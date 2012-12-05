Азаров имеет шансы остаться премьером, заявляет Янукович

Ашхабад. Исполняющий обязанности премьер-министра Украины Николай Азаров имеет шансы остаться премьером.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор Янукович в интервью журналистам.

По его словам, должна состояться дискуссия, насколько нынешний состав правительство отвечает тем требованиям настоящего, а также вызовам, которые стоят перед страной.

«Здесь речь идет не только о премьер-министре. Здесь речь идет вообще о команде, которая должна взять определенную ответственность и держать слово, которая способна эффективно работать», - сказал В.Янукович.

«Что касается Николая Яновича, я хочу сказать, что это, безусловно, один из лучших премьер-министров, чтобы не обижать никого, который в различных условиях достигал позитивных результатов. Потому у него есть большие шансы, но мы не можем отбрасывать и другие варианты», - сказал глава государства.

По его словам, все будет зависеть от того, какую команду предложит Н.Азаров – «кого он привлечет, кого он предложит».

«Я хочу услышать свежие идеи, хотя хорошо понимаю свою личную ответственность. Я готов с будущим премьер-министром, с будущим правительством вместе сесть за стол и вместе взять эту ответственность», - сказал В.Янукович, добавив, что в условиях кризиса иного пути нет.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря Президент Виктор Янукович подписал указ «Об отставке премьер-министра Украины и Кабинета министров Украины». Премьер-министр Николай Азаров написал заявление об отставке в связи с избранием народным депутатом Украины.

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