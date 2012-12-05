Беларусь будет председательствовать в СНГ в 2013 году

Ашхабад. Беларусь будет председательствовать в Содружестве Независимых Государств в 2013 году.

Как передает корреспондент УНИАН, о соответствующем решении глав государств – членов СНГ сообщил Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, открывая расширенное заседание Совета глав государств СНГ в Ашхабаде.

При этом он выразил надежду на дальнейшее развитие этой организации и сообщил, что на сегодняшней встречи в узком кругу была принята декларация о развитии СНГ.

Г.Бердымухамедов отметил, что особо приоритетными в дальнейшей деятельности СНГ будет сотрудничество стран в отраслях энергетики, железнодорожного транспорта, аграрном секторе, экологии, в сферах культуры и спорта.

В свою очередь Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал до конца 2012 года подготовить концепцию по председательствованию его страны в СНГ и план мероприятий по его реализации.

Он также сообщил, что следующее заседание глав государств состоится в октябре 2013 года в Минске.

Глава Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев сообщил, что было принято решение о продлении его полномочий до конца 2016 года.

Кроме того, главы государств приняли решение относительно совместных мероприятий по празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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