Анонс на 6 декабря

* Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) и агентство «AgriEvent» проведут IV Международную конференцию «Ведение агробизнеса в Украине: перспективы 2013 года». Участники: председатель Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Григорий Калетник, президент УКАБ Алекс Лисситса, директор аграрного департамента Рабо Банка Рууд Хюрне, зам.председателя Правления УкрСиббанк BNP Paribas Group Жан Люк Дегель, руководитель управления по приобретению активов ОАО Группа "Разгуляй" (РФ) Виталий Бочков, принципал Horizon Capital Даниил Пасько, региональный директор по продажам в странах СНГ John Deere Дирк Штратман и др.

* Возле Кабинета Министров Украины профсоюз работников НАН Украины, Института проблем безопасности атомных энергостанций, известные ученые и общественные деятели начнут массовую общеакадемическую акцию протеста. Основное требование к власти: выполнение ранее достигнутых договоренностей относительно объема финансирования науки в проекте Госбюджета на 2013 год. По окончании митинга, участники пройдут колоннами к ВРУ.

* Пресс-конференция на тему: "Запуск "Южного потока": какая угроза для Украины?". Участники: зам.главы Экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский, секретарь Экспертного совета Сергей Дяченко, независимый эксперт Валентин Землянский.

* Круглый стол на тему: «Украина и ЕС: есть ли совместное будущее?». Организатор: Институт Горшенина. Вопросы: Оправдает ли Украина ожидания ЕС? Насколько вероятно расширение ЕС в ближайшие годы? Перспектива подписания и последствия для Украины Договора об ассоциации. Зачем украинцам биометрические паспорта? Как повлияет на Украину возможный кризис еврозоны? Как долго Украина сможет не вступать в Таможенный союз? Участники: Борис Тарасюк, народный депутат Украины («НУ-НС»), глава парламентского комитета по вопросам евроинтеграции; Дмитрий Выдрин, директор Европейского института интеграции и развития; Ирина Геращенко, народный депутат Украины («НУ-НС»); Александр Сушко, научный директор Института Евроатлантического сотрудничества; представитель Партии регионов. Модератор - Владимир Застава, эксперт Института Горшенина.

* Пресс-конференция на тему: «Госбюджет-2013: первые оценки». Участники: директор Института бюджета и социально-экономических исследований Ирина Щербина; эксперт агентства «МПП консалтинг» Павел Мельник.

* Круглый стол на тему: "Государственные казначейские обязательства в иностранной валюте: анализ результатов первой эмиссии и дальнейшие перспективы". Приглашены: Александр Дубихвост, директор департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке НБУ; Алексей Ткаченко, директор генерального департамента банковского надзора НБУ; Галина Пахачук, директор департамента долговой и международной финансовой политики Минфина; Александр Нестеренко, зам.директора департамента розничного бизнеса Ощадбанка; Галина Кучер, доцент кафедры финансов КНЭУ; Дмитрий Олейник, управляющий партнер Pro Capital Group; Тарас Котович, аналитик компании ООО "Инвестиционный Капитал Украина".

* Круглый стол на тему: «Поможет ли LNG-терминал, сланцевый газ и шельф Черного моря стать энергетически независимой страной». Участники: Владимир Сапрыкин, Валентин Землянский, независимые эксперты по вопросам энергетики и Михаил Гончар, директор Центра «Номос».

* 13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Повышение акцизов проблему курения и употребления алкоголя не решит». «Бюро статистического анализа» презентует результаты всеукраинского социологического исследования, проведенного в течение ноября 2012г. Социологи и эксперты представят данные об отношении общества к законопроекту о повышении акцизов, данные о спросе общества на нелегальную и контрафактную продукцию, а эксперты рынка ответят на вопрос о том, повлияет ли этот законопроект на дальнейшую тенизацию рынка табачной и алкогольной продукции. Среди спикеров пресс-конференции: Вера Корсак, эксперт «Бюро статистического анализа», Владимир Демчак, президент «Украинской торгово-промышленной конфедерации» (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: (095) 095-16-49.

* Круглый стол на тему: «Украина и рейтинги ее инвестиционной привлекательности: о чем свидетельствуют результаты экспертных и предпринимательских опросов?». Организатор - ОО «Лига финансового развития». Приглашены: Анатолий Максюта, первый зам.министра экономического развития и торговли, Андрей Игнатов, зам.председателя ГПСУ; Андре Куусвек, директор ЕБРР в Украине, Сергей Осаволюк, руководитель проекта Международной финансовой корпорации (IFC) "Инвестиционный климат в Украине"; Владимир Котенко, председатель налогового комитета Европейской бизнес ассоциации, Александр Черный, менеджер по стратегическому развитию Американской торговой палаты в Украине и др.

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