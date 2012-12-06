ДАЙДЖЕСТ СМИ за 6 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Закон о биометрических паспортах вступил в силу» пишет: с 6 декабря вступает в силу Закон «О едином госреестре и документах, подтверждающих гражданство». Теперь внутренние паспорта будут изготавливать в виде карты с чипом, а заграничные - книжечки с чипом. Все паспорта будут выдаваться на десять лет...

http://delo.ua/ukraine/zakon-o-biometricheskih-pasportah-vstupil-v-silu-191675/

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«Дело» в публикации «Немцы показали, чем отличаются новостройки Европы от киевских» пишет: 300 тысяч евро выделило Федеральное министерство охраны окружающей среды Германии на пилотный проект «Энергоэффективная застройка», чтобы показать киевлянам уровень стандартов строительства жилья в Евросоюзе…

http://delo.ua/business/nemcy-pokazali-chem-otlichajutsja-novostrojki-evropy-ot-kievskih-191696/

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Также «Дело» в публикации «Кабмин создал комиссию по сделке по СПГ-терминалу» пишет: Кабинет министров создал комиссию по проверке обстоятельств подписания соглашения о сотрудничестве с компанией Gas Natural Fenosa в рамках строительства СПГ-терминала в Украине…

http://delo.ua/ukraine/kabmin-sozdal-komissiju-po-sdelke-po-spg-terminalu-191697/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Саммит независимых государей», в котором пишет: в Ашхабаде прошла встреча лидеров государств СНГ. На ней участники обсудили перспективу новой встречи, в Чернобыле (с приглашением выступил Виктор Янукович). Кроме того, президент России Владимир Путин вместе с президентами Украины и Казахстана демонстративно уединился для разговора о газовом транзите в Украину, чем вызвал неудовлетворение остальных участников саммита…

http://www.kommersant.ua/doc/2083720

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «И курица, и яйцо», в котором пишет: перед украинскими производителями мяса птицы и яиц открылся самый объемный и платежеспособный рынок в мире - рынок Евросоюза. В Госветфитослужбе сообщили, что накануне страны-члены ЕС включили Украину в список третьих стран, имеющих право поставок на европейский рынок. Экспорт может начаться уже весной 2013 года. Впрочем, из-за существенных ввозных пошлин украинские компании вряд ли смогут рассчитывать на высокую доходность, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/2083838

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«Сегодня» в публикации «Доллар упал - ажиотаж спал» пишет: доллар в Украине постепенно стал терять позиции...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Dollar-upal-nizhe-82-azhiotazha-uzhe-net.html

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Также «Сегодня» в публикации «Янукович почти сказал «да» Таможенному союзу» пишет: в Ашхабаде президент впервые заявил, что без интеграции в ТС Украина не выживет…

http://www.segodnya.ua/politics/power/YAnukovich-pochti-skazal-da-Tamozhennomu-soyuzu.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Бюджет-2013: Кабмин «свернул» экономику» пишет: госбюджет на 2013 год вовсю почувствовал дыхание кризиса. Власть с трудом сможет удержать минимальный уровень социальной защиты за счет увеличения дефицита бюджета и роста госдолга. Падение доходов казны, в свою очередь, приведет к сокращению финансирования целых отраслей…

http://economics.unian.net/rus/detail/149384

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Поповкин убедил президента увеличить финансирование Роскосмоса» пишет: подписанный Владимиром Путиным закон о бюджете на 2013 год предусматривает рекордные инвестиции в космические программы, ГЛОНАСС и космодромы…

http://izvestia.ru/news/540987

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Также «Известия» в публикации «В спальных районах Москвы появятся дома-«кукурузы» пишут: дома с парковками на первых двух этажах предложат очередникам…

http://izvestia.ru/news/540939

(УНИАН)