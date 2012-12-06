ТОП-10 (6 декабря)

Верховная Рада приняла госбюджет на 2013 год

МВФ перенес приезд миссии на вторую половину января

Moody's понизило рейтинг государственных облигаций Украины

Для оплаты бюджетных долгов будут использовать финансовые векселя

Верховная Рада узаконила налогообложение операций с ценными бумагами

Присяжнюк хочет пересмотра бюджета-2013

Янукович подписал изменения к госбюджету-2012

Дефляция в Украине в ноябре составила 0,1%

Цены производителей промпродукции в ноябре остались без изменений

Еврокомиссия усилит борьбу с уклонением от налогообложения в ЕС

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Верховная Рада приняла госбюджет на 2013 год

Верховная Рада Украины приняла Закон «О государственном бюджете Украины на 2013 год». За данное решение проголосовали 242 народных депутата при необходимых 226: «за» проголосовали 187 народных депутатов из фракции Партии регионов, 20 – из фракции Народной партии, 5 – из фракции НУ-НС, 19 – из группы «Реформы ради будущего» и 11 внефракционных депутатов.

Решение было принято одним голосованием с предварительным обсуждением. Принять проект бюджет рекомендовал бюджетный комитет Верховной Рады, который, по словам председателя комитета Валерия Баранова, получил около 1000 предложений к законопроекту от народных депутатов. В.Баранов во время выступления в сессионном зале помимо общих показателей проекта бюджета также озвучил предложения относительно финансирования системы судопроизводства, а также развития ряда медиа-проектов, в частности проекта «Euronews», учреждений физкультуры и спорта, спортивного клуба «Динамо».

Комитет предложил утвердить госбюджет с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн, доходами 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем государственного долга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, законопроект №11000 «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» был внесен правительством в парламент 3 декабря 2012 года. 4 декабря состоялось представление бюджета в Верховной Раде. Предложения и поправки к проекту бюджета народные депутаты должны были подать не позже 12 часов 5 декабря.

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МВФ перенес приезд миссии на вторую половину января

Международный валютный фонд переносит визит миссии, запланированный на 7-17 декабря, на вторую половину января 2013 года. Об этом сказано в официальном заявлении представительства Фонда, переданном УНИАН.

«По просьбе украинских властей визит миссии МВФ в Киев, запланированный на 7-17 декабря с целью дальнейшего обсуждения программы stand-by, переносится на вторую половину января. Украинские власти указали, что это позволит новому Кабинету министров участвовать в дискуссии после отставки предыдущего состава правительства в начале декабря», - цитируются в пресс-релизе слова главы представительства МВФ в Украине Макса Альера.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября глава представительства МВФ в Украине Макс Альер сообщил, что миссия МВФ прибудет в Украину 7 декабря по просьбе властей, во главе с руководителем миссии Кристофером Джарвисом. Вместе с тем накануне директор департамента МВФ по международным делам не называл дату приезда миссии МВФ в Украину, поскольку, по его словам, Фонд не получал приглашений с украинской стороны.

Справка УНИАН. В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, в случае если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда (МВФ), существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к понижению рейтингов.

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Moody's понизило рейтинг государственных облигаций Украины

Международное рейтинговое агентство снизило рейтинг государственных облигаций Украины до B3 с B2, прогноз негативный. Об этом говорится в официальном пресс-релизе агентства, переданном УНИАН.

Как сообщается в пресс-релизе, рейтинг был снижен из-за пересмотра в сторону понижения институциональной устойчивости Украины, из-за недостатка внешней ликвидности, повлекшего увеличение валютных рисков, а также из-за ухудшения экономического прогноза по Украине.

"Причиной понижения рейтинга государственных облигаций Украины на одну ступень стала оценка рейтинговым агентством ухудшения институциональной устойчивости страны, а также снижение уровня политической прогнозируемости и доступности данных. Это относится к слабому выполнению страной реформ, программ МВФ, а также неспособности договориться о новой цене газа с Россией на протяжении 12 месяцев", - говорится в сообщении агентства.

Кроме того, агентство понизило рейтинг государственного предприятия "Финансирование инфраструктурных проектов" до В3 с В2.

Как сообщал УНИАН, Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило еврооблигациям Украины на сумму 1,25 млрд долл. с погашением 28 ноября 2022 г. рейтинг «B».

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Для оплаты бюджетных долгов будут использовать финансовые векселя

Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий введение в оборот финансовых векселей, в том числе для оплаты долгов перед бюджетом, и административную ответственность за нарушение ведения наличных расчетов.

Как передает корреспондент УНИАН, за Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно дальнейшего администрирования налогов и сборов» проголосовали 232 народных депутата при необходимых 226.

В первом чтении законопроект был рассмотрен Верховной Радой 20 ноября.

Согласно пояснению, размещенному на официальном сайте ВР, принятый закон дополняет положения Бюджетного кодекса и предоставляет Кабинету министров, Национальному банку право определять порядок оборота, учета и расчетов с использованием финансовых векселей для уплаты согласованных денежных обязательств, долгов перед бюджетом и бюджетного финансирования.

Кроме того, закон устанавливает порядок определения фиктивности эмитента ценных бумаг, включения такого эмитента в реестр специалистами Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а также Государственной налоговой службой. Предусматривается также возможность приостановки оборота эмитированных ценных бумаг в судебном порядке.

Закон также устанавливает административную ответственность за нарушение ведения наличных расчетов и расчетов с использованием электронных платежных средств.

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Верховная Рада узаконила налогообложение операций с ценными бумагами

Верховная Рада Украина приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов и сборов».

Как передает корреспондент УНИАН, за данный закон проголосовали 234 народных депутата при 226, необходимых для принятия решения.

Перед голосованием автор законопроекта народный депутат Виталий Хомутынник заявил, что к проекту закона были предложены 136 поправок, из которых учтена 61 поправка.

Как сообщал УНИАН, в первом чтении законопроект №11285 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов и сборов» был принят 20 ноября. Согласно документу, учет общего финансового результата по операциям торговли ценными бумагами ведется налогоплательщиком отдельно от иных доходов и расходов. При этом плательщик налога определяет финансовый результат по операциям с ценными бумагами, находящимися в обороте на фондовой бирже, отдельно от финансового результата по операциям с ценными бумагами, не находящимися в обороте на фондовой бирже. Финансовый результат от продажи (отчуждения, погашения) ценных бумаг определяется отдельно по каждой операции как разница между доходами, полученными (начисленными) от такого отчуждения, и ценой покупки этих ценных бумаг.

Ценные бумаги и деривативы, согласно законопроекту, считаются находящимися в обороте на фондовой бирже, если ценные бумаги допущены к обороту хотя бы на одной фондовой бирже из перечня, определенного Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку; если информация о цене ценных бумаг и деривативов публикуется в СМИ и может быть предоставлена фондовой биржей любому заинтересованному лицу на протяжении трех лет после осуществления операции с такими бумагами; если в отношении ценных бумаг рассчитывается биржевой курс или рыночная котировка в соответствии с условиями, установленными Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Вместе с тем, если по результатам отчетного периода общая сумма убытков по операциям с ценными бумагами в обороте на фондовой бирже превышает общую сумму прибыли от таких операций по каждому виду ценных бумаг, то сумма превышения переносится на следующие отчетные периоды до полного погашения. Убытки от операций с ценными бумагами, не находящимися в обороте на фондовом рынке, также переносятся на будущие периоды, но не более чем на три года с момента получения убытков.

Если прибыль от операций с ценными бумагами, находящимися в обороте на фондовой бирже, превышает убытки, то сумма превышения вносится в доходы по этим операциям и облагается налогом по ставке 10%. Аналогичный механизм применяется к показателю прибыли при операциях с ценными бумагами, не находящимися в обороте.

Согласно законопроекту, доходы, полученные при операциях с ценными бумагами, находящими в обороте, не могут быть уменьшены на сумму затрат или убытков от операций с ценными бумагами, не находящимися в обороте на фондовой бирже, и наоборот.

Как сказано в законопроекте, вышеуказанные нормы не применяются к налогоплательщику – эмитенту ценных бумах в части размещения, погашения, выкупа, конвертации и повторной их продажи. Кроме того, эти нормы не распространяются на операции с корпоративными правами, финансовый результат которых рассчитывается по правилам бухгалтерского учета, а также на операции по купле-продаже ценных бумаг с обязательством их обратной продажи и на операции с деривативами.

Операции по конвертации ценных бумаг, согласно законопроекту, не облагаются налогом.

Первичными документами подтверждения доходов и расходов по операциям с ценными бумагами и деривативами считаются оригиналы биржевых отчетов (для торговцев ценными бумагами – участников фондовых бирж), торговые отчеты, формируемые на основе биржевых ответов и договоров с торговцами (для налогоплательщиков и клиентов торговцев ценными бумагами).

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Присяжнюк хочет пересмотра бюджета-2013

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в январе-феврале следующего года инициирует пересмотр государственного бюджета на 2013 год с целью повышения финансирования программ по поддержке сельского хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции 6 декабря глава министерства Николай Присяжнюк.

«Мы будем в январе-феврале стараться инициировать пересмотр бюджета… относительно увеличения государственной поддержки, особенно… на развитие кооперативного движения семейных фирм, развитие строительства овощехранилищ, развитие садоводства и, конечно, компенсацию процентов по кредитам», - сказал он.

При этом Н.Присяжнюк подчеркнул, что согласно проекту госбюджета на 2013 год сохраняются льготы для аграриев – единый налог и аккумуляция НДС на счетах.

Также министр обратил внимание на сохранение спецфонда для развития животноводства, который аккумулирует средства за счет НДС от переработки молока и мяса. По его словам, в 2013 году этот размер спецфонда составит около 800-900 млн грн.

Как сообщал УНИАН, согласно законопроекту № 11000 «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», внесенном правительством в парламент 3 декабря 2012 года, в госбюджете страны на 2013 год планировалось предусмотреть 15,55 млрд грн на расходы Министерства аграрной политики и продовольствия, что на 2,5 млрд грн (или 13,9%) меньше суммы, предусмотренной на 2012 год. Из общего фонда министерству предлагается предоставить 4,959 млдр грн, из специального — 10,591 млрд грн.

В госбюджете на 2012 год на расходы Министерства аграрной политики и продовольствия было предусмотрено около 18 млрд грн, в том числе 6,4 млрд грн из общего фонда, 11,7 млрд грн - из специального.

По мнению экспертов Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), проект госбюджета на 2013 год, поданный в ВР Кабинетом министров, является самым жестким по отношению к агропромышленному комплексу за последние 7 лет

Согласно анализу УКАБ, непосредственная поддержка аграриев в 2013 году составит менее 30% от уровня, зафиксированного в госбюджете на 2012 год.

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Янукович подписал изменения к госбюджету-2012

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон № 5513-VI «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря Верховная Рада приняла в целом Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год».

Законом предусмотрено осуществить перераспределение расходов государственного бюджета, в частности, увеличить ассигнования Министерству финансов (общегосударственные расходы) для реализации бюджетной программы «Дополнительные дотации из государственного бюджета местным бюджетам» на 1 млрд 370 млн грн за счет общего уменьшения на эту же сумму бюджетных назначений.

В частности, бюджетные назначения планируется уменьшить Министерству экономического развития и торговли - на 240 млн грн; Министерству здравоохранения - на 80 млн грн; Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства - на 350 млн грн; Министерству аграрной политики и продовольствия - на 180 млн грн; Министерству чрезвычайных ситуаций - на 360 млн грн; Министерству финансов - на 20 млн грн; Центральной избирательной комиссии - на 170 млн грн.

Справка УНИАН. Согласно действующей редакции Закона «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 372,331 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 320,598 млрд грн, расходы - 404,298 млрд грн, в частности расходы общего фонда - 351,194 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 31,129 млрд грн, в т.ч. дефицит общего фонда - 27,245 млрд грн.

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Дефляция в Украине в ноябре составила 0,1%

В Украине в ноябре 2012 года по сравнению с октябрем 2012 года зафиксирована дефляция 0,1%, против ноября 2011 года - 0,2%, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

По информации Госстата, с начала 2012 г. (ноябрь 2012 года к декабрю 2011 года) зафиксирована дефляция 0,4%, в январе-ноябре 2012 года против января-ноября 2011 года - инфляция 0,6%.

Согласно сообщению, в ноябре против октября 2012 года больше всего подорожали яйца - на 2,9% (против ноября 2011 года - снижение цен на 15,1%), молоко - на 1,8% (снижение на 6,3%), сыр и творог - на 1% (снижение на 2,7%).

Снижение цен зафиксировано в основном на сахар - на 5,1% (снижение - 18,3%), фрукты - на 3,7% (снижение на 1,9%), овощи - на 1,8% (снижение на 25,1%).

По остальным позициям в ноябре против октября зафиксировано незначительное изменение цен на уровне 0,1-0,2 п.п.

Как сообщал УНИАН, в Украине в октябре 2012 года по сравнению с сентябрем 2012 года потребительские цены не изменились (инфляция - 0%), также цены не изменились и против октября 2011 года.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), а позже сообщил о пересмотре прогноза до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

В середине июля Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз инфляции в 2012 году до 6,1% против 9,4% декабрьского прогноза. В 2013 году ВБ ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует инфляцию в Украине в 2012 году на уровне 1,5%.

По прогнозам Standard & Poor's, инфляция в Украине в 2012 году составит 6%.

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Цены производителей промпродукции в ноябре остались без изменений

В Украине цены производителей промышленной продукции в ноябре по сравнению с октябрем 2012 года не изменились, с декабрем 2011 года – выросли на 1,8%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По сравнению с ноябрем 2011 года в ноябре текущего года цены производителей промпродукции также не изменились.

По данным Госстата, цены на продукцию добывающей промышленности в ноябре против октября снизились на 2,4%. В добыче топливно-энергетических полезных ископаемых продукция подешевела на 1,4%, в том числе в добыче, обогащении и агломерации каменного угля - на 1,5%, в добыче нефти и природного газа - на 1%.

В добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, цены снизились на 3,5%.

Продукция предприятий перерабатывающей промышленности подешевела на 0,6%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены в ноябре против октября не изменились, в т.ч. в производстве молочных продуктов и мороженого - выросли на 0,6%, в производстве хлеба и хлебобулочных изделий - на 1,2%. При этом произошло снижение цен в производстве сахара на 5,3%, мяса и мясных продуктов - на 1,1%.

По данным Госстата, снижение цен в производстве кокса, продуктов нефтепереработки в ноябре против октября составило 0,6%, в химическом производстве зафиксирован спад 0,2%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий - 0,4%. Цены в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий снизились на 2,1%, в производстве транспортных средств и оборудования - на 0,2%.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост тарифов на 2,9%.

Как сообщал УНИАН, в Украине цены производителей промышленной продукции в октябре по сравнению с сентябрем 2012 года снизились на 1,5%, по сравнению с октябрем 2011 года цены выросли на 0,6%.

Цены производителей промпродукции в 2011 году выросли на 14,2%.

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Еврокомиссия усилит борьбу с уклонением от налогообложения в ЕС

Еврокомиссия намерена усилить борьбу с уклонением от налогообложения в Европейском Союзе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сказано в принятом 6 декабря коммюнике для Совета ЕС и Европарламента о конкретных шагах для усиления борьбы с налоговым мошенничеством и уклонением от налогообложения, в том числе относительно третьих стран.

В новом документе, в частности, выписан План действий, направленный на усиление борьбы с уклонением от уплаты налогов, который предусматривает создание кодекса налогоплательщика, введение европейского идентификационного номера налогоплательщика, а также внесение изменений в действующие директивы о борьбе с уклонением от налогообложения.

Кроме того, в коммюнике содержатся рекомендации к странам-членам ЕС об усилении сотрудничества в выявлении стран, которые относятся к зонам так называемого “налогового рая”, и внесении таких стран в национальные “черные списки”, а также рекомендации о выявлении и преодолении технических проблем и законодательных “дыр”, которыми могут пользоваться компании для избежания налогообложения.

По оценкам Еврокомиссии, ежегодно бюджеты стран-членов ЕС теряют около 1 трлн евро из-за уклонения от налогообложения.

(УНИАН)