Анонс на 7 декабря

* Состоится акция протеста против продления эксплуатации устаревших атомных блоков "Старые реакторы? - Нет, спасибо!". Активисты известных международных и украинских экологических организаций, одетые в костюмы радиационной защиты, подчеркнут недопустимость поддержки таких проектов.

* Пресс-конференция на тему: "Зимние риски: чего остерегаться гражданам в период снижения температуры". Организатор - Государственная инспекция техногенной безопасности Украины. Участники: Михаил Байтала, директор Департамента пожарной безопасности Государственной инспекции техногенной безопасности Украины; Виктор Полищук, начальник управления техногенной безопасности Государственной инспеции техногенной безопасности Украины.

* Ко Дню местного самоуправления состоится пресс-конференция на тему: «Будут ли изменены поставки газа для населения? И чем это угрожает». Участники: Ярослав Рабошук, аналитик Ассоциации городов Украины, Юрий Ганущак, эксперт по вопросам местного самоуправления и административной реформы.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63