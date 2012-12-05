ТОП-10 (5 декабря)

Украина не будет отзывать заявку на пересмотр тарифов в рамках ВТО

Украине разрешили экспортировать продукцию птицеводства на рынок ЕС

В проекте бюджета-2013 среднегодовая цена на российский газ составляет 421 долл

Изменения в закон о нотариате вступят в силу с 1 января

Закон о биометрических паспортах официально обнародован, он вступит в силу с 6 декабря

Проект бюджета-2013 самый жесткий по отношению к АПК за последние 7 лет - УКАБ

Бродский заявляет, что Кабмин создал комиссию по расследованию ситуации с LNG-терминалом

Азаров имеет шансы остаться премьером, заявляет Янукович

Янукович: Украина должна частично присоединиться к Таможенному союзу

Пессимистический сценарий Кабмина: рост ВВП в 2013 году - 2,5%, инфляция – 6,1%

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Украина не будет отзывать заявку на пересмотр тарифов в рамках ВТО

Украина не намерена отзывать заявку о пересмотре тарифов в рамках членства во Всемирной торговой организации, считает свое решение обоснованным и готова к соответствующим двусторонним переговорам со странами – членами Организации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли в ответ на официальный запрос агентства о реакции Министерства на призыв членов Совета ВТО по торговле товарами отозвать заявку Украины на пересмотр тарифов.

Напомним, 29 ноября страны – участники Совета ВТО по торговле товарами, включая США, государства ЕС и Китай, призвали Украину отозвать свою заявку на пересмотр тарифов, поданную ранее в отношении 317 товаров и товарных позиций.

В ответ на это, как говорится в заявлении Минэкономразвития, Украина зарезервировала за собой право на «модификацию связанных тарифов, уровни которых будут определены в рамках процесса переговоров - в соответствии со статьей XXVIII ГАТТ-94 и при условии соблюдения прозрачности». При этом, согласно заявлению, речь не идет о смене условий вступления и членства Украины в ВТО. «Этот шаг Украины является обоснованным в правовом поле и не противоречит никаким правилам ВТО, что само по себе делает невозможным применение каких-либо санкций в отношении Украины», - сказано в заявлении Минэкономразвития.

Министерство утверждает, что в соответствии с нормами ВТО Украина ставит целью реализовать свои намерения посредством переговоров и консультаций в двустороннем формате с учетом специфических интересов и компенсаций странам - членам ВТО. Более того, после подачи заявки о пересмотре тарифов украинская сторона уже провела ряд встреч на уровне глав делегаций в Женеве, во время которых предоставила дополнительные разъяснения и ответы.

«Как свидетельствует практика переговоров стран - членов ВТО, уже использовавших механизм статьи XXVIII ГАТТ-94, переговорный процесс может занять определенное время. Вместе с тем Украина готова к переговорам и уверена в позитивном решении вопросов, надеясь на способность ВТО удовлетворять потребности отдельных ее членов», - сказано в заявлении Минэкономразвития.

По мнению специалистов Министерства, результат переговоров не окажет влияния на всю систему ВТО относительно установления новых параметров мировой торговли в ближайшие годы, поскольку доля Украины в мировой торговле остается незначительной.

Как сообщал УНИАН, Украина в сентябре обратилась в ВТО с намерением повысить импортные пошлины на 371 товарную линию. Это обращение вызвало обеспокоенность Европейской комиссии, поскольку может значительно повлиять на общий экспорт товаров из ЕС в Украину, который составляет почти 2 млрд евро в год. Также действия Украины, по мнению представителей ЕК, не соотносятся с намерениями заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕС.

Кроме того, по мнению экспертов, а также представителей Госдепа США, такой шаг Украины может свидетельствовать о подготовке ко вступлению в Таможенный союз.

В свою очередь, украинские эксперты обратили внимание, что Украина должна если не отозвать заявку, то четко обозначить свою позицию в тарифных переговорах по незначительному количеству товаров и товарных групп, включая механизм компенсации за возможное повышение тарифных ставок.

23 ноября премьер-министр Николай Азаров сказал, что Украина найдет компромисс в переговорах со Всемирной торговой организацией об изменении условий присоединения к ней.

Справка УНИАН. Статья XXVIII ГАТТ-94 является легитимным инструментом в рамках многосторонней системы и используется странами - членами ВТО на регулярной основе с тем, чтобы внести уместные изменения в рамках своей торговой политики. Это нормальная практика, продиктованная глобальными и внутренними факторами.

На сегодняшний день более 30 стран-участников ВТО зарезервировали такое право и могут открыть переговоры. Решение об этом принимается индивидуально и независимо, исходя из конкретных обстоятельств. Каждая страна - участник ВТО принимает решение относительно способа и объема изменения обязательств. Статья XXVIII ГАТТ-94 определяет только порядок пересмотра тарифных уступок и не содержит каких-либо ограничений относительно количества тарифных линий или запретов на пересмотр.

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Украине разрешили экспортировать продукцию птицеводства на рынок ЕС

Украина получила разрешение экспортировать мясо домашней и дикой птицы, яйца и яичные продукты на рынок Европейского Союза после принятия 4 декабря соответствующего проекта решения Постоянным комитетом по вопросам питания и здоровья животных (SCOFCAH) Генерального Директората по вопросам здравоохранения и защиты прав потребителей Европейской Комиссии (DG SANCO).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

Сообщается, что в ходе заседания комитета все страны - участницы ЕС проголосовали за включение Украины в Приложение "I" Регламента ЕК 798/2008/EC, что означает возможность для Украины как третьей страны импортировать продукцию птицеводства в ЕС.

Согласно сообщению Госветфитослужбы Украины, соответствующие изменения в Регламент ЕК 798/2008/ЕC будут внесены в течение 2-3 месяцев после осуществления перевода Приложении "I" на официальные языки стран-членов ЕС.

Вместе с тем, украинская сторона дополнительно должна представить программу контроля сальмонеллы в соответствии с Регламентом Европейского Парламента и Совета ЕС № 2160/2003/EC.

В 2010 году инспекторы Офиса по вопросам пищевых продуктов и ветеринарии (FVO) Генерального директората по вопросам здравоохранения и защиты прав потребителей (DG SANCO) инспектировали состояние действующей системы контроля здоровья животных в Украине при производстве мяса птицы, яиц и продукции из них для возможного экспорта в страны Европейского Союза.

Ранее Министерство аграрной политики и продовольствия резюмировало, что производство мяса птицы в Украине отвечает всем фитосанитарным и ветеринарным нормам, необходимым для экспорта мяса птицы, в том числе и в ЕС.

Министр агарной политики и продовольствия Николай Присяжнюк рассчитывал, что Украина получит разрешение на экспорт мяса птицы в ЕС еще осенью 2011 г.

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В проекте бюджета-2013 среднегодовая цена на российский газ составляет 421 долл.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в проекте Государственного бюджета на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в Кабинете министров заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Макуха.

«Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в проекте Государственного бюджета на 2013 год, 421 доллар за тысячу кубометров», - сказал В.Макуха.

При этом он отметил, что цена на газ будет также зависеть от тенденции на рынке нефтепродуктов.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря на брифинге лидер фракции Партии Регионов Александра Ефремов сказал, что в проекте Государственного бюджета на 2013 год предусмотрена цена на российский газ в размере 417 долл. за тысячу кубометров.

«По-моему, в проекте бюджета-2013 заложена цена в 417 долларов за российский газ», - сказал он.

По словам А.Ефремова, это та цена, которая существует и на данный момент.

При этом, отметил он, что касается цены газа из Европы, то там «слишком маленькие объемы» для того, чтобы учитывать эту цифру в рамках госбюджета.

Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла: в первом квартале 2012 года около 416 долларов за тысячу кубометров, во втором квартале - 425 долларов, в третьем - 426 долларов, в четвертом - 430 долларов.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - наоборот, заниженной.

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Изменения в закон о нотариате вступят в силу с 1 января

Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О нотариате» относительно государственного регулирования нотариальной деятельности вступит в силу с 1 января 2013 года.

Документ опубликован в газете «Голос Украины» от 5 декабря т.г.

Как сообщал УНИАН, согласно закону, государственное регулирование нотариальной деятельности заключается в установлении условий допуска граждан к осуществлению нотариальной деятельности, порядка остановки и прекращения частной нотариальной деятельности, аннулирования свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью; осуществлении контроля за организацией нотариата, проведением проверок организации нотариальной деятельности нотариусов, соблюдение ими порядка совершения нотариальных действий и выполнения правил нотариального делопроизводства; определении органов и лиц, совершающих нотариальные действия, определении ставок государственной пошлины, которая взимается государственными нотариусами; установлении перечня дополнительных услуг правового и технического характера, которые не связаны с нотариальными действиями, и установлении размеров платы за их предоставление государственными нотариусами; установлении правил профессиональной этики нотариусов.

Контроль за организацией нотариата, проверка организации нотариальной деятельности нотариусов, соблюдения ими порядка совершения нотариальных действий и выполнения правил нотариального делопроизводства осуществляются Министерством юстиции, Главным управлением юстиции Министерства юстиции в Автономной Республике Крым, главными управлениями юстиции в областях, городах Киеве и Севастополе.

Законом установлено, что нотариус - это уполномоченное государством физическое лицо, которое осуществляет нотариальную деятельность в государственной нотариальной конторе, государственном нотариальном архиве или независимую профессиональную нотариальную деятельность, в частности, удостоверяет права, а также факты, имеющие юридическое значение, и совершает другие нотариальные действия, предусмотренные законом, с целью предоставления им юридической достоверности.

Нотариусу запрещается использовать свои полномочия с целью получения неправомерной выгоды или принятия обещания или предложения такой выгоды для себя или других лиц.

Нотариус не может заниматься предпринимательской, адвокатской деятельностью, быть основателем адвокатских объединений, состоять на государственной службе или службе в органах местного самоуправления, в штате других юридических лиц, а также выполнять другую оплачиваемую работу, кроме преподавательской, научной и творческой деятельности.

Регистрационное дело частного нотариуса хранится и ведется соответственно Главным управлением юстиции Министерства юстиции в Автономной Республике Крым, главными управлениями юстиции в областях, городах Киеве и Севастополе.

Закон предусматривает также профессиональное самоуправление нотариусов. Его целью является объединение на профессиональной основе усилий нотариусов для выполнения возложенных на них данным законом обязанностей и обеспечение их прав, представительство профессиональных интересов нотариусов в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях, защита профессиональных интересов и социальных прав нотариусов, содействие повышению профессионального уровня нотариусов и предоставление им методической помощи, защите интересов физических и юридических лиц при причинении им вреда вследствие незаконных действий или халатности нотариуса.

Профессиональное самоуправление нотариусов осуществляется через Нотариальную палату Украины и ее органы. Она является неприбыльным юридическим лицом, имеет свою печать. Деятельность Нотариальной палаты Украины осуществляется в соответствии с законодательством и ее уставом.

К полномочиям Нотариальной палаты Украины относятся: представление интересов нотариальных палат и нотариусов в государственных и других учреждениях; обеспечение защиты социальных и профессиональных прав нотариусов; участие в проведении экспертиз законопроектов по вопросам, связанным с нотариальной деятельностью; обеспечение повышения квалификации нотариусов и их помощников; контроль за соблюдением нотариусами правил профессиональной этики и другие полномочия.

Профессиональное самоуправление нотариусов функционирует на принципах законности, гласности, независимости, демократичности, коллегиальности, выборности, обязательности членства нотариусов и выполнения решений органов профессионального самоуправления, принятых в соответствии с их компетенцией, обеспечение равных возможностей доступа нотариусов к участию в профессиональном самоуправлении.

Членами Нотариальной палаты Украины могут быть лица, получившие свидетельство о праве на занятие нотариальной деятельностью. Размер членских взносов и других платежей членов Нотариальной палаты Украины, необходимых для выполнения ее функций, определяет съезд нотариусов.

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Закон о биометрических паспортах официально обнародован, он вступит в силу с 6 декабря

Подписанный Президентом Украины Виктором Януковичем закон о биометрических паспортах обнародован в официальном издании Верховной Рады Украины, он вступит в силу с 6 декабря.

Закон опубликован сегодня в газете "Голос Украины".

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 2 октября приняла закон «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус».

19 ноября Президент вернул закон в парламент со своими предложениями.

20 ноября Верховная Рада приняла закон в новой редакции с предложениями главы государства.

Паспорт будет содержать вмонтированный чип с биометрической информацией: фото человека, отпечатки пальцев и информацию о гражданине, которая содержится в действующем паспорте. По желанию в биометрический паспорт может быть включена дополнительная информация. В то же время информация биометрических паспортов вносится в Единый государственный демографический реестр - это электронная информационно-телекоммуникационная система, предназначенная для хранения, обработки, использования информации о гражданине государства. Также, согласно закону, такая информация является конфиденциальной, а ее неразглашение гарантируется государством.

Каждый гражданин Украины, независимо от возраста, обязан получить биометрический паспорт. Оформление биометрического паспорта для всех лиц, начиная с рождения (заменив тем самым свидетельство о рождении), обновляется каждые 10 лет.

Введение в Украине биометрических паспортов обусловлено Планом действий по введению безвизового режима с ЕС, одобренным в ноябре 2010 года.

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Проект бюджета-2013 самый жесткий по отношению к АПК за последние 7 лет - УКАБ

Проект государственного бюджета на 2013 год, поданный в Верховную Раду Украины Кабинетом министров Украины, является самым жестким по отношению к агропромышленному комплексу за последние 7 лет, считают эксперты Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ). Об этом говорится в официальном сообщении организации.

Согласно анализу УКАБ, непосредственная поддержка аграриев в 2013 году составит менее 30% от уровня, зафиксированного в государственном бюджете на 2012 год.

«Основное сокращение пришлось именно на программы бюджетной поддержки сельхозпроизводителей», - говорится в сообщении УКАБ со ссылкой на генерального директора Владимира Лапу.

В частности, по подсчетам специалистов УКАБ, по сравнению с 2012 годом уменьшены расходы на бюджетные программы "Финансовая поддержка мероприятий в агропромышленном комплексе" более чем в 10 раз до 97 млн грн, "Финансовая поддержка мероприятий в агропромышленном комплексе на условиях финансового лизинга" — в 3,4 раза до 8,8 млн грн.

Также в организации обращают внимание на отсутствие в проекте закона бюджетной программы "Государственная поддержка развития хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников и надзор за ними". При этом Закон Украины «О сборе на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства» предусматривает взимание сбора с целевым его направлением на развитие этих отраслей. Как говорится в сообщении со ссылкой на слова президента УКАБ Алекса Лисситсы, «это абсурдный случай, когда целевое назначение сбора не нашло своего отражения в проекте государственного бюджета».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 3 декабря зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 11000 «О Государственном бюджете Украины на 2013 год». Согласно документу, на расходы Министерства аграрной политики и продовольствия планируется выделить 15,55 млрд грн против 18 млрд грн в 2012 году.

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Бродский заявляет, что Кабмин создал комиссию по расследованию ситуации с LNG-терминалом

Кабинет министров создал комиссию по расследованию обстоятельств подписания соглашения о сотрудничестве в реализации национального проекта «LNG-терминал», вокруг которого разгорелся скандал.

Об этом сегодня на своей персональной странице в Facebook сообщил глава Государственной службы по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаил Бродский.

«По следам скандала с «LNG-терминалом». Сегодня на заседании Кабинета министров была создана комиссия, которая возьмется за должностных лиц, подписавших скандальное соглашение от украинской стороны. Комиссия изучит все нюансы: как подписывали, почему, как проверяли представителей испанской компании и т.д. А потом поставит вопрос и об ответственности этих чиновников», — написал М.Бродский.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Украина подписала с компаниями Excelerate Energy LLC (США) и Gas Natural Fenosa (Испания) соглашение о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG-терминал».

Как уточнил тогда журналистам министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко, у компании Excelerate Energy LLC планировалось арендовать плавучий завод по регазификации сжиженного газа, а компания Gas Natural Fenosa (Испания) должна была выступить инвестором реализации проекта.

Однако через несколько часов после подписания договоров компания Gas Natural Fenosa опровергла свое участие в проекте, заявляя, что подписант соглашения с испанской стороны не является представителем компании.

При этом сам подписант – Джорди Бонвеи – позднее в комментарии УНИАН признал, что действительно не имел полномочий подписывать какие-либо соглашения от имени компании.

Председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив заявил о готовности уйти в отставку, если это поможет убрать все барьеры в реализации проекта строительства в Украине «LNG-терминала».

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа («LNG-терминал»).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Приблизительная стоимость строительства «LNG-терминала» составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25%+1 акция.

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Азаров имеет шансы остаться премьером, заявляет Янукович

Исполняющий обязанности премьер-министра Украины Николай Азаров имеет шансы остаться премьером.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор Янукович в интервью журналистам.

По его словам, должна состояться дискуссия, насколько нынешний состав правительство отвечает тем требованиям настоящего, а также вызовам, которые стоят перед страной.

«Здесь речь идет не только о премьер-министре. Здесь речь идет вообще о команде, которая должна взять определенную ответственность и держать слово, которая способна эффективно работать», - сказал В.Янукович.

«Что касается Николая Яновича, я хочу сказать, что это, безусловно, один из лучших премьер-министров, чтобы не обижать никого, который в различных условиях достигал позитивных результатов. Потому у него есть большие шансы, но мы не можем отбрасывать и другие варианты», - сказал глава государства.

По его словам, все будет зависеть от того, какую команду предложит Н.Азаров – «кого он привлечет, кого он предложит».

«Я хочу услышать свежие идеи, хотя хорошо понимаю свою личную ответственность. Я готов с будущим премьер-министром, с будущим правительством вместе сесть за стол и вместе взять эту ответственность», - сказал В.Янукович, добавив, что в условиях кризиса иного пути нет.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря Президент Виктор Янукович подписал указ «Об отставке премьер-министра Украины и Кабинета министров Украины». Премьер-министр Николай Азаров написал заявление об отставке в связи с избранием народным депутатом Украины.

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Янукович: Украина должна частично присоединиться к Таможенному союзу

Ашхабад. Украина должна присоединиться к некоторым положениям Таможенного союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович сегодня в интервью журналистам в Ашхабаде.

По его словам, страны, входящие в Таможенный союз, являются одними из крупнейших торговых партнеров Украины, и поэтому игнорировать это Украина не имеет права.

В.Янукович отметил, что с нового года вступают в силу более 30 новых положений в рамках деятельности Таможенного союза, и они непосредственно касаются Украины и ее товаров, торгово-экономических отношений.

«Мы хорошо понимаем, если мы не найдем инструментов сотрудничества с Таможенным союзом, мы много потеряем. Что сегодня это является недопустимым для экономики Украины. Об этом шла речь (во время встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным – УНИАН), что наши предложения, которые мы обсуждаем уже несколько лет подряд, они сводятся к тому, что нам нужно присоединяться к некоторым положениям Таможенного союза, к тем правилам, которые есть в Таможенном союзе, и мы должны с ним считаться», - сказал В.Янукович.

По его словам, если Украина не будем с этими правилами считаться, она будет многое терять. Так же, как будет терять и Таможенный союз, добавил он.

В.Янукович напомнил, что товарооборот Украины со странами Таможенного союза превышает 60 млрд дол., и «задуматься над этим и найти решение - это наша обязанность». «Об этом мы вели разговор», - сказал Президент Украины.

Как сообщал УНИАН, в июне 2011 года Президент Украины Виктор Янукович высказался за подписание рамочного соглашения относительно сотрудничества Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1», но Россию это не устраивает.

14 ноября украинский МИД заявил, что вопрос о вступлении Украины в Таможенный союз не стоит в повестке дня внешней политики.

Справка УНИАН. В настоящее время в Таможенный союз входят Россия, Беларусь и Казахстан.

В апреле с.г. председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко заявил, что созданы дорожные карты по вхождению в Таможенный союз Киргизии и Таджикистана.

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Пессимистический сценарий Кабмина: рост ВВП в 2013 году - 2,5%, инфляция – 6,1%

Кабинет министров Украины утвердил макропоказатели социально-экономического развития Украины на 2013 год по пессимистическому сценарию, согласно которому рост ВВП ожидается на уровне 2,5%, инфляция – 6,1%.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1125 от 28 ноября, размещенном на правительственном портале в среду, 5 декабря.

Согласно пессимистическому сценарию, размер номинального ВВП составит 1 триллион 530 млрд гривень, в то время как по оптимистическому сценарию его размер составит 1 триллион 576 млрд гривень.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября первый заместитель министра экономического и торговли Анатолий Максюта сообщил журналистам утвержденные макропоказатели социально-экономического развития Украины на 2013 год по оптимистическому сценарию: рост ВВП составит 3,4%, инфляция – 4,8%.

Доходы Госбюджета на 2013 год предлагается установить на уровне 361,51 млрд грн, в том числе доходы общего фонда – 315,224 млрд грн. Расходы Госбюджета предлагается запланировать на уровне 410,661 млрд грн, в том числе расходы общего фонда – 363,65 млрд грн.

Предельный объем дефицита общего фонда Госбюджета планируется установить на уровне 44,535 млрд грн.

Ранее Минэкономразвития снизило прогноз роста ВВП в 2013 году с ранее утвержденных 4,5% до 3,5%.

Премьер-министр Украины Николай Азаров прогнозировал рост валового внутреннего продукта в 2013 году на уровне около 3%.