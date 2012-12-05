Закон о биометрических паспортах официально обнародован, он вступит в силу с 6 декабря

Подписанный Президентом Украины Виктором Януковичем закон о биометрических паспортах обнародован в официальном издании Верховной Рады Украины, он вступит в силу с 6 декабря.

Закон опубликован сегодня в газете "Голос Украины".

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 2 октября приняла закон «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус».

19 ноября Президент вернул закон в парламент со своими предложениями.

20 ноября Верховная Рада приняла закон в новой редакции с предложениями главы государства.

Паспорт будет содержать вмонтированный чип с биометрической информацией: фото человека, отпечатки пальцев и информацию о гражданине, которая содержится в действующем паспорте. По желанию в биометрический паспорт может быть включена дополнительная информация. В то же время информация биометрических паспортов вносится в Единый государственный демографический реестр - это электронная информационно-телекоммуникационная система, предназначенная для хранения, обработки, использования информации о гражданине государства. Также, согласно закону, такая информация является конфиденциальной, а ее неразглашение гарантируется государством.

Каждый гражданин Украины, независимо от возраста, обязан получить биометрический паспорт. Оформление биометрического паспорта для всех лиц, начиная с рождения (заменив тем самым свидетельство о рождении), обновляется каждые 10 лет.

Введение в Украине биометрических паспортов обусловлено Планом действий по введению безвизового режима с ЕС, одобренным в ноябре 2010 года.