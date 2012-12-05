Янукович в Ашхабаде встретился с Путиным и Лукашенко
Президент Украины Виктор Янукович провел встречу с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, встреча состоялась в рамках работы заседания Совета глав государств СНГ в Ашхабаде.
Подробностей встречи пресс-служба не предоставила.
Пресс-служба В.Путина также не уточнила перечень вопросов, которые обсуждали президенты Украины и России.
Также Президент Украины Виктор Янукович встретился в Ашхабаде с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества Украины и Беларуси и тему отношений с Таможенным союзом.
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