы учитывать эту цифру в рамках госбюджета.

Справка УНИАН. Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла: в первом квартале 2012 года около 416 долларов за тысячу кубометров, во втором квартале - 425 долларов, в третьем - 426 долларов, в четвертом ожидается 432 долларов.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - наоборот, заниженной.

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Переговоры о создании консорциума инвесторов LNG-терминала продолжаются

Переговоры украинской стороны с партнерами о создании консорциума инвесторов для финансирования реализации проекта LNG-терминала продолжаются.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив заявил перед презентацией национальных проектов в Тель-Авиве в Израиле.

«У нас по участию в консорциуме ведутся переговоры с целым рядом компаний в разных регионах мира», - сказал В.Каськив.

Он подчеркнул, что инцидент с компанией Gas Natural Fenosa не мог существенным образом негативно повлиять на процесс, поскольку документально не фиксировалось то, что эта компания должна будет иметь какой-то эксклюзивный статус в консорциуме.

«Никакого эксклюзивного статуса партнерства с Fenosa не было по проекту этого соглашения. Никаких обязательство ни с украинской стороны, ни со стороны компании Fenosa не было», - сказал В.Каськив.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Украина подписала с компаниями Excelerate Energy LLC (США) и Gas Natural Fenosa (Испания) соглашение о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG терминал».

Как уточнил тогда журналистам министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко, у компании Excelerate Energy LLC планировалось арендовать плавучий завод по регазификации сжиженного газа, а компания Gas Natural Fenosa (Испания) должна была выступить инвестором реализации проекта.

Однако через несколько часов после подписания договоров компания Gas Natural Fenosa опровергла свое участие в проекте, заявляя, что подписант соглашения с испанской стороны не является представителем компании.

При этом сам подписант - Джорди Бонвеи – позднее в комментарии УНИАН признал, что действительно не имел полномочий подписывать какие-либо соглашения от имени компании.

Председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив заявил о готовности уйти в отставку, если это поможет убрать все барьеры в реализации проекта строительства в Украине «LNG терминала».

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа («LNG-терминал»).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Приблизительная стоимость строительства «LNG-терминала» составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25%+1 акция.