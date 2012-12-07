ДАЙДЖЕСТ СМИ за 7 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Валютных менял начнут отлавливать завтра» пишет: спецнаряды милиции проведут рейд по местам повышенной концентрации валютных спекулянтов...

http://delo.ua/finance/valjutnyh-menjal-nachnut-otlavlivat-zavtra-191796/

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«Дело» в публикации «Глава «Киевхлеб»: Батон должен стоить минимум 4 грн» пишет: в скандале с повышением цен на хлеб в Киеве так и не прозвучало мнение представителей «Киевхлеба». Издание обратилось к генеральному директору предприятия Владимиру Череде за ответом, что же все-таки стало причиной для такого ответственного решения…

http://delo.ua/opinions/glava-kievhleb-baton-dolzhen-stoit-minimum-4-grn-191705/

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Также «Дело» в публикации «Миссия МВФ отложила визит в Украину до января» пишет: в киевском офисе Фонда объяснили перенос визита просьбой властей Украины…

http://delo.ua/ukraine/missija-mvf-otlozhila-vizit-v-ukrainu-do-janvarja-191750/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Дефляция вошла в историю», в котором пишет: пристальный контроль правительства и Нацбанка над товарным и денежно-кредитным рынками позволил Украине впервые в своей истории столкнуться в ноябре с дефляцией на потребительском рынке. Падение цен на продукты питания на 0,2% дает возможность экспертам предположить, что в декабре не будет традиционного скачка цен. Продукты питания, если и начнут дорожать в 2013 году, то медленно и постепенно…

http://www.kommersant.ua/doc/2084466

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Газ остается на месте», в котором пишет: идея снижения зависимости от импортного природного газа за счет перевода теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) на уголь в ближайшие годы не будет реализована. Как стало известно, Харьковская ТЭЦ-5 продолжит работать на газе, только теперь исключительно на импортном, так как скважины ее нового владельца пока законсервированы. На оставшиеся теплоэлектроцентрали также претендует нынешний владелец ТЭЦ-5. Это делает планы Минэнерго еще более призрачными, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/2084464

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«Сегодня» в публикации «В столовой Рады подорожали бутерброды с икрой» пишет: уборщицы в ВР говорят, что депутаты, конечно, ни пустых бутылок, ни оберток от конфет не оставляют, но вот законопроекты работы им добавляют. После каждого заседания остается гора распечатанных документов, которые приходится выносить ящиками…

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/V-stolovoy-Rady-podorozhali-buterbrody-s-ikroy.html

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Также «Сегодня» в публикации «Сколько стоит построить бункер и где лучше всего его заказать» пишет: предприниматели рассказали, во сколько обойдется бункер с роскошествами и без, и в какой части света его нужно возводить…

http://www.segodnya.ua/economics/realty/Mozhno-li-perezhit-konec-sveta-v-bunkere.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Сланцевая революция на украинский манер, или В пику России» пишет: и сланцевый газ, и LNG-терминал, и рыночные поставки голубого топлива - все это делается в пику России, чтобы заставить ее скинуть цену на газ. Но, к сожалению, заявленная диверсификация не имеет под собой твердой почвы. Москву нельзя шантажировать заявлениями о том, что будет через 50-80 лет…

http://economics.unian.net/rus/detail/149556

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Медведеву прогнозируют отставку весной 2013 года» пишет: уже после Нового года конфликт между российскими кланами будет медленно сходить на нет. Но окружение нынешнего премьера выйдет из него ослабленным, что лишит Медведева и либеральный клан возможностей самозащиты, а значит, с высокой степенью вероятности приведет к отставке правительства в марте-апреле…

http://izvestia.ru/news/541034

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Также «Известия» в публикации «Сенат принял список Магнитского и отменил поправку Вэника» пишут: фамилии фигурантов списка могут стать известны уже в апреле. «Магнитчики» не смогут въехать в США, даже если уже имеют американскую визу. Также предусмотрены и экономические санкции. Все обнаруженные счета и собственность фигурантов списка в американских банках и на территории США будут заморожены…

http://izvestia.ru/news/541074

(УНИАН)