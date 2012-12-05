ДАЙДЖЕСТ СМИ за 5 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Содержание Януковича обходится госбюджету в два миллиона в день» пишет: содержание президента в 2012 году обошлось стране в 635 миллионов гривен, то есть, почти два миллиона гривен в день. С начала каденции Януковича эта сумма составила 1,42 миллиарда гривен...

http://delo.ua/ukraine/soderzhanie-janukovicha-obhoditsja-gosbjudzhetu-v-dva-milliona-v-den-191599/

* * *

«Дело» в публикации «Нафтогазу» будет нечем платить за новые буровые - эксперт» пишет: на сегодня непонятно, за счет каких средств будет осуществлено финансирование контракта по покупке буровых установок с Keppel, так как НАК и без этого обременен долгами…

http://delo.ua/business/naftogazu-budet-nechem-platit-za-novye-burovye-ekspert-191596/

* * *

Также «Дело» в публикации «Конкорд Капитал» избавляется от активов» пишет: эксперты считают, что сделка по продаже двух управляющих компаний была закономерной со стороны собственника группы «Конкорд» Игоря Мазепы…

http://delo.ua/finance/konkord-kapital-izbavljaetsja-ot-aktivov-191551/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Мотор выводят на работу», в котором пишет: правительство впервые включило проект авиадвигателя АИ-28 в госпрограмму развития внутреннего производства. Эта разработка может быть в будущем использована для ремоторизации региональных самолетов Ан-148, поскольку новый двигатель должен быть эффективнее существующего. Однако пока неясно, сколько средств государство готово выделить на этот проект…

http://www.kommersant.ua/doc/2082973

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Бюджет останется в долгу», в котором пишет: в правительстве признали, что в 2013 году доходы госбюджета сократятся, в частности, по причине ухудшения внешней экономической конъюнктуры, поэтому вынуждены ограничить свои расходы. Секвестр первоначального проекта бюджета, впрочем, пока не коснулся социальных выплат, которые увеличатся на 7,4%. Но и такой рост стал возможен лишь потому, что Кабмин решил увеличить дефицит бюджета до 50 млрд грн. Эксперты предупреждают, что это не только приведет к росту госдолга, но и, как и в 2009 году, лишит предприятия кредитных ресурсов…

http://www.kommersant.ua/doc/2082972

* * *

«Сегодня» в публикации «Эксперт: Банковская система Украины может оказаться одной большой МММ» пишет: по мнению специалиста, ситуация все больше напоминает финансовую пирамиду...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Ekspert-Bankovskaya-sistema-Ukrainy-mozhet-okazatsya-odnoy-bolshoy-MMM.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «В банке «Таврика» деньги выдают по спискам» пишет: людям дают по 500 грн, но забирать вклады не спешат. Эксперты считают, что банк оживет, если не будет паники…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/problemy-banka-tavrika.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Ипотеку «заморозили» пишет: ГИУ повысило ставку рефинансирования по ипотеке с 11 до 18% годовых. Эксперты допускают, что будущей весной ставка может быть снижена, но на прежний уровень она вряд ли вернется. Таким образом, для людей, которым не хватает на квартиру, останется единственная альтернатива - жилищные госпрограммы для очередников…

http://economics.unian.net/rus/detail/149236

* * *

Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Газпром» жалуется правительству на японские банки» пишет: компания Sakhalin Energy, где газовая монополия является основным акционером, хочет разместить облигации на 1,5 млрд долларов…

http://izvestia.ru/news/540904

* * *

Также «Известия» в публикации «За нелегальных мигрантов хотят сажать работодателей» пишут: Госдума ужесточает ответственность за использование труда гастарбайтеров…

http://izvestia.ru/news/540853

(УНИАН)