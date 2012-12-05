Азаров оценил свою работу и рассказал, о чем сожалеет

Исполняющий обязанности премьер-министра Николай Азаров сожалеет, что его правительству не удалось договориться с Россией о снижении цены на российский газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

«Устраивают ли нас результаты (работы правительства – УНИАН)? И да, и нет. Мы делали все на протяжении 2 лет, постоянно преодолевая внутренние и внешние неблагоприятные условия. А не совсем устраивает то, что не все задачи, которые мы ставили перед собой, выполнены. Много чего еще нужно осуществить. В первую очередь, это касается несправедливых условий поставок российского газа», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что масштаб задач, которые стоят перед страной, намного больший, чем то, что уже сделано. По словам Н.Азарова, всемирный кризис заостряется.

«Главное, как люди оценивают результаты нашей работы. Скажу откровенно – неоднозначно. Радикализация общества, которая проявилась в незначительных результатах радикальных сил на выборах, это свидетельствует о критическом отношении граждан к ситуации в стране. С другой стороны, победа правящей партии с результатом доверия трети избирателей свидетельствует, что общество воспринимает необходимость и неизбежность коренных преобразований», - отметил Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря Президент Виктор Янукович подписал указ «Об отставке премьер-министра Украины и Кабинета министров Украины». Премьер-министр Николай Азаров написал заявление об отставке в связи с избранием народным депутатом Украины.

По словам лидера фракции Партиии Регионов Александра Ефремова, в проекте государственного бюджета на 2013 год предусмотрена цена на российский газ в размере 417 долл. за тысячу кубометров.