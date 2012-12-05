На саммите глав государств СНГ обсуждают Декларацию о развитии сотрудничества

Ашхабад. На саммите СНГ в Ашхабаде обсуждается проект Декларации о дальнейшем развитии сотрудничества в рамках этой организации.

Как передает корреспондент УНИАН, Туркменистан предложил принять проект Декларации глав государств СНГ о дальнейшем развитии всестороннего сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств.

Как отметил глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, этот документ был предварительно одобрен на уровне Совета министров СНГ.

По его словам, проект Декларации был составлен на основе изучения перспектив развития Содруженства. При этом Г.Бердымухамедов отметил, что СНГ имеет большой потенциал для развития.

Кроме того, по предложению Российской Федерации было принято решение рассмотреть вопрос о смене руководителя Исполнительного комитета СНГ.

В то же время Беларусь предложила рассмотреть вопрос о принятии межгосударственной программы "Культурная столица Содружества".

Кроме того, планируется рассмотреть согласованные раннее вопросы, в том числе и о совместном праздновании 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, Президент Украины Виктор Янукович сегодня в Ашхабаде принимает участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.