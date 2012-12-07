Янукович к воскресенью определится с кандидатурой на пост премьер-министра

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что определится с кандидатурой на должность премьер-министра Украины до конца недели.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Янукович сказал во время встречи с новоназначенными Чрезвычайными и Полномочным послами иностранных государств.

«К этому воскресенью я, скорее всего, определюсь с кандидатурой премьер-министра», - сказал В.Янукович.

Президент отметил, что подпишет представление по кандидатуре руководителя правительства и проведет с ним собеседование перед своим государственным визитом в Индию, который планируется на 9-12 декабря.

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