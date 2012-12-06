Обама, Меркель и Путин возглавили рейтинг самых влиятельных людей планеты

Президент США Барак Обама второй год подряд стал самым влиятельным человеком планеты согласно рейтингу журнала Forbes.

Как сообщает РИА «Новости», второе место досталось федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель, занявшей в этом году первое место в рейтинге самых влиятельных в мире женщин. Президент России Владимир Путин стал третьим

В "топ-10" также вошли основатель Microsoft Билл Гейтс, папа Римский Бенедикт XVI, глава Федеральной резервной службы США Бен Бернанке, король Саудовской Аравии Абдалла бен Абдель Азиз, президент Европейского центробанка Марио Драги, новый генеральный секретарь Компартии Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.

Замыкает список 70 самых могущественных людей мира глава российского "Газпрома" Алексей Миллер.